Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 29., péntek Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyerek

Emlékszel a Dallas Bobbyjára? Patrick Duffy fiai ugyanolyan jóképűek, mint apjuk volt fiatalon – FOTÓ

Michael Ochs Archives/Getty Images - Donaldson Collection
gyerek Dallas (televíziós sorozat) fotó Patrick Duffy
Simon Benedek
2026.05.29.
Patrick Duffy fiai felnőttek! A Dallas sztárjának gyerekei pont olyan jóképűek, mint az apjuk volt fiatalon.

Patrick Duffy neve a legtöbb néző számára egyet jelent a Dallas sorozat legikonikusabb karakterével. Bobby Ewing figurája a ’80-as évek televíziózásának egyik legemlékezetesebb alakja volt, a Dallas szereplői közül ő lett a legismertebb. Ikonikus sármja azóta is legendás, de a jelek szerint Patrick Duffy gyerekei is örökölték jóképűségét.

A Dallas sztárja, Patrick Duffy.
Dallas-sztár: Patrick Duffy fiai apjuk sármját örökölték. 
Forrás: Getty Images North America
  • Patrick Duffy neve a legtöbbek számára a Dallas szereplőjével, Bobby Ewing karakterével forrt össze.
  • A színész magánéletét mindig óvta a nyilvánosságtól, két fiát tudatosan távol tartotta Hollywood reflektorfényétől.
  • Fiai, Padraic és Conor Duffy felnőttként apjuk nyomdokába léptek és színészek lettek.
  • A róluk készült fotók alapján sokan úgy vélik, hogy nemcsak apjuk nevét, hanem sármját és megjelenését is örökölték.

Patrick Duffy ritkán látott fiai az apjuk sármját örökölték

Patrick Duffy a magánéletét mindig igyekezett diszkréten kezelni. A Dallas sztárja ritkán beszélt családjáról, két fia pedig keveset szerepelt a nyilvánosságban, tudatosan távol tartva őket a hollywoodi reflektorfénytől. Ennek ellenére időről időre felbukkannak róluk képek vagy hírek, amelyek alapján sok rajongó szerint a fiúk feltűnően örökölték édesapjuk kinézetét.

Nem meglepőp módon Patrick Duffy gyerekei követték édesapjukat a színészi pályán. A Dallas Bobbyjának fiai már felnőtt férfiként állják meg a helyüket Hollywoodban és sokak szerint éppoly sármosak, mint az édesapjuk fiatalkorában. Íme egy fotó Patrick Duffyról és Padraic Duffyról:

HOLLYWOOD, CA - MAY 01: Actors Patrick Duffy (L) and Padraic Duffy pose during their attendance at the 29th Annual Charlie Awards Luncheon by The Hollywood Arts Council at Hollywood Roosevelt Hotel on May 1, 2015 in Hollywood, California. (Photo by Michael Schwartz/WireImage)
Patrick Duffy és Padraic Duffy
Forrás: Getty Images

Ezn a képen pedig Conor Duffy is szerepel édesapja és testvére mellett: 

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 13: Actor Patrick Duffy (Center) and his sons Padriac Duffy(L), Conor Duffy (R) attend the opening night of Joan Rivers: A Work in Progress By A Life in Progress held at the Geffen Playhouse on February 13, 2008 in Los Angeles, California. (Photo by Barry King/WireImage)
Conor Duffy az apjával és testvérével. 
Forrás:  Getty Images

Ezek is érdekelhetnek a Dallasról:

Kőkemény Dallas-kvíz: most kiderül, lehetnél-e igazi Ewing!

Elképesztő, de 47 éve éppen ezen a napon indult útjára minden idők talán egyik legikonikusabb sorozata. Ha te is imádtad a sorozatot, akkor ez a Dallas-kvíz biztosan nem fog ki rajtad!

Történelmi pillanat: újra együtt a Dallas főszereplői - Fotó

Ennyit változtak az évek alatt.

Sokáig vártuk, most végre megkaptuk: Dallas újratöltve

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu