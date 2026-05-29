Előbb jöhet a baba, mint gondoltuk? Palvin Barbi pocakja már nagyon nagy az új lesifotókon

Palvin Barbi büszkén mutogatja egyre növekvő pocakját. Tegnap férjével, Dylan Sprouse-szal flangált Hollywoodban, a paparazzók pedig előszeretettel kapták őket lencsevégre.
Egyre nagyobb Palvin Barbi babapocakja – Gyönyörű kismama a magyar szupermodell
Palvin Barbi és Dylan Sprouse gyereke
Nemrég érkezett a hír, hogy a gyönyörű szupermodell, Palvin Barbi terhes. A cannes-i filmfesztiválon jelentette be a hírt, ahová egy mesébe illő ruhában érkezett, mely tökéletesen kiemelte egyre gömbölyödő pocakját. Azóta rengeteg eseményen tűnt fel a házaspár együtt, a lapok pedig alig bírták tartani az iramot Barbi lélegzetelállító megjelenéseivel – a modell ugyanis kismamaként is csodaszép.
Bár hivatalos közleményt nem adtak ki a szülés várható időpontjáról, a tegnap készült lesifotó arról árulkodik, hogy az időpont közelebb lehet, mint gondoltuk.
Lesifotó a kedvenc sztárpárunkról
A házaspárt a vörös szőnyeges megjelenések után Hollywood utcáin kapták lencsevégre, amint épp felvették a kutyájukat egy állatorvosi klinikáról. A magyar szupermodell fekete ruhában, hozzá passzoló fekete cipőben és napszemüvegben jelent meg, míg férje maradt a laza pólós outfitnél. Barbi fekete ruhája kiemelte egyre gömbölyödő pocakját, mely most nagyobbnak tűnik, mint a vörös szőnyeges események képein. Lehet, hogy a kedvenc sztárpárunknak előbb megszületik a gyermeke, mint gondoltuk?
