A 88 éves Jane Fonda tündökölt a cannes-i filmfesztiválon: még a fiatalok is irigykedve nézték őt

Jane Fonda újra bebizonyította, hogy a stílusnak nincs korhatára. A 88 éves Oscar-díjas színésznő káprázatos fekete estélyiben érkezett Cannes-ba, megjelenése pedig egyszerre sugárzott kifinomultságot, nőiességet és lenyűgöző stílusérzéket.

Jane Fonda a cannes-i filmfesztivál egyik ékköve volt.

Forrás: Getty Images Europe

Mindenkit túlragyogott Jane Fonda a cannes-i filmfesztiválon Kedd este tartották a 79. cannes-i filmfesztivál nyitóestjét, ahol számos híresség vonult fel a vörös szőnyegen.

A show-t mégis a 88 éves Jane Fonda lopta el, aki szebb volt, mint valaha.

A 88 éves Jane Fonda ismét bebizonyította a cannes-i filmfesztivál nyitóestjén, hogy az igazi elegancia nem kor kérdése. A hollywoodi legenda magabiztosan, kifinomultan és lehengerlő kisugárzással vonult a vörös szőnyegen, így a 79. cannes-i filmfesztivál egyik legemlékezetesebb megjelenését egyértelműen neki köszönhette a közönség. Az ősz haját csodás, hullámos frizurában viselő színésznő ezúttal egy fekete, flitterekkel gazdagon díszített estélyiben érkezett, amely egyszerre volt látványos és visszafogottan elegáns.

Jane Fonda mint mindig, most is tökéletes szettben jelent meg.

Forrás: Variety

A ruha különlegessége nemcsak a csillogó részletekben rejlett, hanem abban is, ahogyan Fonda viselte: nem akart túl sokat mutatni, feltűnősködni, mégis azonnal magára vonta az összes tekintetet.

A finoman csillanó anyag tökéletesen harmonizált a vörös szőnyeg fényűző hangulatával, miközben Jane Fonda megjelenése végig megőrizte azt a klasszikus hollywoodi eleganciát, amely évtizedek óta a védjegye. A magát hamvas férfiakkal fiatalító színésznő pazar ékszereket választott a ruhához, amik még inkább fokozták a csillogást anélkül, hogy az outfit túlzó lett volna. Fonda ismét megmutatta, hogy az idő múlása nem vesz el a karizmából, hanem még erősebbé teszi azt!

Ha szívesen olvasnál még Jane Fondáról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: