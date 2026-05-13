Gyászol a filmvilág: kultikus vígjátékok felejthetetlen színésze távozott az élők sorából

Donald Gibb halálhírét a fia, Travis Gibbre erősítette meg a TMZ-nek. A család tájékoztatása szerint a színész kedd este halt meg egészségügyi komplikációk következtében. Fia elmondta, hogy édesapja texasi otthonában tartózkodott, szerettei vették körül az utolsó órákban.

Donald Gibb 71 éves korában halt meg

Forrás: Getty Images North America

Úgy tudni, a színész halála nem váratlanul következett be: Donald Gibb hosszabb ideje beteg volt.

A család azt kérte, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket, és imádkozzanak értük. Travis Gibb és a hozzátartozók közlése szerint Donald teljes szívéből szerette Istent, a családját, a barátait és a rajongóit. Mint fogalmaztak, nagyon fog hiányozni nekik, és örökre megőrzik az emlékét.

Donald Gibb számára A suttyók visszavágnak című film hozta meg a sikert

Donald Gibb az 1980-as években vált kultikus figurává, amikor eljátszotta Ogre szerepét A suttyók visszavágnak című filmben, majd annak folytatásában is. A karakter első látásra félelmetes, nyers diákszövetségi tag volt, Gibb azonban úgy játszott, hogy Ogre a filmsorozat egyik legemlékezetesebb karaktere lett.

A színész hatalmas termete miatt gyakran kapott olyan szerepeket, amelyekben kemény fickókat formált meg, de kollégái a kamerákon kívül kedves, közvetlen emberként ismerték.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: