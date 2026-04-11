Kitálaltak Anna Wintour alkalmazottjai: elárulták a kendőzetlen igazságot a korábbi főnökükről

Hamarosan érkezik Az ördög Pradát visel második része. Amíg izgatottan várjuk a folytatást, addig járjunk utána, hogy mennyi valóságalapja van a filmnek. Anna Wintour asszisztensei most kitálaltak arról, hogy tényleg allergiás-e a fekete színre a volt főnökük, és valóban olyan szigorú főnök volt-e, mint a filmben látható Miranda Priestly.

Anna Wintour valóban jégkirálynő, vagy inkább csak egy inspiráló főnök? A korábbi asszisztensei szerint inkább a második

Forrás: profimedia

Anna Wintour a való életben is olyan különleges és inspiráló vezető, mint a filmben

A Vogue főszerkesztőjének egyik korábbi alkalmazottja szerint már az interjúztatása is olyan volt, mint a filmben látott jelenetekben.

„Anna nem robotokat keres, hanem hús-vér embereket. Olyanokat, akiknek van személyiségük. Emiatt nagyon személyes kérdéseket tett fel az interjúk során. Az viszont biztos, hogy elutasít, ha feketében jelensz meg. Imádja a színeket és ő maga vallotta be, hogy sosem viselne tetőtől talpig feketét" – árulta el a korábbi asszisztens, Sache Taylor a Page Sixnek. Miranda Priestly maximalizmusa és munkabírása is pontosan ábrázolta Anna Wintourét. Ő ugyanis mindig elsőnek érkezett az irodába és mindig utolsónak távozott.

„A tempó? Őrületes. Mindenki rohan az irodában és dolgozik folyamatosan, de mégis Anna volt közöttünk a legaktívabb. Mindennap hajnalban kelt, elolvasta a napi híreket, teniszezett egyet, majd 8 kor már az irodában volt. Mindig ő érkezett meg elsőnek, de ő is ment haza utoljára" – tette hozzá Sache. Osztja kollégája véleményét Marley Marius is, aki 2017-től 2025 októberéig dolgozott Anna Wintour mellett.

„Volt egy iPadünk, amiben mindent feljegyzeteltünk: időpontok, vélemények, cikkek, meetingek és tervek, ezt a nap végén kinyomtatva kellett odaadnunk neki, hogy ő másnapra felkészülhessen belőle. Szinte szóról szóra megtanulta másnapra. Ezen kívül van egy érdekes pletyka vele kapcsolatban. Néhányan azt terjesztik, hogy a csajok csak magassarkúban lehetnek az irodájában. Nos Anna valóban imádja ezeket a cipőket, de két hetet sem bírnátok ki ekkora hajtásban. Én is néhány nap után lapos cípőre váltottam" – tette hozzá nevetve Marius. A korábbi asszisztens elárulta azt is, hogy az is csak legenda, hogy mindennap más ruhában kellett megjelenniük, de kijelentette, hogy ismert olyan kollégát, aki valóban a 4 év alatt mindennap más öltözékben jelent meg.