Sokkoló képsorok filmvásznon − Megdöbbentő részletek derültek Kate Moss vad múltjáról

Kate Moss neve mára egy jól ismert fogalommá vált a divatvilágban, hiszen alapjaiban formálta át, mit is jelent igazán szupermodellnek lenni. A ’90-es évek egyik legismertebb és legmegosztóbb alakjaként nem a klasszikus kifutóideálok szerint vált világsztárrá, hanem éppen ellenkezőleg, ő azzal tört fel, hogy szembement a kor elvárásaival. Azon ikonikus szupermodellek közé tartozott, akik napi száz dollárnál kevesebbért ki sem másznak az ágyukból. Az újonnan megjelenő film most ismét rá terelte a figyelmet, a Moss & Freud címre keresztelt életrajzi alkotás ugyanis kaotikus jeleneteken át mutatja meg a világhírű divatikon eddig nem túl közismert életét.
Kate Mossról is életrajzi film készült
- Kate Moss életrajzi filmjét, a Moss & Freudot 2026 májusában mutatják be a mozik.
- Az alkotás Moss és a nála 50 évvel idősebb festő, Lucian Freud különös kapcsolatáról szól.
- A divatikon is részt vett a film elkészítésében, a producerkedés mellett a forgatókönyv írásába is beleszólt.
Kate Moss ikonikus barátsága
A még ebben a hónapban mozivásznakra kerülő Moss & Freud címre keresztelt film középpontjában a szupermodell és a világhírű festő, Lucian Freud különös, sokakat meglepő kapcsolata áll, ami látszólag egy teljesen új fejezetre terelte az ikon életét.
A köztük levő barátság jobb útra terelte az akkor kicsapongó sztárt, így ez az időszak nemcsak egy lezárás volt számára, hanem egy teljesen új fejezet kezdetét is jelentette, ugyanis a kettejük közti kapcsolattal vetett véget közel 10 évig tartó hedonista szokásainak, és féktelen, eszeveszett életmódjának.
Bár a közel 50 éves korkülönbség miatt kapcsolatuk sokakat meglepett, ennek ellenére is egy szokatlanul erős, szinte megmagyarázhatatlan kötelék alakult ki közöttük, olyannyira, hogy Freud egyfajta apafiguraként, mentorként volt jelen Kate életében, aki mellett lassan, fokozatosan újraértelmezte önmagát és az addigi világát.
A festő ugyanakkor korántsem volt makulátlan alak, magánélete legalább annyira színes volt, mint lehengerlő műalkotásai, modelljeivel folytatott viszonyairól pedig rendkívül hírhedté vált, a pletykák szerint ugyanis akár 30 gyermek apja is lehetett.
A kezdetektől támogatta a filmet
A világhírű divatikon aktívan részt vett a Moss & Freud életrajzi film elkészítésében, producerként még a tartalmi részletekbe is beleszólt annak érdekében, hogy az ábrázolás minél hitelesebb legyen.
Kate Moss ráadásul saját ikonikus ruhadarabjait is kölcsönadta a forgatásra, többek között egy prémkabátot, és egy Union Jack mintás blézert is vitt az őt alakító színésznőnek.
A modell emellett levelet írt David Dawsonnak, Lucian Freud közeli barátjának, és egykori stúdióasszisztensének, amelyben személyesen kérte a segítségét a kulisszatitkok megosztásáról. David szerint Kate-től ez egy elképesztően bátor húzás volt, ugyanis egy olyan történetet meséltek el, amiben az emberek elé tárja tényleges sebezhetőségét, és hibáit is az egykori szupermodell – ehhez a folyamathoz pedig rendkívül tudatosan állt, fontosnak tartotta, hogy a film ne idealizált képet mutasson róla, hanem egy őszintébb, emberibb oldalát is megismertesse.
Pikáns jelenetek
Bár a film középpontjában Kate Moss és Lucian Freud különleges, sokszor nehezen megfejthető barátsága áll, a történetük jóval túl mutat, egy mély, intenzív kapcsolaton. Ugyan látványos, ahogyan köztük a művészet, a bizalom és a személyes közelség szinte teljesen összefonódik, a film a legintimebb pillanataikat sem hagyta ki: láthatjuk őket egy ágyban fekve, valamint azt a jelenetet is, amikor Lucian Freud tetoválást készít Kate Moss derekára, de megelevenítik benne a kilenc hónapon át tartó, rendszeres, akt modellüléseket is, amik már messze túlmutatnak a hagyományos barátságokon.
Bár az új életrajzi film elsősorban ezt a különleges művész–múzsa viszonyt boncolgatja, nem kerüli meg Moss hírhedt múltját sem; sokkoló jeleneteken át mutatja meg a szupermodell korábbi kicsapongásait, vagyis több olyan részlet is helyet kapott, amely betekintést enged egy eddig gondosan elrejtett, vadabb korszakába és korábbi, féktelen életmódjába.
Az alkotás egy erős, drámai jelenettel indul, ahol Moss alkohol- és kábítószer hatása alatt egy sportautót vezet, majd kis híján tragikus balesetet szenved, mielőtt megérkezne Freudhoz. A készítők a megrázó kezdetek mellett nyíltan ábrázolják a drogokkal kapcsolatos részleteket is, köztük azt a pillanatot, amikor a szupermodell épp kokaint készül felszippantani, ezzel visszautalva a 2005-ös, nagy visszhangot kiváltó „Cocaine Kate” botrányra. A sokkolóbb képsorok közé pedig még egy berlini jelenet is tartozik, ahol a Kate-et alakító Ellie Bamber nem jut be egy exkluzív szórakozóhelyre, ezért félmeztelenre vetkőzik, és sofőrjét kutyapórázon vezeti az épületbe.
Bár Kate Moss hosszú éveken át a „sose panaszkodj, sose magyarázkodj” elv szerint élte az életét, most egy sokkal személyesebb, sebezhetőbb oldaláról is képet kaphat a közönség. A szupermodell elmondása szerint nem a bulvársajtó értelmezésére akarta bízni a saját történetét, ezért inkább úgy döntött ő maga mutatja meg, mi zajlott a reflektorfény és a kifutók mögött.
