2026. máj. 12., kedd

Az Árva angyal szívtiprójába minden nő szerelmes volt: 45 évesen ilyen dögös pasi William Levy

Simon Benedek
2026.05.12.
William Levy dr. Juan Miguelként hódította meg a nézők szívét. Az Árva angyal szépfiúja ma is igazi szívtipró!

A kubai származású színész, William Levy modellként kezdte a karrierjét, de gyorsan meghódította a szórakoztatóipart is, és telenovellasztárként vált világszerte ismertté. Legnépszerűbb karaktere dr. Juan Miguel az Árva angyal sorozatból!

Árva angyal: William Levy a 2000-es években.
William Levy a 2000-es években több szappanoperában is szerepelt. Leghíresebb karaktere az Árva angyalban volt. 
Forrás:  Getty Images
  • William Levy a telenovellák egyik legismertebb szívtiprója lett.
  • A kubai származású színész még ma is jó formában van.
  • Mutatjuk, hogyan fest napjainkban!

Nem fog a kor az Árva angyal szívtipróján: William Levy még mindig formában van

A telenovellák szívtiprója, William Levy ma már 45 éves, de mintha a kor egyáltalán nem fogna rajta! William Levy a 2000-es években hódította meg a női nézők szívét. Legismertebb szerepe az Árva angyalban dr. Juan Miguel volt. A mexikói szappanoperát – amely annyira sikeres lett, hogy az eredetileg 100 epizódosra tervezett produkció végül 194 részt élt meg – Magyarországon először a TV2 sugározta 2010 júliusától. Az Árva angyal szereplői közül egyértelműen kiemelkedett a sorozat szívtipró orvosát, dr. Juan Miguel San Románt megformáló Levy, akit sorozatbeli partnerével, Maite Perronival le is szerződtették egy újabb sorozatra, a Marichuy – A szerelem diadalára, amely szintén hatalmas népszerűségnek örvendett hazánkban.

A sorozatok után filmekben is szerepelt

William Levy sorozatok után egyre inkább az amerikai filmes produkciók felé fordult, és olyan alkotásokban is feltűnt, mint az Ahol az ízek összeérnek vagy A Kaptár – Utolsó fejezet. 2011-ben szerepelt Jennifer Lopez I'm Into You című videóklipjében, később pedig a Dancing with the Stars 14. évadában is versenyzett, ahol a harmadik helyig jutott partnerével. Bár továbbra is aktív a filmiparban, ma már több figyelmet fordít produceri munkáira és saját vállalkozására is. Eközben szán időt a külső megjelenésére, ma is remek formában van az egykori szívtipró, íme: 

MALAGA, SPAIN - MARCH 08: Actor William Levy attends the 'Mi Querida Señorita' premiere during the Malaga Film Festival 2026 at the Cervantes Theater on March 08, 2026 in Malaga, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
William Levy
Forrás: Getty Images Europe

William Levy magánélete

Ami a színész magánéletét illeti: a 45 éves egykori szívtipó 2003-ban, egy valóságshow-ban ismerte meg egykori kedvesét, Elizabeth Gutiérrez színésznőt, akitől két gyermeke, Christoper Alexander és Kailey Alexandra született. Bár a páros sokáig boldog volt együtt, kapcsolatuk viharossá vált, így több mint húsz együtt töltött év elváltak.

