Így neveld a gyereked, hogy ne legyen elkényeztetve: meg lehet találni az egyensúlyt

Általában a szülők a legjobbat akarják a gyerekeiknek, így minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy teljesítsék a csemeték kívánságait. Ez viszont ahhoz is vezethet, hogy a gyermekeket elkényeztetik. Azonban van egy jó hírünk, ugyanis az elkényeztetett gyerek nevelése egy visszafordítható folyamat.

Forrás: Shutterstock

A gyerekek ahogy nagyobbak lesznek, egyre jobban nőnek az igényeik.

A kutatók az elkényeztetésnek három típusát különböztetik meg, az első az anyagiakra, a második a szülő-gyerek kapcsolatra, a harmadik a túlzott engedékenységre vonatkozik.

Dr. Cara Goodwin pszichológus kutatások alapján tippeket ad a szülőknek, hogy ne kényeztessék el a gyerekeiket.

Az elkényeztetett gyerek nevelése elkerülhető

Ahogy a gyerekek egyre nagyobbak lesznek, az igényeik is megnövekszenek, a szülők pedig csak kapkodják a fejüket, hogy lépést tartsanak a gyerkőcök kívánságaival. Hétfőn még valamelyik számítógépes játék, kedden egy másik cipő, szerdán pedig egy új mobiltelefon kell nekik. A szülinapok és a karácsonyi időszak is kész agyrém sok anyuka és apuka számára, legfőképp abban az esetben, ha a gyereket vagy gyerekeket a szülők mellett a nagyszülők is tejben-vajban fürösztik. Bár a nagyszülők mentális egészségének jót tesz, ha minél több időt töltenek az unokáikkal, ennek ellenére előfordul, hogy ők viszik túlzásba a kényeztetést. Természetesen egyik szülő sem szeretné, ha boldogtalannak érezné magát a gyereke, viszont fontos, hogy megtalálják az egyensúlyt a nevelésben.

Az említett probléma megihlette dr. Cara Goodwin pszichológust és háromgyerekes anyát, így írt egy cikket a Parenting Translator oldalra a gyereknevelésről és az elkényeztetésről, több kutatást is alapul vett az anyag elkészítésekor.

Nem csak anyagilag kényeztethetsz el valakit

A kutatók az elkényeztetésnek három típusát különböztetik meg, az első az anyagiakra vonatkozik. Ilyenkor a gyermek túl sok játékot, ajándékot, édességet, elektronikai eszközt, ruhát vagy luxuscikket kap. A második típus inkább a szülő-gyerek kapcsolatra vonatkozik. Ekkor túlzásba viszik a szülők a védelmezést vagy mindenbe beleavatkoznak, például ők oldják meg rendszeresen a gyerekek problémáit, illetve a gyerekekre inkább jó barátként tekintenek. A harmadik az a fajta, amikor a szülő túl engedékeny. Ilyenkor nagyon alacsonyak az elvárások és követelmények a gyerekekkel szemben, nincsenek következmények és a fegyelmezés is elmarad, illetve túl kevés a szabály vagy a korlát.