Így magozd ki gyorsan és egyszerűen a cseresznyét – Ezzel a trükkel rengeteg időt spórolhatsz

Imádod a cseresznyét? Már szedtél magadnak jó pár kilóval? A gyümölcs feldolgozásához elkerülhetetlen a cseresznyemagozás, ezzel a trükkel viszont sokkal könnyebb dolgod lesz.

Ne keserítsd meg az életed a klasszikus cseresznyemagozással! Itt az új trükk helyette!

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Cseresznyemagozás egyszerűen A cseresznye nagyobb mennyiségű feldolgozásához elkerülhetetlen az órákig tartó magozás.

A cseresznyemagozás kellemetlen is lehet, hiszen elszínezi a körmöt.

Mutatunk egy bevált trükköt a gyors cseresznyemagozásra, mellyel sokkal hatékonyabb lesz a folyamat.

Hogyan magozzuk ki a cseresznyét?

Az egyik kedvenc nyári gyümölcsöd a cseresznye? Akkor most örülhetsz: végre itt a szezonja! Ha csak magában eszed az édeskés és savanykás gyümölcsöt, akkor örömmel lehet kiköpködni a magokat a kertben, ha viszont nagyobb mennyiségben kellene feldolgoznod a cseresznyét, akkor van egy lépés, ami beárnyékolhatja a folyamatot: a magozás.

Akár befőzéshez, akár dzsemkészítéshez, akár egy finom cseresznyés sütihez kellenek a gyümölcsök, a magozásra mindig sort kell keríteni. Ez viszont nemcsak hosszú folyamat, hanem sokszor még kellemetlen is, hiszen a gyümölcs húsa bemegy a körmünk alá, ami a savassága miatt csíp – arról nem is beszélve, hogy utána napokig sötétvörös lesz a körmöd, hiába próbálod kisikálni onnan a cseresznyét. Most viszont olyan trükköt hoztunk el, ami alapjaiban változtatja meg a magozás folyamatát.

A cseresznyemagozás trükkje: a varázslat, amivel sokkal egyszerűbb lesz a folyamat

Csak egy üvegre és egy pálcikára lesz szükséged (de ha nem szoktál ázsiai ételhez pálcikát használni, akkor jó a szívószál is). Helyezd rá a gyümölcsöd egy üveg szájára – itt figyelj arra, hogy a szája megtartsa a gyümölcsöt, de a mag átférjen még a lukon. Egy fél literes kólás palack vagy egy kisebb üveges kóla megteszi.

Helyezd el a gyümölcsöt az üvegen, majd szúrd át rajta a pálcikát. A mag egyből beleesik az üvegbe, a gyümölcs pedig egészben marad, immár mag nélkül. Nincs körömelszíneződés, nincs fröcskölés, és persze sokkal kevesebb időt igényel. Segítségképp egy videót is mutatunk a procedúráról:

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