Megrázó tragédia árnyékolja be Shakira óriáskoncertjét: közleményt adtak ki szervezők

A tragikus baleset április 26-án, vasárnap délután történt Rio de Janeiróban, a híres Copacabanán, ahol a Todo Mundo no Rio nevű nagyszabású koncert előkészületei zajlottak. A rendezvény fő fellépője Shakira. Az ingyenes koncert minden évben hatalmas tömeget vonz. A szervezők az Instagramon, közleményben erősítették meg a halálos baleset hírét. Azt írták, hogy a helyszínen tartózkodó elsősegélynyújtók azonnal megkezdték az ellátását, és rögtön riasztották a tűzoltóságot is, a férfi azonban a kórházba kerülése után meghalt.

Ezt a színpadot építették a munkások Shakira koncertjére a Copacabanán, amikor az egyikük halálos balesetet szenvedett

Forrás: AFP

A szervezők részvétüket fejezték ki, és azt írták, minden támogatásukkal, együttérzésükkel és szolidaritásukkal a munkatársak és az áldozat családja mellett állnak.

Az állami tűzoltóság a People magazinnak megerősítette, hogy a munkás alsó végtagjait zúzta össze egy emelőberendezés. Mire a mentőegységek a helyszínre értek, a többi dolgozó már kiszabadította a férfit, de hiába érkeztek gyorsan a mentősök, elveszítették a férfit.

A balesetnek több szemtanúja is volt. Az 51 éves Antonio Marcos Ferreira dos Santos, aki a tragédia idején a strandon tartózkodott azt mondta, hirtelen arra lett figyelmes, hogy az emberek futni kezdenek. Amikor odanézett, azt látta, hogy egy szerkezet fekszik a földön, alá pedig egy férfi szorult.

Rio de Janeiro polgármestere korábban a közösségi médiában erősítette meg, hogy Shakira lesz az idei Todo Mundo no Rio koncert fő fellépője. A Copacabana partszakaszon rendezett ingyenes óriáskoncertek az elmúlt években turisták millióit vonzották, sokan kifejezetten azért érkeznek Rióba, hogy világsztárokat lássanak az ikonikus helyszínen.

