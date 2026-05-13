A 92 éves színésznő elképesztő ruhában hódított: a cannes-i filmfesztivál legcsodásabb szettjei

A filmes világ minden évben izgatottan várja, milyen emlékezetes pillanatokat tartogat a francia Riviéra legismertebb eseménye. A cannes-i filmfesztivál idei nyitóestjén a vörös szőnyeg legalább akkora figyelmet kapott, mint a bemutatott alkotások.

A cannes-i filmfesztivál hírességei ismét kitettek magukért.

A 79. cannes-i filmfesztivál legpompásabb szettjei Idén is megrendezésre került a cannes-i filmfesztivál, az év egyik legrangosabb eseménye.

A sztárok szebbnél szebb szettekben jelentek meg és végre megmutatták, hogy magamutogatás nélkül is magukra vonzzák a figyelmet.

A cannes-i filmfesztivál mindig a filmekről szól – legalábbis papíron. A valóságban azonban minden évben van néhány pillanat, amikor a vörös szőnyeg teljesen ellopja a reflektorfényt a premierek elől.

Idén kétségtelenül Jane Fonda mellett Demi Moore és Joan Collins érkezése volt az egyik ilyen jelenet.

A két hollywoodi legenda ugyanis úgy jelent meg a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál nyitóestjén, mintha a klasszikus filmsztárok korszaka soha nem ért volna véget. A 63 éves Demi Moore egy pánt nélküli, fehér, flitteres ruhában jelent meg, ami kiemelte karcsú alakját, az összhatást pedig egy feltűnő statement nyaklánccal tette tökéletessé.

Demi Moore ezúttal is hozta a formáját.

Persze Joan Collins sem maradt észrevétlen. A 92 éves színésznő egy látványos fehér couture ruhában jelent meg, amelyhez drámai fodrok és hatalmas ékszerek társultak és pontosan azt a régi hollywoodi dívaenergiát hozta, amit a közönség még mindig imád benne.

Joan Collins ruhája felért egy műalkotással.

A Gossip Girl sztárja, Kelly Rutherford is a klasszikus eleganciára tette le a voksát egy szűk szabású, fekete, földig érő estélyivel, amit apró kristályok díszítettek.

Kelly Rutherford visszafogott, mégis csinos volt.

Az est legszebb ruháját azonban egyértelműen az ír televíziós személyiség, Maura Higgins viselte. A látványos, pánt nélküli fekete-fehér ruhát egy gigantikus uszállyal egészítette ki, ami csodásan mutatott a vörös szőnyegen.

Maura Higgins ruhája egyszerűen káprázatos volt.

Az Emily Párizsban sztárja, a 63 éves Philippine Leroy-Beaulieu egy elképesztően különleges, fodros ruhát választott az eseményre, ami minden tekintetet magára vonzott.

Philippine Leroy-Beaulieu ismét megmutatta páratlan stílusérzékét.

