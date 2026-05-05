Sokkoló képsorok filmvásznon − Megdöbbentő részletek derültek Kate Moss vad múltjáról

Kate Moss neve mára egy jól ismert fogalommá vált a divatvilágban, hiszen alapjaiban formálta át, mit is jelent igazán szupermodellnek lenni. A ’90-es évek egyik legismertebb és legmegosztóbb alakjaként nem a klasszikus kifutóideálok szerint vált világsztárrá, hanem éppen ellenkezőleg, ő azzal tört fel, hogy szembement a kor elvárásaival. Azon ikonikus szupermodellek közé tartozott, akik napi száz dollárnál kevesebbért ki sem másznak az ágyukból. Az újonnan megjelenő film most ismét rá terelte a figyelmet, a Moss & Freud címre keresztelt életrajzi alkotás ugyanis kaotikus jeleneteken át mutatja meg a világhírű divatikon eddig nem túl közismert életét.

Bella Freud kulcsszerepet játszott abban, hogy édesapja, Lucian Freud és Kate Moss találkozzanak egymással. Forrás: Northfoto

Kate Mossról is életrajzi film készült Kate Moss életrajzi filmjét, a Moss & Freudot 2026 májusában mutatják be a mozik.

Az alkotás Moss és a nála 50 évvel idősebb festő, Lucian Freud különös kapcsolatáról szól.

A divatikon is részt vett a film elkészítésében, a producerkedés mellett a forgatókönyv írásába is beleszólt.

Kate Moss ikonikus barátsága

A még ebben a hónapban mozivásznakra kerülő Moss & Freud címre keresztelt film középpontjában a szupermodell és a világhírű festő, Lucian Freud különös, sokakat meglepő kapcsolata áll, ami látszólag egy teljesen új fejezetre terelte az ikon életét.

A köztük levő barátság jobb útra terelte az akkor kicsapongó sztárt, így ez az időszak nemcsak egy lezárás volt számára, hanem egy teljesen új fejezet kezdetét is jelentette, ugyanis a kettejük közti kapcsolattal vetett véget közel 10 évig tartó hedonista szokásainak, és féktelen, eszeveszett életmódjának.

Bár a közel 50 éves korkülönbség miatt kapcsolatuk sokakat meglepett, ennek ellenére is egy szokatlanul erős, szinte megmagyarázhatatlan kötelék alakult ki közöttük, olyannyira, hogy Freud egyfajta apafiguraként, mentorként volt jelen Kate életében, aki mellett lassan, fokozatosan újraértelmezte önmagát és az addigi világát.

A festő ugyanakkor korántsem volt makulátlan alak, magánélete legalább annyira színes volt, mint lehengerlő műalkotásai, modelljeivel folytatott viszonyairól pedig rendkívül hírhedté vált, a pletykák szerint ugyanis akár 30 gyermek apja is lehetett.

A kezdetektől támogatta a filmet

A világhírű divatikon aktívan részt vett a Moss & Freud életrajzi film elkészítésében, producerként még a tartalmi részletekbe is beleszólt annak érdekében, hogy az ábrázolás minél hitelesebb legyen.

Kate Moss ráadásul saját ikonikus ruhadarabjait is kölcsönadta a forgatásra, többek között egy prémkabátot, és egy Union Jack mintás blézert is vitt az őt alakító színésznőnek.

A modell emellett levelet írt David Dawsonnak, Lucian Freud közeli barátjának, és egykori stúdióasszisztensének, amelyben személyesen kérte a segítségét a kulisszatitkok megosztásáról. David szerint Kate-től ez egy elképesztően bátor húzás volt, ugyanis egy olyan történetet meséltek el, amiben az emberek elé tárja tényleges sebezhetőségét, és hibáit is az egykori szupermodell – ehhez a folyamathoz pedig rendkívül tudatosan állt, fontosnak tartotta, hogy a film ne idealizált képet mutasson róla, hanem egy őszintébb, emberibb oldalát is megismertesse.