2026. ápr. 27., hétfő

Elképesztő rekord született: kígyóként tekereg a 440 méter hosszú triamisu, amiből egy város jól lakna

Virág Emília
2026.04.27.
Új gasztronómiai rekordot állítottak fel Londonban: a hétvégén elkészítették a világ leghosszabb tiramisuját.

Szombaton és vasárnap közel száz olasz szakács gyűlt össze a Chelsea-ben, hogy együtt dolgozhassanak: céljuk az volt, hogy túlszárnyalják a korábbi csúcstartót, a milánói Galbani által felállított 273,5 méteres rekordot, és ettől hosszabb tiramisut készítsenek. A végeredmény minden várakozást felülmúlt.

LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 26: A record-breaking tiramisu, measuring 440.58 meters, is displayed at Chelsea Old Town Hall in London, United Kingdom on April 26, 2026. Led by Italian entrepreneur Mirko Ricci and the London branch of the Federation of Italian Chefs, dozens of volunteers collaborated over two days to surpass the previous 273.5-meter record set in Milan in 2019. Guinness World Records official adjudicator Lorenzo Veltri verified the measurement on-site during the event, which was supported by the Italian Embassy and the Italian Cultural Institute. All proceeds from the organization were donated to the Esharelife Foundation to support efforts in combating poverty. Muhammed Yaylali / Anadolu (Photo by Muhammed Yaylali / Anadolu via AFP)
A világ leghosszabb tiramisuja
A világ legnagyobb tiramisuja 50 ezer babapiskótából és 3000 tojásból ksézült

A Guinness Rekordok Könyvének szigorú szabályai szerint a desszertet teljes egészében a kiválasztott helyszínen kellett elkészíteni és összeállítani. Az elképesztő méretű édességhez mintegy 50 ezer darab babapiskótát és több mint 3000 tojást használtak fel. A többórás munka végül meghozta gyümölcsét: a gigantikus tiramisu 440,6 méteres hosszával nemcsak megdöntötte, hanem messze túl is szárnyalta a korábbi rekordot.

Az esemény mögött álló Mirko Ricci neve nem ismeretlen a rekordok világában. A szakember már 2017-ben is világrekorder volt, de aztán egy másik olasz csapat 2019-ben elhódította tőle a címet. Most azonban visszaszerezte az elsőséget – ráadásul nem is hazai pályán. Ricci szerint a tiramisu „a leghihetetlenebb desszert, amit Olaszország a világnak adott”, és hangsúlyozta: szándékosan döntöttek úgy, hogy ezúttal az Egyesült Királyságban rendezik meg a rekordkísérletet. Ezzel szerettek volna tisztelegni a britek és a királyi család előtt. A több száz méter hosszú tiramisu tetejét ennek megfelelően egy aranyszínű korona díszítette.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu