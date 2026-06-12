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Nagyon nem mindegy, mivel veszed be a gyógyszert: akár hatástalan is lehet

egészség gyógyszer gyógyszeres kezelés
Tóth Hédi
2026.06.12.
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Sokan ásványvízzel nyelik le a tablettáikat. Pedig a gyógyszer hatását az is befolyásolhatja, mivel veszed be.

A legtöbben nem gondolnak rá, hogy a választott ital is szerepet játszhat a kezelés sikerében. Magyar kutatók arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos ásvány- és gyógyvizek kedvezőtlenül befolyásolhatják egyes készítmények működését, így a gyógyszer nem biztos, hogy a várt módon fejti ki a hatását.

A gyógyszer hatékonyságát az is befolyásolhatja, milyen itallal veszed be.
A gyógyszer hatékonyságát az is befolyásolhatja, milyen itallal veszed be.
Forrás: Shutterstock
  • Egyes ásványvizek károsíthatják a gyógyszerek védőbevonatát.
  • Emiatt a hatóanyag túl korán szabadulhat fel a szervezetben.
  • A szakértők szerint a csapvíz a legjobb választás a bevételhez.

Akár hiába szeded a gyógyszert, ha ezzel a folyadékkal veszed be 

Te mivel veszed be a gyógyszereidet? Ha a válasz ásványvíz vagy gyógyvíz, lehet, hogy érdemes változtatnod ezen a szokásodon. 

Egy friss magyar kutatás ugyanis arra jutott, hogy bizonyos italok akár a gyógyszerek hatását is jelentősen csökkenthetik.
A Semmelweis Egyetem szakemberei azt vizsgálták, hogyan hatnak a különböző folyadékok a gyomornedv-ellenálló bevonattal ellátott gyógyszerekre. 
Ezeket a készítményeket úgy tervezték, hogy a hatóanyag ne a gyomorban, hanem csak később, a bélrendszerben szabaduljon fel.

A kutatás eredményei meglepőek: egyes lúgos, magas ásványianyag-tartalmú ásvány- és gyógyvizek már néhány perc alatt károsíthatják a gyógyszerek védőbevonatát. Emiatt a hatóanyag túl korán szabadulhat fel, ami csökkentheti a gyógyszer hatását, sőt szélsőséges esetben akár teljesen hatástalanná is teheti azt.

Különösen fontos lehet ez egyes reflux elleni készítmények, gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók és emésztést segítő gyógyszerek esetében.
A szakemberek azt is megfigyelték, hogy az almalé jóval kevésbé károsította a védőbevonatot, mint a lúgos vizek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól almalével kellene bevenned a gyógyszereidet.

A kutatók szerint továbbra is a legegyszerűbb megoldás a legjobb: a gyógyszereket sima csapvízzel érdemes lenyelni

Ez különösen fontos akkor, ha valaki felnyitja a kapszulát, vagy a tartalmát valamilyen ételbe vagy italba keveri. 
Sokan kávéval, tejjel vagy üdítővel, gyümölcslével kapják be a gyógyszereiket, pedig ezek az italok szintén befolyásolhatják, mennyire tud hatni a készítmény.
Bizonyos ételekkel sem ajánlott kombinálni a gyógyszert. 
Az sem mindegy, hogy mikor: reggel, vagy este, illetve evés előtt, vagy utána vesszük-e be a készítményeket. 
Szóval van mire figyelni...

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