A medvetámadásban elhunyt túrázó szívszorító utolsó szavai megrázták a világot

A tapasztalt természetkedvelő kéthetes szabadságát töltötte, és mint oly' sokszor korábban, ezúttal is egyedül vágott neki az erdőnek. A park hatóságainak tájékoztatása szerint Anthony Pollio épp lefelé tartott a hegyről, amikor a sűrű, erdős szakaszon váratlanul egy grizzlymedvével találhatta szemben magát − az elhunyt túrázó szívszorító utoló szavait a cikk további részében olvashatod.

A találkozás meglepetésszerű lehetett, az elhunyt túrázó utolsó üzenetét viszont megtalálták.

Az elhunyt túrázó szívszorító utolsó szavai A 33 éves túrázó esete megrázta a természetjárók közösségét.

A férfi utoljára apjával beszélt: szívszorító üzenetet hagyott hátra.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit.

A nyomok alapján a találkozás hirtelen és meglepetésszerű lehetett, így a férfinak esélye sem maradt reagálni. A feltételezések szerint a medve hátulról támadhatott rá, a vállánál ragadhatta meg, majd mintegy 15 méterre vonszolta a testét az ösvény melletti, kidőlt fákkal borított területre. Holttestét később ezen a nehezen megközelíthető részen találták meg a mentőegységek.

Bár medveriasztó spray is volt nála, a szakemberek szerint valószínűleg nem maradt ideje annak használatára.

Az eltűnését követően több napon át keresték a mentőcsapatok

Családja végig reménykedett abban, hogy élve kerül elő. Édesapja, Arthur Pollio később megtörten beszélt fia utolsó üzenetéről, amelyet még a túra közben küldött neki hangfelvételen.

„Azt mondta, szeret engem, aztán mesélni kezdett az ösvényről és a tájról, amit éppen látott” – idézte fel.

Ez volt az utolsó alkalom, hogy hallotta fia hangját. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a támadás pontos körülményeit, ezért az érintett túraútvonalat ideiglenesen lezárták. A tragédia különösen megrázó, mert a beszámolók szerint ez lehetett az első halálos grizzlytámadás a Glacier Nemzeti Park területén 1998 óta. Korábban, 2021-ben történt grizzlytámadás Montanában, akkor egy medve egy kempingezőt támadott meg.

