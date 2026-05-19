2026. máj. 19., kedd

Pikáns titok derült ki Diana hercegnéről − Maga Kevin Costner árulta el

Jónás Ágnes
2026.05.19.
A szívek királynője a brit királyi család egyik legkedveltebb tagja volt, rajongóit életének minden egyes mozzanata a mai napig izgalomban tartja. Most épp egy pikáns, Diana hercegnéről szóló kulissza hozta őket lázba, amit nem akárki, hanem maga a kétszeres Oscar-díjas Kevin Costner árult el.

Kevin Costner elmesélte, hogy egy időben felmerült, hogy a Több, mint testőr című ikonikus film folytatást kap, amelyben a tervek szerint Diana hercegné is szerepet kapott volna. A színész izgatottan várta a filmmel kapcsolatos közös egyeztetéseket. 

Diana hercegné
 Diana hercegné filmes babérokra akart törni? 
Diana hercegné pikáns kérdése Kevin Costnerhez

  • Kevin Costner elárulta: Diana hercegné szerepet kapott volna a Több mint testőr folytatásában.
  • Diana hercegné megkérdezte tőle, lesz-e romantikus jelenetük a filmben.
  • Bár a folytatás végül sosem készült el, Kevin Costner szerint a brit királyi család nem nézte jó szemmel a projektet.

A színész első körben telefonon vette fel a kapcsolatot Diana hercegnével, aki rövid csevej után kertelés nélkül, a maga bájos módján megkérdezte, lesz-e közös csókjelenetük. Costner ezt nagyon kedves és kicsit sem tolakodó kérdésnek érezte, majd visszakérdezett:

Szeretné, hogy legyen? Mire a hercegné − több millió nő példaképe − igennel válaszolt. A Több mint testőr második része sajnos végül soha nem készült el, pedig bizonyára kasszasiker lett volna.

Az már más kérdés, hogy mit szólt volna az egészhez a brit királyi család, merthogy Costner akkoriban és nemrégiben is felemlegette, hogy a királyi család is berágott rá, amiért nyilvánosságra hozta, hogy Diana szerepelni akart a Több mint testőr folytatásában. 

Balról Witney Houston, Kevin Costner és volt felesége, Cindy Costner a Több mint testőr premierjén a '90-es években.
A People magazinnak adott interjújában a Yellowstone sztárja elárulta, hogy pár éve Vilmos herceg beszélt neki édesanyja érzéseiről. Mint kiderült, a színész volt Diana plátói szerelme.

 „Éppen Londonban tartózkodtam, amikor Vilmos herceg felvetette, hogy találkozzunk, amire természetesen nem mondtam nemet. Rövid, de tartalmas találkozó volt, amit ő azzal indított, hogy megjegyezte: édesanyja teljesen odavolt értem” 

– mesélte Costner, aki mit sem sejtett erről. Naivan azt hitte, a hercegné kérdése a filmes csókról annak idején pusztán szakmai jellegű érdeklődés volt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
