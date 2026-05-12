Az Árva angyal szívtiprójába minden nő szerelmes volt: 45 évesen ilyen dögös pasi William Levy

A kubai származású színész, William Levy modellként kezdte a karrierjét, de gyorsan meghódította a szórakoztatóipart is, és telenovellasztárként vált világszerte ismertté. Legnépszerűbb karaktere dr. Juan Miguel az Árva angyal sorozatból!

Nem fog a kor az Árva angyal szívtipróján: William Levy még mindig formában van

A telenovellák szívtiprója, William Levy ma már 45 éves, de mintha a kor egyáltalán nem fogna rajta! William Levy a 2000-es években hódította meg a női nézők szívét. Legismertebb szerepe az Árva angyalban dr. Juan Miguel volt. A mexikói szappanoperát – amely annyira sikeres lett, hogy az eredetileg 100 epizódosra tervezett produkció végül 194 részt élt meg – Magyarországon először a TV2 sugározta 2010 júliusától. Az Árva angyal szereplői közül egyértelműen kiemelkedett a sorozat szívtipró orvosát, dr. Juan Miguel San Románt megformáló Levy, akit sorozatbeli partnerével, Maite Perronival le is szerződtették egy újabb sorozatra, a Marichuy – A szerelem diadalára, amely szintén hatalmas népszerűségnek örvendett hazánkban.

William Levy sorozatok után egyre inkább az amerikai filmes produkciók felé fordult, és olyan alkotásokban is feltűnt, mint az Ahol az ízek összeérnek vagy A Kaptár – Utolsó fejezet. 2011-ben szerepelt Jennifer Lopez I'm Into You című videóklipjében, később pedig a Dancing with the Stars 14. évadában is versenyzett, ahol a harmadik helyig jutott partnerével. Bár továbbra is aktív a filmiparban, ma már több figyelmet fordít produceri munkáira és saját vállalkozására is. Eközben szán időt a külső megjelenésére, ma is remek formában van az egykori szívtipró, íme:

William Levy magánélete

Ami a színész magánéletét illeti: a 45 éves egykori szívtipó 2003-ban, egy valóságshow-ban ismerte meg egykori kedvesét, Elizabeth Gutiérrez színésznőt, akitől két gyermeke, Christoper Alexander és Kailey Alexandra született. Bár a páros sokáig boldog volt együtt, kapcsolatuk viharossá vált, így több mint húsz együtt töltött év elváltak.