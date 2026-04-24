Holtan találták luxuslakásában a 27 éves szépségkirálynőt – Már gyanúsított is van

Holtan találták luxuslakásán a szépségkirálynőt, férje riasztotta a hatóságokat. A modell-influenszer gyilkosság áldozata lehetett, már a feltételezett gyilkos is megvan. Carolina Flores Gómez 27 éves volt.

Tragikusan fiatalon halt meg a mexikói szépségkirálynő

Mexikóváros egyik előkelő negyedében, egy luxusapartmanban holtan találták Carolina Flores Gómez szépségkirálynőt. A modell férje, Alejandro Gómez értesítette a hatóságokat április 15-én, ám a kiérkező mentősök már csak a halál beálltát tudták megállapítani, akkor már legalább 24 órája halott lehetett. Mindössze 27 évesen távozott.

Egy, a fején található seb alapján a szépségkirálynő gyilkosság áldozata volt, fejbe lőhették.

Mivel az eset az egyik legbiztonságosabb környéken, a Polanco luxuslakóparkban történt, a gyanú gyorsan egy hozzátartozóra terelődött. A Mirror magazin értesülései szerint az elsődleges gyanúsított Gómez anyósa, Erika María, aki az ingatlanban tartózkodott a gyilkosság idején, méghozzá fiával – az áldozat élettársával – Alejandróval együtt.

Azonnal nyomozást indítottak Carolina Flores Gómez meggyilkolása ügyében, ám még nem történt letartóztatás. A 27 éves nő 2017-ben nyert a Miss Teen Universe Baja California nevű szépségversenyen, azóta modellként és influenszerként dolgozott.

További kérdések a gyilkossági ügyben Egyelőre nem világos, hogy milyen viszony volt a szépségkirálynő és anyósa között, ahogy a lövöldözés pontos eseményeit sem sikerült rekonstruálni. A nyomozók a bejelentés késedelmének okát is vizsgálják.

