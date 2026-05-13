Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 13., szerda Imola, Szervác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
hollywood

Gyászol a filmvilág: kultikus vígjátékok felejthetetlen színésze távozott az élők sorából

hollywood gyász színész
Life.hu
2026.05.13.
71 éves korában meghalt Donald Gibb, akit a legtöbben A suttyók visszavágnak című filmsorozat Ogre-jeként ismertek. A színész texasi otthonában hunyt el, családja körében.

Donald Gibb halálhírét a fia, Travis Gibbre erősítette meg a TMZ-nek. A család tájékoztatása szerint a színész kedd este halt meg egészségügyi komplikációk következtében. Fia elmondta, hogy édesapja texasi otthonában tartózkodott, szerettei vették körül az utolsó órákban.

Donald Gibb 71 éves korában halt meg
Donald Gibb 71 éves korában halt meg
Forrás: Getty Images North America

Úgy tudni, a színész halála nem váratlanul következett be: Donald Gibb hosszabb ideje beteg volt.

A család azt kérte, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket, és imádkozzanak értük. Travis Gibb és a hozzátartozók közlése szerint Donald teljes szívéből szerette Istent, a családját, a barátait és a rajongóit. Mint fogalmaztak, nagyon fog hiányozni nekik, és örökre megőrzik az emlékét.

Donald Gibb számára A suttyók visszavágnak című film hozta meg a sikert

Donald Gibb az 1980-as években vált kultikus figurává, amikor eljátszotta Ogre szerepét A suttyók visszavágnak című filmben, majd annak folytatásában is. A karakter első látásra félelmetes, nyers diákszövetségi tag volt, Gibb azonban úgy játszott, hogy Ogre a filmsorozat egyik legemlékezetesebb karaktere lett.

A színész hatalmas termete miatt gyakran kapott olyan szerepeket, amelyekben kemény fickókat formált meg, de kollégái a kamerákon kívül kedves, közvetlen emberként ismerték. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Havazott az éjjel Magyarországon: egy óra alatt kifehéredett a táj

Nemcsak záporokat és zivatarokat hozott a májusi időjárás: kedd éjjel havazott Magyarországon. A Mátrában fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, rövid idő alatt fehérbe borult a táj.

A 88 éves Jane Fonda tündökölt a cannes-i filmfesztiválon: még a fiatalok is irigykedve nézték őt

A vörös szőnyegen idén is számos látványos ruhaköltemény tűnt fel Cannes-ban. Jane Fonda azonban egyetlen pillanat alatt ellopta a show-t flitteres fekete estélyijével és időtlen eleganciájával.

Macaulay Culkin azt állítja, komoly tartozása maradt elhunyt filmbéli anyukája, Catherine O'Hara felé

Hónapokkal ezelőtt hunyt el a Reszkesstek, betörők! legendás színésznője, Catherine O'Hara. A fiát alakító Macaulay Culkin azonban azóta sem tudja feldolgozni ezt a veszteséget, sőt, azt mondja, tartozik is a színésznőnek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu