George Clooney felesége még a királyi családot is túlragyogta arany ruhájában - FOTÓ

Ha eddig azt hitted, hogy George Clooney felesége csak egy elképesztően okos és tehetséges civil a sztár oldalán, akkor jobb, ha leülsz. Amal Clooney olyan arany szettet villantott, a királyi eseményen, hogy még Károly király szája is tátva maradt.

A londoni Royal Albert Hall hétfő este a csillogás központjává változott, amikor a brit elit és Hollywood legismertebb arcai együtt gyűltek össze a Károly király által alapított King’s Trust gálán. Bár a reflektorfényben számos világsztár megfordult, sokak szerint az est igazi nagy divatpillanatát kétségkívül Amal Clooney szolgáltatta. Méghozzá egy olyan ruhában, amely mellett lehetetlen volt szó nélkül elmenni.

George Clooney felesége egy elképesztően elegáns, aranyszínű, flitterekkel borított estélyiben érkezett, amely szinte minden mozdulatnál visszaverte a vakuk fényét. A testhez simuló szabás kifinomultan hangsúlyozta alakját, miközben az összhatás egyszerre volt hollywoodian drámai és könnyedén elegáns. Vagyis pontosan olyan, amitől valaki egy pillanat alatt a vörös szőnyeg királynőjévé válik. Az embernek szinte olyan érzése támadt, mintha Amal nem is megérkezett volna az eseményre, hanem egyszerűen beragyogta volna azt.

George Clooney sem maradt háttérben

Amal Clooney arany ruhájához tökéletesen passzolt férje sötétkék öltönyében és ikonikus sármjával. A sztárpár Charlotte Tilbury sminkmester társaságában pózolt a fotósok előtt, miközben láthatóan felszabadultan és jókedvűen élvezték az estét. A gálán többek között Károly király és Kamilla királyné, valamint olyan hírességek is részt vettek, mint Benedict Cumberbatch és Idris Elba – de az este egyik legemlékezetesebb divatpillanatát mégis Amal Clooney mutatatta be.