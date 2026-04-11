Michael Jackson gyermekei és testvérei közösen vettek részt a Michael című film premierjén

Komáromi Bence
2026.04.11.
Nem mindennapi fotó készült a Jackson családról. Michael Jackson fiai, valamint a testvérei ugyanis közösen tekintették meg a Michael című filmet, ami a popkirály felemelkedéséről szól.

Hamarosan a mozikba kerül a Michael című film, amely Michael Jackson karrierjének első éveit mutatja be a Jackson Five-tól egészen a világsztárságig. A filmben hangsúlyos szerepet kapnak a testvérei is, valamint az, hogyan lett egy afroamerikai származású énekesből a pop királya. Az alkotás a családtagok támogatásával készült, azonban egy rokont kihagytak a filmből. Ő nem más, mint az énekes nővére, Janet Jackson, aki a mellőzöttség miatt nem vett részt a családi mozizáson sem.

Michael Jackson testvérei és gyermekei a Michael berlini premierjén
Michael Jackson testvérei és gyermekei a Michael berlini premierjén
Forrás: Getty Images Europe

Mit lehet tudni a Michael című filmről?

  • Április 24-én kerül a mozikba az énekes életéről szóló mozifilm.
  • A Michael Jackson-film már most kasszasikernek ígérkezik, ugyanis az előzetesét 24 óra alatt több, mint 116 milliószor nézték meg a rajongók.
  • A filmben Michael Jackson unokaöccse, Jaafar Jackson fogja játszani a popkirályt. A fiatalember nem csak hangjában és megjelenésében hajaz a világsztárra, hanem még a vérük is azonos.
  • A zenész nővére Janet Jackson nem fog szerepelni a filmben, ezt pedig annyira zokon vette, hogy megharagudott a testvéreire és a mozi készítőire is.

Michael Jackson családtagjai együtt vettek részt a premieren

Jaafar Jackson most a családtagjaival közösen látogatott el a a Michael berlini premierjére. Vele voltak Michael Jackson fiai, Bigi Jackson és Prince Jackson is, valamint a néhai poplegenda testvérei közül Jackie, Jermaine, és Marlon Jackson is. A lánytestvérük Janet Jackson kihagyta a rendezvényt. Hozzá hasonlóan a másik nővér, LaToya Jackson és Michael Jackson lánya, Paris Jackson is hiányzott a rendezvényről. Ez azonban nem rontotta el a családtagok hangulatát, akik végig nevetve, egymással összeölelkezve pózoltak a kameráknak.

A Michael előzetés itt tudjátok megtekinteni:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu