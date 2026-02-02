49 éves lett Shakira, aki még a megcsalásából is slágert csinált: az énekesnőnek nem ellensége az idő

Shakira kora? Igen, beszéljünk róla. Shakira 49 éves, ami papíron soknak hangzik, de amikor meglátjuk egy színpadon, gyorsan gyanús lesz a naptárunk hitelessége. A kolumbiai popikon nemcsak túlélte az elmúlt éveket, hanem konkrétan uralta őket. Miközben mások a „kor” szót suttogva ejtik ki, Shakira inkább mikrofont ragad, csípőt ráz, és kiad még egy világslágert.

Shakira 49 évesen is még mindig ugyanolyan bombázó, mint a 20-as éveiben volt.

Shakira 49 éves lett: karrier, szerelem, válás és a nagy újrakezdés Shakira közel az 50-hez, még mindig úgy mozog, mintha az idő is csak egy rajongója lenne.

A Piqué-szakítás után új korszak kezdődött.

Dallamtapadás, ikonikus frizurák és gyerekek, akik már nem is annyira kicsik.

Ha visszaemlékszünk a fiatal Shakirára mindenkinek a vad göndör haj, a latin pop, és az az ártatlan korszak ugrik be, amikor még senki nem gondolta, hogy egyszer egy futballistától való elválás lesz a poptörténelem egyik legdrágább ihletforrása.

Az évek során Shakira karrierje folyamatosan újraírta önmagát: spanyol nyelvű albumoktól a Super Bowl-fellépésig, folkos dallamoktól a brutálisan fülbemászó popig.

Shakira és Piqué – Amikor a mesének hitt sztori, csúnya véget ér

Shakira és Piqué válása nemcsak egy magánéleti törés volt, hanem egy komplett popkulturális esemény. A megcsalásos szál? Nos, finoman szólva sem lett szépen elvarrva. Shakira nem sírva vonult háttérbe – inkább dalba öntötte a történteket, némi (oké, elég sok) szarkazmussal és pontos célzásokkal. Ritkán látni, hogy valaki ilyen elegánsan és ennyire nyilvánosan intézze el a volt férjét.

A válás után Shakira élete látványosan felszabadult. Új zenék, új város, új energiák – és új férfinevek a pletykarovatokban. A „Shakira párja” keresés hirtelen nagyon izgalmassá vált, főleg amikor felröppent a hír, hogy Lewis Hamilton és Tom Cruise is feltűnt a horizonton.

Hogy mi volt ebből komoly és mi csak hollywoodi mosoly? Azt pontosan nem tudni, de az biztos, hogy Shakira Lewis Hamilton társaságában nagyon is jól mutatott, Tom Cruise pedig… nos, ő pedig mindig időtlen.

Egy biztos, Shakira nem siet sehova, és nem kér bocsánatot azért, hogy élvezi az életet.

„Visszanyal a fagyi effektus” Shakira móra

Shakira volt férje – a hűtlen sztárfocista − időközben szakított azzal a barátnővel, aki miatt az egész botrány kirobbant. Kommentár nélkül is beszédes fordulat, de Shakira vélhetően csak egy újabb refrént írna hozzá – ha egyáltalán még érdekli az egész.