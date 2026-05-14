Kiderült: ezen vitatkozik a legtöbbet Károly király és Kamilla – Családtagjuk árulta el

Minden házasságban vannak olyan apró, bosszantó dolgok, amiktől olykor a falra mászunk. Nincs ez másképp a királyi családban sem. Most Annabel Elliot, Kamilla királyné húga rántotta le a leplet az egyik legizgalmasabb titokról: világgá kürtölte, hogy min szokott állandóan vitatkozni Károly király és Kamilla királyné.

Robert Hardman „III. Károly: Új király. Új udvar. A kulisszák mögött” című könyvében a királyné húga, Annabel őszintén mesél a testvére és Károly király közötti viszonyról és arról, milyen dinamika jellemző rájuk a hétköznapokban. Elmondása szerint Károly király és Kamilla királyné kapcsolata tele van humorral, apró vitákkal és szeretetteljes tréfálkozásokkal, leggyakrabban mégis egy dolgon vitatkoznak: a szellőztetésen.

A könyvből ugyanis kiderül, hogy a király nagyon szereti a friss levegőt, így a rezidenciáin is állandóan nyitogatja az ablakokat a személyzet és Kamilla királyné legnagyobb bosszúságára. A sógornő szerint a király ezen szokása rendszeresen felbosszantja Kamilla királynét, így gyakran vitatkoznak össze a szellőztetésen.

Károly király kinyitja az ablakot, Kamilla királyné pedig odasompolyog mögötte, és becsukja

– meséli a könyvben Annabel, kitérve arra, hogy amikor Károly király észreveszi, hogy valaki becsukta az ablakot, el is indul a szokásos huzavona.

Az állandó szellőztetésnek egyébként nem csak személyes preferencia lehet az oka. Köztudott ugyanis, hogy Károly király rengeteget dolgozik, van, hogy hajnal 4-ig be sem fejezi a papírmunkát, de még az ebédjére is úgy tekint, mint valami luxusra, ami megszakítja a munkában. A kutatások szerint viszont a jó levegőminőség és a hűvösebb hőmérséklet növeli a koncentrációt és a hatékonyságot, így lehet, hogy éppen ez az oka az állandó szellőztetésnek. A probléma csak az, hogy míg a király így extra hatékony, addig a többiek megfagynak a házban.