Micsoda? TikTokon árulta a hamis 10 ezreseket egy magyar fiatal: közel 20 milliót szedett így össze

Szinte hihetetlen az a fajta magabiztosság, amivel egy fiatal milliókat csalt ki másoktól. Nem elég, hogy kötegével árulta az álbankjegyeket, még át is verte a vásárlóit. Egy elképesztő pénzhamisítás története.

Szinte hihetetlen bűncselekményt derített fel a rendőrség. A nyomozók egy éven keresztül figyelték azt a fiatal magyar férfit, akit végül pénzhamisítás miatt tartóztattak le május elején.

Forrás:  123rf.com

Pénzhamisítás TikTokon reklámozva

  • Egy abonyi férfi egyszerre két bűncselekményt is elkövetett.
  • Teljesen nyíltan, a fiatalok kedvenc social média platformján kínálta a hamis pénzt.
  • Közel 20 millió forintot csalt ki az áldozataiból, akik maguk is bűncselekményre készültek.

A TikTok eddig csak az elképesztően furcsa trendjeiről vagy veszélyes kihívásairól volt híres, de úgy tűnik, a rövid videós platformra már a pénzhamisítás is betört. A magyar rendőrök figyelmét azonban semmi sem kerülheti el: május 7-én ugyanis annál a 23 éves abonyi férfinál kopogtattak, aki TikTokon valamint Telegramon hirdetett hamis 10 ezer forintos bankjegyeket. A videókban az arca nem látszik, kezén pedig kesztyűt visel. A hamis pénzért cserébe kriptovalutát kért, ezen keresztül jutottak el hozzá a rendőrök. 

Forrás: police.hu

„Az elmúlt egy év alatt a KR NNI pécsi nyomozói felderítették az illegális biznisz minden egyes mozzanatát. A gyanú szerint a fiatalember több felhasználónévvel szerepelt a TikTokon, ahol videókat tett közzé bűnös tevékenységéről. Ezen túl a Telegram alkalmazásban is létrehozott egy csoportot, amiben a hamis pénzt árulta. Majd amikor vásárlók jelentkeztek, az álbankjegyek ellenértékét kriptovalutában kérte egy kriptopénztárcába. Kiderült azonban, hogy az üzlet egyszer sem valósult meg. A férfi a hamis pénz ígéretével csalta tőrbe a vásárlókat, akiket aztán megkárosított. A nyomozók a tettes kriptopénztárcájában 18,5 millió forint értékben találtak kriptovalutát”− olvasható a police.hu oldalán, ahol arról adtak tájékoztatást, a férfi ellen egyelőre csak pénzhamisítás gyanúja miatt indítottak eljárást.

