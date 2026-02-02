Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
49 éves lett Shakira, aki még a megcsalásából is slágert csinált: az énekesnőnek nem ellensége az idő

Getty Images North America - Kevin Mazur
születésnap Piqué zene Shakira
Hajdu Viktória
2026.02.02.
Van, aki egy válás után csendben eltűnik. Shakira pedig inkább egy globális bosszúdallamot csinált belőle és még randizott is pár A-listás férfival. Mutatjuk az énekesnő legnagyobb mérföldköveit!

Shakira kora? Igen, beszéljünk róla. Shakira 49 éves, ami papíron soknak hangzik, de amikor meglátjuk egy színpadon, gyorsan gyanús lesz a naptárunk hitelessége. A kolumbiai popikon nemcsak túlélte az elmúlt éveket, hanem konkrétan uralta őket. Miközben mások a „kor” szót suttogva ejtik ki, Shakira inkább mikrofont ragad, csípőt ráz, és kiad még egy világslágert.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 27: Shakira performs onstage during the 2025 Global Citizen Festival at Central Park on September 27, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen)
Shakira 49 évesen is még mindig ugyanolyan bombázó, mint a 20-as éveiben volt. 
Forrás: Getty Images

Shakira 49 éves lett: karrier, szerelem, válás és a nagy újrakezdés

  • Shakira közel az 50-hez, még mindig úgy mozog, mintha az idő is csak egy rajongója lenne.
  • A Piqué-szakítás után új korszak kezdődött.
  • Dallamtapadás, ikonikus frizurák és gyerekek, akik már nem is annyira kicsik.

Ha visszaemlékszünk a fiatal Shakirára mindenkinek a vad göndör haj, a latin pop, és az az ártatlan korszak ugrik be, amikor még senki nem gondolta, hogy egyszer egy futballistától való elválás lesz a poptörténelem egyik legdrágább ihletforrása. 

Az évek során Shakira karrierje folyamatosan újraírta önmagát: spanyol nyelvű albumoktól a Super Bowl-fellépésig, folkos dallamoktól a brutálisan fülbemászó popig.

Shakira és Piqué – Amikor a mesének hitt sztori, csúnya véget ér

Shakira és Piqué válása nemcsak egy magánéleti törés volt, hanem egy komplett popkulturális esemény. A megcsalásos szál? Nos, finoman szólva sem lett szépen elvarrva. Shakira nem sírva vonult háttérbe – inkább dalba öntötte a történteket, némi (oké, elég sok) szarkazmussal és pontos célzásokkal. Ritkán látni, hogy valaki ilyen elegánsan és ennyire nyilvánosan intézze el a volt férjét.

A válás után Shakira élete látványosan felszabadult. Új zenék, új város, új energiák – és új férfinevek a pletykarovatokban. A „Shakira párja” keresés hirtelen nagyon izgalmassá vált, főleg amikor felröppent a hír, hogy Lewis Hamilton és Tom Cruise is feltűnt a horizonton.

Hogy mi volt ebből komoly és mi csak hollywoodi mosoly? Azt pontosan nem tudni, de az biztos, hogy Shakira Lewis Hamilton társaságában nagyon is jól mutatott, Tom Cruise pedig… nos, ő pedig mindig időtlen. 

Egy biztos, Shakira nem siet sehova, és nem kér bocsánatot azért, hogy élvezi az életet.

„Visszanyal a fagyi effektus” Shakira móra

Shakira volt férje – a hűtlen sztárfocista − időközben szakított azzal a barátnővel, aki miatt az egész botrány kirobbant. Kommentár nélkül is beszédes fordulat, de Shakira vélhetően csak egy újabb refrént írna hozzá – ha egyáltalán még érdekli az egész.

Ilyen nagyok már Shakira és Piqué gyerekei

Shakira gyerekei, Milan és Sasha, már korántsem azok az aprócska fiúk, akiket anno a vörös szőnyegen láttunk. Shakira anyaként is tudatos, védelmező, és láthatóan mindent megtesz azért, hogy a gyerekei stabil világban nőjenek fel – még akkor is, ha a szülők világa látványosan darabokra hullott. Mivel a pletykák szerint a focista nem csak férjnek, hanem apának sem százas.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 13: (L-R) Milan Piqué Mebarak, Shakira, and Sasha Piqué Mebarak attend the world premiere of Zootopia 2 at El Capitan Theatre on November 13, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)
Shakira és Piqué gyerekei már kész kis tinédzserek lettek. 
Forrás: Getty Images

A Shakira-dalok, amik garantált dallamtapadást okoznak

A „Whenever, Wherever”, a „Hips Don’t Lie”, a „Waka Waka” vagy épp a friss, savasabb hangvételű számok – ezek azok a dalok, amiket akaratod ellenére is dúdolsz. Shakira titka mindig is az volt, hogy ösztönösen értette, mitől ragad meg egy dallam a fülekben, és nem félt újdonságokat kipróbálni.

A latin királynő, Shakira 49 éves lett

Shakira 49 éves lett, de továbbra is megkerülhetetlen figura a popkultúrában. Karrierje stabilabb, mint valaha, magánélete viharos volt, de inspiráló fordulatot vett, és a válás után sem összetört, hanem szintet lépett. Ha valaki, akkor ő pontosan tudja: a csípők nem hazudnak – és az idő sem számít, ha jól bánsz vele.

Ezek is érdekelhetnek: 

Shakira megmutatta ritkán látott fiait: Milan már 12 éves, Sasha pedig 10 – Fotó

Shakira ritkán mutatkozik gyermekeivel a nyilvánosság előtt, de most egy különleges alkalom miatt kivételt tettek: a kolumbiai popsztár két fiával, Milannal és Sashával együtt érkezett a Zootropolis 2 Los Angeles-i világpremierjére – ráadásul összeöltöztek.

Kiderült, ki lesz a Super Bowl sztárfellépője 2026-ban

Hivatalos: a 2026-os Super Bowl félidei műsorának főfellépője Bad Bunny lesz. Az Apple Music Halftime Show február 8-án, a kaliforniai Santa Clara Levi’s Stadionjában várja majd a rajongókat – jelentették be vasárnap.

Fenekestől fordítja fel az életedet ez a 3 tánc ihlette popsierősítő gyakorlat

A tánc, amellett, hogy javítja a hangulatot, remek alakformáló is. Elhoztunk 3 hatékony fenékformáló gyakorlatot a tánc világából, amelyet zenére végezni az igazi. Zenét be, és kezdődhet az erősítés!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

