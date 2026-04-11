A 6-7 trend már a randizásban is hódít: így keresnek párt a fiatalok

Simon Benedek
2026.04.11.
A fiatalok párkeresési szokásai egyre furcsábbak. A „6-7” trend már a randizás világába is beszivárgott. Íme a jelenség háttere!

Az különböző generációknak más-más párkeresési szokásai vannak. A fiatalok körében népszerű six-seven (6-7) trend már a randizásban is tetten érhető. Mutatjuk, mit jelent ez!

Egy fiatal pár randizás közben a tengerparton mosolyog.
Már a randizásban is hódít a fiatalok körében a 6-7 (six-seven).
  • A fiatalok körében már a randizásban is hódít a „6-7” trend.
  • A trend szerint a 6-7-es partnerek érzelmileg elérhetőbbek, stabilabbak és több energiát fektetnek a párkapcsolatba.
  • Szakértők szerint bár reálisabb elvárásokat sugall, veszélyes általánosítás is lehet, mivel a vonzerő és az érzelmi érettség nem mindig jár kéz a kézben.

6-7 (six-seven): ezt jelenti a kifejezés a randizásban

Elsősorban az alfa generáció tagjai kiabálják a „6-7” (angolul six, seven) számokat, amelynek igazából semmilyen különös jelentése nincsen. A 6-7 (six- seven) a 2024-es Skrilla-dal, a Doot Doot egyik sorából származik, jelentése gyakorlatilag nincs. Az elmúlt hónapokban mégis szinte elárasztották a TikTokot azok a videók, amelyeken gyerekek a 6-7-et skandálják, vagy teljesen extázisba kerülnek, amikor valaki más kimondja a két számot.

A randizásban a trend lényege egyszerű, de sokak számára meglepő: egyre többen tudatosan nem a „tökéletes 10/10-es” partnert keresik, hanem inkább egy „közepesnek” tartott, 6-os vagy 7-es értékelésű párt. Ezt azonban nem sértésnek szánják, hanem stratégiai döntésként értelmezhető – hasonlóan a nemrég szintén virálissá váló „shrekkinghez”. 

Az elképzelés szerint az ilyen partnerek:

  • érzelmileg elérhetőbbek,
  • stabilabb velük egy párkapcsolat,
  • és nagyobb eséllyel fektetnek több energiát a párkapcsolatba.

A „túl vonzó” emberekkel az a probléma, hogy több lehetőség közül választhatnak, ezért kevésbé elkötelezettek vagy nehezebben maradnak meg egy kapcsolatban. Bár elsőre logikusnak tűnhet a gondolat, a 6-7-trend a randizásban sokak szerint problémás. Hiszen kevesen örülnének annak, ha a párjuk nyíltan kijelentené az első randin: „nem vagy 10-es, ezért van esélyed”. Egyes szakértők szerint ez valójában tudatos kudarckerülő magatartás. Mások úgy látják, inkább arról van szó, hogy az emberek próbálnak reálisabb elvárásokat kialakítani – és elszakadni a „szerelem első látásra” idealizált képétől.

A párkapcsolati szakértők sem értenek egyet

Egyesek szerint pozitív az új trend, mert segít a hosszú távú kompatibilitásra fókuszálni, csökkenti a külsőségeken alapuló döntéseket és reálisabb párkapcsolatokat teremt. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy ez egy veszélyes általánosítás. Attól, hogy valaki vonzó, még lehet érzelmileg érett és elkötelezett – és ez fordítva is igaz.

Bár a trend elsőre furcsának tűnik, egy fontos dologra rávilágít: egyre többen keresik a valódi érzelmi kapcsolódást a felszínes szikra helyett. Ugyanakkor a szakértők szerint nem érdemes számokban gondolkodni – egy jól működő kapcsolatot nem lehet pontozással meghatározni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
