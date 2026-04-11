Így neveld a gyereked, hogy ne legyen elkényeztetve: meg lehet találni az egyensúlyt

Általában a szülők a legjobbat akarják a gyerekeiknek, így minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy teljesítsék a csemeték kívánságait. Ez viszont ahhoz is vezethet, hogy a gyermekeket elkényeztetik. Azonban van egy jó hírünk, ugyanis az elkényeztetett gyerek nevelése egy visszafordítható folyamat.
- A gyerekek ahogy nagyobbak lesznek, egyre jobban nőnek az igényeik.
- A kutatók az elkényeztetésnek három típusát különböztetik meg, az első az anyagiakra, a második a szülő-gyerek kapcsolatra, a harmadik a túlzott engedékenységre vonatkozik.
- Dr. Cara Goodwin pszichológus kutatások alapján tippeket ad a szülőknek, hogy ne kényeztessék el a gyerekeiket.
Az elkényeztetett gyerek nevelése elkerülhető
Ahogy a gyerekek egyre nagyobbak lesznek, az igényeik is megnövekszenek, a szülők pedig csak kapkodják a fejüket, hogy lépést tartsanak a gyerkőcök kívánságaival. Hétfőn még valamelyik számítógépes játék, kedden egy másik cipő, szerdán pedig egy új mobiltelefon kell nekik. A szülinapok és a karácsonyi időszak is kész agyrém sok anyuka és apuka számára, legfőképp abban az esetben, ha a gyereket vagy gyerekeket a szülők mellett a nagyszülők is tejben-vajban fürösztik. Bár a nagyszülők mentális egészségének jót tesz, ha minél több időt töltenek az unokáikkal, ennek ellenére előfordul, hogy ők viszik túlzásba a kényeztetést. Természetesen egyik szülő sem szeretné, ha boldogtalannak érezné magát a gyereke, viszont fontos, hogy megtalálják az egyensúlyt a nevelésben.
Az említett probléma megihlette dr. Cara Goodwin pszichológust és háromgyerekes anyát, így írt egy cikket a Parenting Translator oldalra a gyereknevelésről és az elkényeztetésről, több kutatást is alapul vett az anyag elkészítésekor.
Nem csak anyagilag kényeztethetsz el valakit
A kutatók az elkényeztetésnek három típusát különböztetik meg, az első az anyagiakra vonatkozik. Ilyenkor a gyermek túl sok játékot, ajándékot, édességet, elektronikai eszközt, ruhát vagy luxuscikket kap. A második típus inkább a szülő-gyerek kapcsolatra vonatkozik. Ekkor túlzásba viszik a szülők a védelmezést vagy mindenbe beleavatkoznak, például ők oldják meg rendszeresen a gyerekek problémáit, illetve a gyerekekre inkább jó barátként tekintenek. A harmadik az a fajta, amikor a szülő túl engedékeny. Ilyenkor nagyon alacsonyak az elvárások és követelmények a gyerekekkel szemben, nincsenek következmények és a fegyelmezés is elmarad, illetve túl kevés a szabály vagy a korlát.
Tippek arra, hogy ne kényeztesd el a gyereked
Először is a szeretetedet ne ajándékokban mérd! A kutatások szerint azok a szülők, akik úgy fejezik ki a szeretetüket, hogy ajándékoznak, nagyobb valószínűséggel adnak át materialista értékeket gyerekeiknek. Ehelyett inkább extra figyelemmel, törődéssel és bátorító szavakkal fejezd ki, ha például valamiért büszkévé tettek a gyerekeid. Egyébként több dolog is jelzi, ha már jól csinálod és tényleg törődő szülő vagy.
Mindig tartsd be a rutinokat, illetve maradj következetes még a stresszes időkben is! A kutatók megállapították, hogy a váratlan élethelyzetek és a személyes problémák, mint például a válás, egy betegség vagy hosszú távollét bűntudatot kelthet a szülőben, ezért hajlamosabbak lehetnek arra, hogy elkényeztessék a gyerekeiket. Bár ez a motiváció szeretetből fakad, a kutatások szerint a stresszes időszakokban történő túlzott ajándékozás káros hatással van a gyerekekre. Amikor közelednek az ünnepek, akkor is maradj következetes, és ne nézd el a viselkedési problémákat csak azért, mert például karácsony van.
Építsd az önbecsülésüket! Kutatások szerint a magas önbecsülés összefügg azzal, hogy a gyermekek kevésbé lesznek anyagiasak. Például mindig dicsérd meg, ha jó jegyet szereztek az iskolában vagy elmosogattak helyetted. Hagyd, hogy ők oldják meg a sulis problémáikat.
Gondolkodj el azon, mi okozhatja azt, hogy túlzásba esel! Kutatások szerint a kényeztető apáknak és anyáknak gyakran voltak olyan szüleik, akik szintén túl sokat adtak nekik, vagy éppen ellenkezőleg, túlságosan távolságtartóan és szigorúan viselkedtek velük. Ha megérted, miért szeretnél mindent azonnal megadni a gyerekeidnek, az segíthet rájönni, hogy ez inkább rólad szól, nem pedig róluk, és így jobban visszafoghatod magad.
Beszélgess nyíltan gyerekeiddel a kiváltságokról, a pénzről és a hálaérzetről! Kutatások szerint nagyon jót tesz a gyerekeknek, ha a szülők őszintén beszélnek arról, hogyan keresik, költik, takarítják meg és osztják be a pénzt. Nagyon fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy már az is kiváltság, hogy egyáltalán kapnak karácsonyi ajándékokat.
