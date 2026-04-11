A 6-7 trend már a randizásban is hódít: így keresnek párt a fiatalok

Az különböző generációknak más-más párkeresési szokásai vannak. A fiatalok körében népszerű six-seven (6-7) trend már a randizásban is tetten érhető. Mutatjuk, mit jelent ez!

Már a randizásban is hódít a fiatalok körében a 6-7 (six-seven).

A fiatalok körében már a randizásban is hódít a „6-7” trend.

A trend szerint a 6-7-es partnerek érzelmileg elérhetőbbek, stabilabbak és több energiát fektetnek a párkapcsolatba.

Szakértők szerint bár reálisabb elvárásokat sugall, veszélyes általánosítás is lehet, mivel a vonzerő és az érzelmi érettség nem mindig jár kéz a kézben.

6-7 (six-seven): ezt jelenti a kifejezés a randizásban

Elsősorban az alfa generáció tagjai kiabálják a „6-7” (angolul six, seven) számokat, amelynek igazából semmilyen különös jelentése nincsen. A 6-7 (six- seven) a 2024-es Skrilla-dal, a Doot Doot egyik sorából származik, jelentése gyakorlatilag nincs. Az elmúlt hónapokban mégis szinte elárasztották a TikTokot azok a videók, amelyeken gyerekek a 6-7-et skandálják, vagy teljesen extázisba kerülnek, amikor valaki más kimondja a két számot.

A randizásban a trend lényege egyszerű, de sokak számára meglepő: egyre többen tudatosan nem a „tökéletes 10/10-es” partnert keresik, hanem inkább egy „közepesnek” tartott, 6-os vagy 7-es értékelésű párt. Ezt azonban nem sértésnek szánják, hanem stratégiai döntésként értelmezhető – hasonlóan a nemrég szintén virálissá váló „shrekkinghez”.

Az elképzelés szerint az ilyen partnerek:

érzelmileg elérhetőbbek,

stabilabb velük egy párkapcsolat,

és nagyobb eséllyel fektetnek több energiát a párkapcsolatba.

A „túl vonzó” emberekkel az a probléma, hogy több lehetőség közül választhatnak, ezért kevésbé elkötelezettek vagy nehezebben maradnak meg egy kapcsolatban. Bár elsőre logikusnak tűnhet a gondolat, a 6-7-trend a randizásban sokak szerint problémás. Hiszen kevesen örülnének annak, ha a párjuk nyíltan kijelentené az első randin: „nem vagy 10-es, ezért van esélyed”. Egyes szakértők szerint ez valójában tudatos kudarckerülő magatartás. Mások úgy látják, inkább arról van szó, hogy az emberek próbálnak reálisabb elvárásokat kialakítani – és elszakadni a „szerelem első látásra” idealizált képétől.