2026. máj. 13., szerda Imola, Szervác

A 92 éves színésznő elképesztő ruhában hódított: a cannes-i filmfesztivál legcsodásabb szettjei

Nagy Kata
2026.05.13.
A világ legsikeresebb filmsztárjai ismét a francia tengerparton gyűltek össze az év egyik legfontosabb filmes eseményére. A cannes-i filmfesztivál vörös szőnyege idén is bőven tartogatott emlékezetes pillanatokat, a közönség pedig főképp a veterán hollywoodi ikonok eleganciáját méltatta.

A filmes világ minden évben izgatottan várja, milyen emlékezetes pillanatokat tartogat a francia Riviéra legismertebb eseménye. A cannes-i filmfesztivál idei nyitóestjén a vörös szőnyeg legalább akkora figyelmet kapott, mint a bemutatott alkotások.

Maura Higgins a cannes-i filmfesztiválon
A cannes-i filmfesztivál hírességei ismét kitettek magukért. 
A 79. cannes-i filmfesztivál legpompásabb szettjei 

  • Idén is megrendezésre került a cannes-i filmfesztivál, az év egyik legrangosabb eseménye. 
  • A sztárok szebbnél szebb szettekben jelentek meg és végre megmutatták, hogy magamutogatás nélkül is magukra vonzzák a figyelmet. 

A cannes-i filmfesztivál mindig a filmekről szól – legalábbis papíron. A valóságban azonban minden évben van néhány pillanat, amikor a vörös szőnyeg teljesen ellopja a reflektorfényt a premierek elől. 

Idén kétségtelenül Jane Fonda mellett Demi Moore és Joan Collins érkezése volt az egyik ilyen jelenet. 

A két hollywoodi legenda ugyanis úgy jelent meg a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál nyitóestjén, mintha a klasszikus filmsztárok korszaka soha nem ért volna véget. A 63 éves Demi Moore egy pánt nélküli, fehér, flitteres ruhában jelent meg, ami kiemelte karcsú alakját, az összhatást pedig egy feltűnő statement nyaklánccal tette tökéletessé. 

Demi Moore attends the opening ceremony and "La Vénus Electrique" (The Electric Venus) screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France.
Demi Moore ezúttal is hozta a formáját. 
Persze Joan Collins sem maradt észrevétlen. A 92 éves színésznő egy látványos fehér couture ruhában jelent meg, amelyhez drámai fodrok és hatalmas ékszerek társultak és pontosan azt a régi hollywoodi dívaenergiát hozta, amit a közönség még mindig imád benne. 

Dame Joan Collins attends the opening ceremony and "La Vénus Electrique" (The Electric Venus) screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France.
Joan Collins ruhája felért egy műalkotással. 
A Gossip Girl sztárja, Kelly Rutherford is a klasszikus eleganciára tette le a voksát egy szűk szabású, fekete, földig érő estélyivel, amit apró kristályok díszítettek. 

Kelly Rutherford attends the opening ceremony and "La Vénus Electrique" (The Electric Venus) screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France.
Kelly Rutherford visszafogott, mégis csinos volt. 
Az est legszebb ruháját azonban egyértelműen az ír televíziós személyiség, Maura Higgins viselte. A látványos, pánt nélküli fekete-fehér ruhát egy gigantikus uszállyal egészítette ki, ami csodásan mutatott a vörös szőnyegen. 

Maura Higgins attends the opening ceremony and "La Vénus Electrique" (The Electric Venus) screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France.
Maura Higgins ruhája egyszerűen káprázatos volt. 
Az Emily Párizsban sztárja, a 63 éves Philippine Leroy-Beaulieu egy elképesztően különleges, fodros ruhát választott az eseményre, ami minden tekintetet magára vonzott. 

Philippine Leroy-Beaulieu attends the opening ceremony and "La Vénus Electrique" (The Electric Venus) screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 12, 2026 in Cannes, France.
Philippine Leroy-Beaulieu ismét megmutatta páratlan stílusérzékét. 
