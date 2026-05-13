2026. máj. 13., szerda

A medvetámadásban elhunyt túrázó szívszorító utolsó szavai megrázták a világot

Jónás Ágnes
2026.05.13.
A montanai Glacier Nemzeti Park egyik legnépszerűbb túraútvonalán, a Mt. Brown ösvényen történt tragédia mélyen megrázta a természetjárók közösségét. A 33 éves Anthony Pollio 2026. május 3-án indult túrázni, hogy a hegy tetején álló tűztoronyból nézze meg a naplementét, onnan azonban már nem tért vissza – szívszorító üzenetet hagyott hátra az elhunyt túrázó.

A tapasztalt természetkedvelő kéthetes szabadságát töltötte, és mint oly' sokszor korábban, ezúttal is egyedül vágott neki az erdőnek. A park hatóságainak tájékoztatása szerint Anthony Pollio épp lefelé tartott a hegyről, amikor a sűrű, erdős szakaszon váratlanul egy grizzlymedvével találhatta szemben magát − az elhunyt túrázó szívszorító utoló szavait a cikk további részében olvashatod. 

A találkozás meglepetésszerű lehetett, az elhunyt túrázó utolsó üzenetét viszont megtalálták.
Az elhunyt túrázó szívszorító utolsó szavai 

  • A 33 éves túrázó esete megrázta a természetjárók közösségét.
  • A férfi utoljára apjával beszélt: szívszorító üzenetet hagyott hátra.
  • A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit.

A nyomok alapján a találkozás hirtelen és meglepetésszerű lehetett, így a férfinak esélye sem maradt reagálni. A feltételezések szerint a medve hátulról támadhatott rá, a vállánál ragadhatta meg, majd mintegy 15 méterre vonszolta a testét az ösvény melletti, kidőlt fákkal borított területre. Holttestét később ezen a nehezen megközelíthető részen találták meg a mentőegységek. 

Bár medveriasztó spray is volt nála, a szakemberek szerint valószínűleg nem maradt ideje annak használatára.

Pollio holttestét egy megközelíthető részen találták meg a mentőegységek. 
Az eltűnését követően több napon át keresték a mentőcsapatok

Családja végig reménykedett abban, hogy élve kerül elő. Édesapja, Arthur Pollio később megtörten beszélt fia utolsó üzenetéről, amelyet még a túra közben küldött neki hangfelvételen.

„Azt mondta, szeret engem, aztán mesélni kezdett az ösvényről és a tájról, amit éppen látott” – idézte fel.

Ez volt az utolsó alkalom, hogy hallotta fia hangját. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit, ezért az érintett túraútvonalat ideiglenesen lezárták. A tragédia különösen megrázó, mert a beszámolók szerint ez lehetett az első halálos grizzlytámadás a Glacier Nemzeti Park területén 1998 óta. Korábban, 2021-ben történt grizzlytámadás Montanában, akkor egy medve egy kempingezőt támadott meg.  

