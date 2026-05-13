2026. máj. 13., szerda

Macaulay Culkin azt állítja, komoly tartozása maradt elhunyt filmbéli anyukája, Catherine O'Hara felé

Hónapokkal ezelőtt hunyt el a Reszkesstek, betörők! legendás színésznője, Catherine O'Hara. A fiát alakító Macaulay Culkin azonban azóta sem tudja feldolgozni ezt a veszteséget, sőt, azt mondja, tartozik is a színésznőnek.

Mindössze tíz éves volt Macaulay Culkin, amikor a máig hatalmas rajongótáborral rendelkező filmben szerepet kapott. A Reszkessetek, betörők! Kevinje azóta felnőtt, de fiatalkorát meghatározta az, hogy kikkel dolgozhatott együtt gyerekszínészként. Nem csoda, hogy Culkint mélyen érintette filmbeli édesanyja halála. Most arról mesélt, miért érzi úgy, hogy tartozik a színésznőnek.

Catherine O'Hara és Macaulay Culkin
Catherine O'Hara és Macaulay Culkin nagyon közel álltak egymáshoz.
Ezért nem tud továbblépni Macaulay Culkin 

  • Az egykori gyerekszínész felidézte kapcsolatát  Catherine O'Harával.
  • Egyszerűen képtelen elfogadni a színésznő halálát.
  • Úgy érzi, nem képes elengedni, mert befejezetlen ügyeik vannak.

A 45 éves Macaulay Culkin gyerekkora nem volt épp a legideálisabb, de saját bevallása szerint ezt mégis megkönnyítette a Reszkessetek, betörők! első és második részének forgatásán megismert színésznő. Teljesen érthető hát, hogy a filmekben Kevin anyukáját alakító Catherine O'Hara halála mélyen lesújtotta. „Azt hittem, még van időnk. Többet akartam. Melletted akartam volna ülni egy karosszékben. Hallgatni akartalak. És annyi, de annyi mondanivalóm volt még. Szeretlek, szeretlek. Később még találkozunk” − írta akkor megrendülten a Reszkessetek, betörők! gyereksztárja.

Macaulay Culkin nemrég adott interjújából egyértelműen látszik, hogy a benne dúló gyász az eltelt négy hónap alatt nem igazán csillapodott.

Amikor Catherine januárban elhunyt, az nagyon megütött, mert túl korai volt. Úgy éreztem, hogy maradtak befejezetlen ügyeink

 - idézi a Gentleman's Journal a színészt, aki azt is hozzátette, szerinte a betegségben elhunyt színésznő felé intézett gesztusait sosem volt alkalma kellően viszonozni, és fájdalmas beismernie, hogy már nem is lesz rá lehetősége.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
