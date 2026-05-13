A 88 éves Jane Fonda tündökölt a cannes-i filmfesztiválon: még a fiatalok is irigykedve nézték őt

Jane Fonda újra bebizonyította, hogy a stílusnak nincs korhatára. A 88 éves Oscar-díjas színésznő káprázatos fekete estélyiben érkezett Cannes-ba, megjelenése pedig egyszerre sugárzott kifinomultságot, nőiességet és lenyűgöző stílusérzéket.
Mindenkit túlragyogott Jane Fonda a cannes-i filmfesztiválon
A 88 éves Jane Fonda ismét bebizonyította a cannes-i filmfesztivál nyitóestjén, hogy az igazi elegancia nem kor kérdése. A hollywoodi legenda magabiztosan, kifinomultan és lehengerlő kisugárzással vonult a vörös szőnyegen, így a 79. cannes-i filmfesztivál egyik legemlékezetesebb megjelenését egyértelműen neki köszönhette a közönség. Az ősz haját csodás, hullámos frizurában viselő színésznő ezúttal egy fekete, flitterekkel gazdagon díszített estélyiben érkezett, amely egyszerre volt látványos és visszafogottan elegáns.
A ruha különlegessége nemcsak a csillogó részletekben rejlett, hanem abban is, ahogyan Fonda viselte: nem akart túl sokat mutatni, feltűnősködni, mégis azonnal magára vonta az összes tekintetet.
A finoman csillanó anyag tökéletesen harmonizált a vörös szőnyeg fényűző hangulatával, miközben Jane Fonda megjelenése végig megőrizte azt a klasszikus hollywoodi eleganciát, amely évtizedek óta a védjegye. A magát hamvas férfiakkal fiatalító színésznő pazar ékszereket választott a ruhához, amik még inkább fokozták a csillogást anélkül, hogy az outfit túlzó lett volna. Fonda ismét megmutatta, hogy az idő múlása nem vesz el a karizmából, hanem még erősebbé teszi azt!
