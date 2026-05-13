Macaulay Culkin azt állítja, komoly tartozása maradt elhunyt filmbéli anyukája, Catherine O'Hara felé

Mindössze tíz éves volt Macaulay Culkin, amikor a máig hatalmas rajongótáborral rendelkező filmben szerepet kapott. A Reszkessetek, betörők! Kevinje azóta felnőtt, de fiatalkorát meghatározta az, hogy kikkel dolgozhatott együtt gyerekszínészként. Nem csoda, hogy Culkint mélyen érintette filmbeli édesanyja halála. Most arról mesélt, miért érzi úgy, hogy tartozik a színésznőnek.

Catherine O'Hara és Macaulay Culkin nagyon közel álltak egymáshoz.

Forrás: Getty/Amy Sussman

Ezért nem tud továbblépni Macaulay Culkin Az egykori gyerekszínész felidézte kapcsolatát Catherine O'Harával.

Egyszerűen képtelen elfogadni a színésznő halálát.

Úgy érzi, nem képes elengedni, mert befejezetlen ügyeik vannak.

A 45 éves Macaulay Culkin gyerekkora nem volt épp a legideálisabb, de saját bevallása szerint ezt mégis megkönnyítette a Reszkessetek, betörők! első és második részének forgatásán megismert színésznő. Teljesen érthető hát, hogy a filmekben Kevin anyukáját alakító Catherine O'Hara halála mélyen lesújtotta. „Azt hittem, még van időnk. Többet akartam. Melletted akartam volna ülni egy karosszékben. Hallgatni akartalak. És annyi, de annyi mondanivalóm volt még. Szeretlek, szeretlek. Később még találkozunk” − írta akkor megrendülten a Reszkessetek, betörők! gyereksztárja.

Macaulay Culkin nemrég adott interjújából egyértelműen látszik, hogy a benne dúló gyász az eltelt négy hónap alatt nem igazán csillapodott.

Amikor Catherine januárban elhunyt, az nagyon megütött, mert túl korai volt. Úgy éreztem, hogy maradtak befejezetlen ügyeink

- idézi a Gentleman's Journal a színészt, aki azt is hozzátette, szerinte a betegségben elhunyt színésznő felé intézett gesztusait sosem volt alkalma kellően viszonozni, és fájdalmas beismernie, hogy már nem is lesz rá lehetősége.

