Horváth Évának súlyos döntést kellett meghoznia − Gyerekei, Kristóf és Alex az édesapjukkal maradtak Balin

Ahogy megírtuk, Horváth Éva és férje válnak. Az egykori szépségkirálynő a minap elmondta, a házassága egy ideje már nem működött jól, de a végét Éva Balin történt balesete, és itthoni lábadozása jelentette. Most az is kiderült, Éva gyerekei és exe, Gábor még kint élnek, a modell pedig már csak látogatóba megy vissza.

Horváth Éva gyerekei még Balin tanulnak, az édesanya alig várja, hogy lássa őket.

Forrás: Horváth Éva / Instagram

Horváth Éva itthon gyógyult, megkímélte gyerekeit a látványtól

Horváth Éva elmondta, hogy a kapcsolata megromlása és a szörnyű balesetének következményei mellett a legkínzóbb a gyerekei hiánya. „Édesanyaként mindannyian tudjuk, hogy az a legdurvább, hogy külön voltam tőlük” – nyilatkozta az RTL Reggeliben Éva, aki hozzátette, mérlegelnie kellett, mi a jobb a gyerekeknek: ha mellette vannak, vagy ha megkíméli őket a látványtól. A lábán ugyanis a műtétek után is egy hat centi hosszú, és két centi szélesen szétnyílt, tátongó seb maradt, amelyet saját magának kellett kötöznie.

Horváth Éva élete egyetlen pillanat alatt változott meg, amikor súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Az ütközés következtében nyílt boka- és lábszártörése lett, ám beesett egy útmenti csatornába, ahol a sebei E. coli baktériummal fertőződtek meg. A fertőzés miatt hónapokig kritikus volt az állapota, és egy ideig az sem volt biztos, hogy meg tudják menteni a lábát.

Nem szeretne visszaköltözni Balira

Éva, aki 2021 óta kétlaki életet élt, arról is beszélt, nem szeretne visszaköltözni Balira, de látogatóban még visszatér. A helyzetét továbbra is nehezíti, hogy távol él gyerekeitől, a 9 éves Kristóftól és a 4 éves Alextől, akik jelenleg is Balin járnak iskolába és alig várja, hogy újra lássa őket.

Már a balesete előtt sem élvezte annyira a kinti életet

„Üres lett az életem, és a hasznosnak való érzést próbáltam mindennel kompenzálni. Beiratkoztam egy tanfolyamra és tanultam az indonézt. És egyszer csak elkezdtem magam kívülről figyelni, és azt mondtam, hogy ez már a vég. Tehát hogy: miért? Miért csinálom én ezt? Miért nem spanyolul tanulok, vagy valamilyen földi nyelvet, amit tényleg a későbbiekben tudok használni? Úgyhogy voltak közben ilyen felismeréseim, hogy ezt vajon miért csinálom én most magammal. És ezt már jóval a balesetem előtt éreztem. Mindenki irigykedve nézett rám, hogy »milyen jó neked, ott vagy egész nap a napsütésben. Nem! Tök csodálatos: itthon esik a hó, van négy évszakunk, hát ez fantasztikus! Ott egész nap az ember a légkondiban ül” – idézi Évát, aki a Fókusznak adott interjút, a Blikk.