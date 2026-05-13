A 88 éves Jane Fonda tündökölt a cannes-i filmfesztiválon: még a fiatalok is irigykedve nézték őt

Getty Images Europe - Pascal Le Segretain
vörös szőnyeg cannes-i filmfesztivál Jane Fonda
Nagy Kata
2026.05.13.
A vörös szőnyegen idén is számos látványos ruhaköltemény tűnt fel Cannes-ban. Jane Fonda azonban egyetlen pillanat alatt ellopta a show-t flitteres fekete estélyijével és időtlen eleganciájával.

Jane Fonda újra bebizonyította, hogy a stílusnak nincs korhatára. A 88 éves Oscar-díjas színésznő káprázatos fekete estélyiben érkezett Cannes-ba, megjelenése pedig egyszerre sugárzott kifinomultságot, nőiességet és lenyűgöző stílusérzéket.

Jane Fonda a cannes-i filmfesztiválon
Jane Fonda a cannes-i filmfesztivál egyik ékköve volt. 
Forrás: Getty Images Europe

Mindenkit túlragyogott Jane Fonda a cannes-i filmfesztiválon

  • Kedd este tartották a 79. cannes-i filmfesztivál nyitóestjét, ahol számos híresség vonult fel a vörös szőnyegen. 
  • A show-t mégis a 88 éves Jane Fonda lopta el, aki szebb volt, mint valaha. 

A 88 éves Jane Fonda ismét bebizonyította a cannes-i filmfesztivál nyitóestjén, hogy az igazi elegancia nem kor kérdése. A hollywoodi legenda magabiztosan, kifinomultan és lehengerlő kisugárzással vonult a vörös szőnyegen, így a 79. cannes-i filmfesztivál egyik legemlékezetesebb megjelenését egyértelműen neki köszönhette a közönség. Az ősz haját csodás, hullámos frizurában viselő színésznő ezúttal egy fekete, flitterekkel gazdagon díszített estélyiben érkezett, amely egyszerre volt látványos és visszafogottan elegáns. 

Jane Fonda at the premiere of 'La Venus Electrique' at the 79th Festival de Cannes held at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Jane Fonda mint mindig, most is tökéletes szettben jelent meg. 
Forrás: Variety

A ruha különlegessége nemcsak a csillogó részletekben rejlett, hanem abban is, ahogyan Fonda viselte: nem akart túl sokat mutatni, feltűnősködni, mégis azonnal magára vonta az összes tekintetet. 

A finoman csillanó anyag tökéletesen harmonizált a vörös szőnyeg fényűző hangulatával, miközben Jane Fonda megjelenése végig megőrizte azt a klasszikus hollywoodi eleganciát, amely évtizedek óta a védjegye. A magát hamvas férfiakkal fiatalító színésznő pazar ékszereket választott a ruhához, amik még inkább fokozták a csillogást anélkül, hogy az outfit túlzó lett volna. Fonda ismét megmutatta, hogy az idő múlása nem vesz el a karizmából, hanem még erősebbé teszi azt! 

Ha szívesen olvasnál még Jane Fondáról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Jane Fonda jól beszólt Barbra Streisandnak: „Nem neki kellett volna ott állnia!"

Jane Fonda nem rejtette véka alá a véleményét: szerinte nem Barbra Streisandot kellett volna meghvíni az Oscar-gálára, hogy megemlékezzen Robert Redfordról.

Mi történhetett? Kerekesszékbe került Jane Fonda – Fotó

A 88 éves Jane Fondát nemrég kerekesszékben kapták lencsevégre a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren, néhány héttel azután, hogy közeli barátait, Rob Reinert és feleségét meggyilkolták.

Jane Fonda szívszorító vallomása Rob Reiner és Michele Reiner utolsó, végzetes éjszakájáról

Jane Fonda is részt vett azon a Conan O’Brien által szervezett karácsonyi partin, ahol Rob Reiner és Michele Reiner összetűzésbe keveredett fiukkal, Nickkel. A színésznő az Instagramján emlékezett vissza a történtekre.

 

