Élő adásban esett ki a szépségkirálynő-jelölt foga – ám amit ezután tett, az mindenkit megdöbbentett

A szépségversenyek világában minden mozdulatnak és mondatnak súlya van, különösen élő közvetítés esetén. Kamolwan Chanago azonban bebizonyította, hogy nem a hibák számítanak igazán, hanem az, ahogyan valaki kezelni tud egy kínos helyzetet – a szépségkirálynő-jelölt pillanatok alatt a közösségi média kedvencéve lett.

Baki a szépségversenyen:

Kamolwan Chanago szépségkirálynő-jelölt példamutatóan farolt ki a kellemetlen helyzetből

A 18 éves Kamolwan Chanago március 25-én, a bangkoki elődöntőn, a GrandTV YouTube-csatornáján élőben közvetített műsorban került váratlan helyzetbe: beszéd közben kiesett a műfogsora. Chanago azonnal elfordult, visszatette a fogát, majd minden különösebb zavar nélkül folytatta a szereplést, magabiztosan lépett tovább a színpadon, mintha mi sem történt volna.

A felvétel futótűzként terjedt a közösségi médiában, ám ahelyett, hogy az internetezők kinevették volna, elismerően nyilatkoztak róla, dicsérték a lélekjelenlétét.

„Úgy kezelte a helyzetet, mint egy bajnok” – írta egy hozzászóló, míg egy másik szerint „pont úgy reagált, ahogyan egy igazi királynőhöz illik”. Volt, aki egyenesen példaként állította a fiatal lányok elé, hangsúlyozva, hogy nem mindenki képes egy váratlan helyzetben így megőrizni a tartását.

A szervezők is kiálltak Kamolwan Chanago szépségkirálynő-jelölt mellett

A Miss Grand International szóvivője nyilatkozatában megerősítette, hogy egy váratlan, kisebb balesetről volt szó. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Chanago rendkívüli higgadtsággal és profizmussal kezelte a helyzetet, így a műsor zavartalanul folytatódhatott. A szervezők külön kiemelték a versenyző magabiztosságát és színpadi jelenlétét.

A verseny fináléját március 28-án rendezik meg. A győztes képviselheti majd Thaiföldet a Miss Grand International 2026-os döntőjén, amelyet októberben Indiában tartanak.

