Nők milliói hibázzák el: ezért tilos fodrászhoz menni menstruáció idején

Az ilyenkor zajló hormonális változások nemcsak a hangulatodra és az energiaszintedre vannak hatással, hanem akár a fodrászati végeredményre is. Nem véletlen, hogy a menstruáció idején a fodrászok legszívesebben megtiltanák, hogy a nők beüljenek a székükbe. Eláruljuk, hova vezethet, ha rosszul időzítesz.

Menstruáció napjain fodrászhoz menni? Még mit nem!

A fejbőr és a hormonszinted megváltozott állapota miatt a festék és szőkítő nem biztos, hogy azt az eredményt hozza, amit vársz.

Menstruáció idején a dauerolástól se várj nagy csodát.

Mutatjuk, miért ne menj fodrászhoz a nehéz napjaidon, és azt is eláruljuk, melyik a tökéletes periódus.

Hogyan befolyásolhatja a menstruáció miatti hormonváltozás a fodrászati végeredményt?

A menstruációnak nevezett 3-7 napot úgy képzeld el, mintha felülnél egy hullámvasútra, ahol a sok fent és lent kihat minden porcikádra. A menstruációs ciklusod kezdetén az ösztrogén és a progeszteron szintje drasztikusan visszaesik, ami fokozott faggyútermelést válthat ki az egész testeden. Lehetséges, hogy a hajad zsírosabbá válik, holott az ápolási rutinodon nem változtattál.

Milyen hajbakik fordulhatnak elő, ha mégis beülsz a fodrászszékbe a nehezebb napjaidon?

Becsülendő, ha azt mondod, erős nő vagy, bármit kibírsz ilyenkor, sőt, még edzőterembe is lejársz, de azt mindenképpen tudd, hogy ha ezeken a napokon vágsz bele nagy átalakításba, meggyűlhet a bajod a végeredménnyel. Íme a leggyakoribb szépségápolási bakik, amikkel szembesülhetsz:

Foltos hajfestés és fakó melír

Mivel a hajtövek ilyenkor fokozottabban zsírosodnak, a hajfesték vagy a szőkítőpor nem képes teljesen egyenletesen behatolni a hajszálaid belsejébe. A végeredmény könnyen lehet foltos, de előfordulhat az is, hogy a vágyott hamvasszőke helyett egy élettelenebb, fakóbb, vagy épp sárgásabb végeredményt kapsz.

Azokon a bizonyos napokon a hajfesték sem úgy teljesít a hajadon, ahogy szeretnéd.

Elmaradt hullámok a dauer után

Ha göndör fürtökre vágysz, szó szerint tilos bevállalnod a tartós hullámot (dauer) a menstruáció idején. Ilyenkor megváltozik a fejbőröd és a hajszerkezeted keringése, éppen ezért daueroláshoz elengedhetetlen kémiai anyagok nem tudnak 100 százalékos teljesítményt nyújtani. Mit jelent ez pontosan? Nem biztos, hogy göndör fürtöket, hanem csupán lágy hullámokat kapsz, de az is lehet, hogy sokkal rövidebb ideig marad tartós a végeredmény, mint a szokásos 6 hónap.