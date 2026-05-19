Pikáns titok derült ki Diana hercegnéről − Maga Kevin Costner árulta el

Kevin Costner elmesélte, hogy egy időben felmerült, hogy a Több, mint testőr című ikonikus film folytatást kap, amelyben a tervek szerint Diana hercegné is szerepet kapott volna. A színész izgatottan várta a filmmel kapcsolatos közös egyeztetéseket.

Diana hercegné filmes babérokra akart törni?

Diana hercegné pikáns kérdése Kevin Costnerhez

Diana hercegné megkérdezte tőle, lesz-e romantikus jelenetük a filmben.

Bár a folytatás végül sosem készült el, Kevin Costner szerint a brit királyi család nem nézte jó szemmel a projektet.

A színész első körben telefonon vette fel a kapcsolatot Diana hercegnével, aki rövid csevej után kertelés nélkül, a maga bájos módján megkérdezte, lesz-e közös csókjelenetük. Costner ezt nagyon kedves és kicsit sem tolakodó kérdésnek érezte, majd visszakérdezett:

Szeretné, hogy legyen? Mire a hercegné − több millió nő példaképe − igennel válaszolt. A Több mint testőr második része sajnos végül soha nem készült el, pedig bizonyára kasszasiker lett volna.

Az már más kérdés, hogy mit szólt volna az egészhez a brit királyi család, merthogy Costner akkoriban és nemrégiben is felemlegette, hogy a királyi család is berágott rá, amiért nyilvánosságra hozta, hogy Diana szerepelni akart a Több mint testőr folytatásában.

Balról Witney Houston, Kevin Costner és volt felesége, Cindy Costner a Több mint testőr premierjén a '90-es években.

A People magazinnak adott interjújában a Yellowstone sztárja elárulta, hogy pár éve Vilmos herceg beszélt neki édesanyja érzéseiről. Mint kiderült, a színész volt Diana plátói szerelme.

„Éppen Londonban tartózkodtam, amikor Vilmos herceg felvetette, hogy találkozzunk, amire természetesen nem mondtam nemet. Rövid, de tartalmas találkozó volt, amit ő azzal indított, hogy megjegyezte: édesanyja teljesen odavolt értem”

– mesélte Costner, aki mit sem sejtett erről. Naivan azt hitte, a hercegné kérdése a filmes csókról annak idején pusztán szakmai jellegű érdeklődés volt.

