Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 11., szombat Leó, Szaniszló

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nevelés

Így neveld a gyereked, hogy ne legyen elkényeztetve: meg lehet találni az egyensúlyt

Shutterstock - fizkes
nevelés szülőség tanács gyereknevelés gyerek
Laci Patricia
2026.04.11.
A pszichológus praktikus tanácsokat adott. Ráadásul rámutatott, hogy az elkényeztetett gyerek nevelése visszafordítható folyamat.

Általában a szülők a legjobbat akarják a gyerekeiknek, így minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy teljesítsék a csemeték kívánságait. Ez viszont ahhoz is vezethet, hogy a gyermekeket elkényeztetik. Azonban van egy jó hírünk, ugyanis az elkényeztetett gyerek nevelése egy visszafordítható folyamat.

A képen egy kislány és az anyukája láthatóak. Az anya mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen elkényeztetve a gyereke. Az elkényeztetett gyerek nevelése egy visszafordítható folyamat.
Forrás: Shutterstock
  • A gyerekek ahogy nagyobbak lesznek, egyre jobban nőnek az igényeik.
  • A kutatók az elkényeztetésnek három típusát különböztetik meg, az első az anyagiakra, a második a szülő-gyerek kapcsolatra, a harmadik a túlzott engedékenységre vonatkozik.
  • Dr. Cara Goodwin pszichológus kutatások alapján tippeket ad a szülőknek, hogy ne kényeztessék el a gyerekeiket.

Az elkényeztetett gyerek nevelése elkerülhető

Ahogy a gyerekek egyre nagyobbak lesznek, az igényeik is megnövekszenek, a szülők pedig csak kapkodják a fejüket, hogy lépést tartsanak a gyerkőcök kívánságaival. Hétfőn még valamelyik számítógépes játék, kedden egy másik cipő, szerdán pedig egy új mobiltelefon kell nekik. A szülinapok és a karácsonyi időszak is kész agyrém sok anyuka és apuka számára, legfőképp abban az esetben, ha a gyereket vagy gyerekeket a szülők mellett a nagyszülők is tejben-vajban fürösztik. Bár a nagyszülők mentális egészségének jót tesz, ha minél több időt töltenek az unokáikkal, ennek ellenére előfordul, hogy ők viszik túlzásba a kényeztetést. Természetesen egyik szülő sem szeretné, ha boldogtalannak érezné magát a gyereke, viszont fontos, hogy megtalálják az egyensúlyt a nevelésben.

Az említett probléma megihlette dr. Cara Goodwin pszichológust és háromgyerekes anyát, így írt egy cikket a Parenting Translator oldalra a gyereknevelésről és az elkényeztetésről, több kutatást is alapul vett az anyag elkészítésekor.

Nem csak anyagilag kényeztethetsz el valakit

A kutatók az elkényeztetésnek három típusát különböztetik meg, az első az anyagiakra vonatkozik. Ilyenkor a gyermek túl sok játékot, ajándékot, édességet, elektronikai eszközt, ruhát vagy luxuscikket kap. A második típus inkább a szülő-gyerek kapcsolatra vonatkozik. Ekkor túlzásba viszik a szülők a védelmezést vagy mindenbe beleavatkoznak, például ők oldják meg rendszeresen a gyerekek problémáit, illetve a gyerekekre inkább jó barátként tekintenek. A harmadik az a fajta, amikor a szülő túl engedékeny. Ilyenkor nagyon alacsonyak az elvárások és követelmények a gyerekekkel szemben, nincsenek következmények és a fegyelmezés is elmarad, illetve túl kevés a szabály vagy a korlát.

Tippek arra, hogy ne kényeztesd el a gyereked

Először is a szeretetedet ne ajándékokban mérd! A kutatások szerint azok a szülők, akik úgy fejezik ki a szeretetüket, hogy ajándékoznak, nagyobb valószínűséggel adnak át materialista értékeket gyerekeiknek. Ehelyett inkább extra figyelemmel, törődéssel és bátorító szavakkal fejezd ki, ha például valamiért büszkévé tettek a gyerekeid. Egyébként több dolog is jelzi, ha már jól csinálod és tényleg törődő szülő vagy.

Mindig tartsd be a rutinokat, illetve maradj következetes még a stresszes időkben is! A kutatók megállapították, hogy a váratlan élethelyzetek és a személyes problémák, mint például a válás, egy betegség vagy hosszú távollét bűntudatot kelthet a szülőben, ezért hajlamosabbak lehetnek arra, hogy elkényeztessék a gyerekeiket. Bár ez a motiváció szeretetből fakad, a kutatások szerint a stresszes időszakokban történő túlzott ajándékozás káros hatással van a gyerekekre. Amikor közelednek az ünnepek, akkor is maradj következetes, és ne nézd el a viselkedési problémákat csak azért, mert például karácsony van.

A képen egy kisfiú és az édesapja látható. A szülő mindent bevet annak érdekében, hogy a gyermekét ne kényeztesse el.
A szülő ha következetes, elkerülheti, hogy el legyen kényeztetve a gyereke.
Forrás: Shutterstock

Építsd az önbecsülésüket! Kutatások szerint a magas önbecsülés összefügg azzal, hogy a gyermekek kevésbé lesznek anyagiasak. Például mindig dicsérd meg, ha jó jegyet szereztek az iskolában vagy elmosogattak helyetted. Hagyd, hogy ők oldják meg a sulis problémáikat.

Gondolkodj el azon, mi okozhatja azt, hogy túlzásba esel! Kutatások szerint a kényeztető apáknak és anyáknak gyakran voltak olyan szüleik, akik szintén túl sokat adtak nekik, vagy éppen ellenkezőleg, túlságosan távolságtartóan és szigorúan viselkedtek velük. Ha megérted, miért szeretnél mindent azonnal megadni a gyerekeidnek, az segíthet rájönni, hogy ez inkább rólad szól, nem pedig róluk, és így jobban visszafoghatod magad.

Beszélgess nyíltan gyerekeiddel a kiváltságokról, a pénzről és a hálaérzetről! Kutatások szerint nagyon jót tesz a gyerekeknek, ha a szülők őszintén beszélnek arról, hogyan keresik, költik, takarítják meg és osztják be a pénzt. Nagyon fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy már az is kiváltság, hogy egyáltalán kapnak karácsonyi ajándékokat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
