Fordulóponthoz érkezett Meghan Markle élete: hét év után véget érhet a legnehezebb időszaka

Meghan Markle ismét személyes hangvételű üzenetet osztott meg követőivel. Ez alapján úgy tűnik, a hercegné nagyon is hisz az asztrológiában, amely szerint április végén élete egyik legmegterhelőbb, hét éve tartó időszaka hamarosan lezárulhat.

Meghan Markle új kezdetet sejtet: véget érhet a hét éve tartó megterhelő időszak

A Meghan Markle által megosztott sztori egy népszerű asztrológiai oldal, az Astrology is for Everyone videója volt, amelyben két férfi önfeledten táncol. A felirat szerint „a Bika, Oroszlán, Skorpió és Vízöntő jegyűek április 25-én lezárják életük legnehezebb hét évét”. Mivel Meghan 1981. augusztus 4-én született, az Oroszlán csillagjegyhez tartozik.

A hercegné 4,5 milliós követőtáborával osztotta meg a videót, ami arra utalhat, hogy azonosul az üzenettel, és saját életére is érvényesnek érzi az elmúlt évek nehézségeit. A videót készítő influenszerek, Harrison Keefe és Nepia Takuira-Mita magyarázata szerint az Uránusz bolygó mozgása az elmúlt években különösen megterhelő hatással volt ezekre a csillagjegyekre, ami sokak számára komoly kihívásokat hozott.

Meghan egy másik Instagram-sztoriban is hasonló tartalmat osztott meg, amely kifejezetten az Oroszlán jegyűekről szólt.

A szöveg szerint „hét év után először készülnek fellélegezni”.

A bejegyzés részletesen leírta az elmúlt időszak érzelmi terheit is: azt a feszültséget, amely aközött húzódik, hogy valaki valójában kicsoda, és mit hajlandó ebből a külvilág meglátni. A szöveg szerint ez a kettősség rendkívül kimerítő lehet, különösen azok számára, akik folyamatosan reflektorfényben élnek – szúrta ki a Daily Mail.

Meghan Markle azt is közzétette, milyen kihívásokkal néztek szembe az Oroszlánok.

A poszt arra is kitért, hogy az érintettek önbizalma komoly próbatételeken ment keresztül, sokan megkérdőjelezték saját értéküket, kreativitásukat és helyüket a nyilvánosság előtt. A jóslat szerint azonban április 25-e fordulópontot jelent: a nyomás enyhül, és végre lehetőség nyílik arra, hogy az érintettek küzdelem nélkül önmaguk lehessenek.

