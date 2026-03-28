Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 28., szombat Gedeon, Johanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
videó

Élő adásban esett ki a szépségkirálynő-jelölt foga – ám amit ezután tett, az mindenkit megdöbbentett

videó Thaiföld szépségverseny fogsor
Horváth Angéla
2026.03.28.
Kínos pillanatból lett óriási szenzáció: a Miss Grand Thailand szépségverseny egyik elődöntőjén az egyik versenyzőnek beszéd közben kiesett a műfogsora. Végül olyan jól jött ki a dologból, hogy nem kellemetlen bakiként, hanem példamutató jelenetként emlegetik az esetet.

A szépségversenyek világában minden mozdulatnak és mondatnak súlya van, különösen élő közvetítés esetén. Kamolwan Chanago azonban bebizonyította, hogy nem a hibák számítanak igazán, hanem az, ahogyan valaki kezelni tud egy kínos helyzetet – a szépségkirálynő-jelölt pillanatok alatt a közösségi média kedvencéve lett.

A 18 éves Kamolwan Chanago március 25-én, a bangkoki elődöntőn, a GrandTV YouTube-csatornáján élőben közvetített műsorban került váratlan helyzetbe: beszéd közben kiesett a műfogsora. Chanago azonnal elfordult, visszatette a fogát, majd minden különösebb zavar nélkül folytatta a szereplést, magabiztosan lépett tovább a színpadon, mintha mi sem történt volna.

A felvétel futótűzként terjedt a közösségi médiában, ám ahelyett, hogy az internetezők kinevették volna, elismerően nyilatkoztak róla, dicsérték a lélekjelenlétét.

„Úgy kezelte a helyzetet, mint egy bajnok” – írta egy hozzászóló, míg egy másik szerint „pont úgy reagált, ahogyan egy igazi királynőhöz illik”. Volt, aki egyenesen példaként állította a fiatal lányok elé, hangsúlyozva, hogy nem mindenki képes egy váratlan helyzetben így megőrizni a tartását.

A szervezők is kiálltak Kamolwan Chanago szépségkirálynő-jelölt mellett

A Miss Grand International szóvivője nyilatkozatában megerősítette, hogy egy váratlan, kisebb balesetről volt szó. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Chanago rendkívüli higgadtsággal és profizmussal kezelte a helyzetet, így a műsor zavartalanul folytatódhatott. A szervezők külön kiemelték a versenyző magabiztosságát és színpadi jelenlétét.

A verseny fináléját március 28-án rendezik meg. A győztes képviselheti majd Thaiföldet a Miss Grand International 2026-os döntőjén, amelyet októberben Indiában tartanak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Anna Wintour végre beszállt a játékba – így fordítja saját javára Az ördög Pradát visel körüli őrületet

Évekig távol tartotta magát attól a történettől, amely valójában róla szól, most viszont tudatosan rájátszik a mítoszra. Anna Wintour egyre közelebb kerül Az ördög Pradát visel világához – és pontosan tudja, mennyit nyerhet ezzel.

Megalázó protokoll érvényes ezentúl Andrásra: már, ha bármelyik családtagja szóba áll vele egyáltalán

Kínosan érezheti magát András, volt yorki herceg. Andrew Mountbatten-Windsornak a családtagjai előtt meg kell hajolnia ezentúl.

Beatrix hercegnő és férje az Egyesült Államokba menekülnek a botrány elől: csak így menthetik meg a házasságukat

Egyre világosabb, hogy mekkora bajban vannak a York család tagjai. Beatrix hercegnő és Edoardo Mapelli Mozzi nagy változtatáson gondolkozik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
