2026. máj. 13., szerda

Két év után jelent meg ismét a vörös szőnyegen James Franco: megőszült a színész − Fotó

A színész már két éve nem jelent meg a vörös szőnyegen, és ez nem holmi sztárallűr. Két nő is súlyos vádakkal illette, de úgy tűnik, James Franco végleg maga mögött hagyta a múltat.

Tegnap mindenki Franciaországra figyelt, kezdetét vette ugyanis a cannes-i filmfesztivál. Rengeteg sztár jelent meg már a nyitónapon, köztük James Franco is. Az ő felbukkanása azért lepett meg mindenkit, mert zaklatásos botránya miatt évek óta visszavonultabban él.

James Franco a 2026-os cannes-i filmfesztivál nyitóünnepségén.
Forrás: Getty/Neilson Barnard

James Franco barátnőjével vonult a vörös szőnyegen Cannes-ban

  • A színészt barátnője, Izabel Pakzad kísérte el Franciaországba. 
  • James Franco közel 5 teljes évig nem jelent meg ilyen eseményen.
  • Barátnője akkor is kitartott mellette, amikor két nő is szexuális bántalmazással vádolta.

James Franco legutóbb két éve lépett a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegére, de az elmúlt években egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hányszor fordult elő hasonló eset. A matekzseniből lett hollywoodi sztárt már akkor is kedvese, a színésznő Izabel Pakzad kísérte. Szerelmüket a köztük lévő 18 év korkülönbség se képes megroppantani, 2017 óta alkotnak egy párt.

James Franco és Izabel Pakzad, cannes-i filmfesztivál
James Franco és kedvese, Izabel Pakzad a cannes-i filmfesztivál nyitónapján.
Forrás: Getty/Amy Sussman

Az utóbbi években James Franco megítélése az őt érintő szexuális botrány miatt vált negatívvá. Ez késztette arra is, hogy radikálisan csökkentse a nyilvános szerepléseinek számát. Még 2018-ban vádolta két színésztanítványa szexuális zaklatással. A színész 2021-ben megegyezett két vádlójával, ezt követően pedig a Varietynek így nyilatkozott: „Fájdalmas, amikor azt mondják neked, hogy rossz vagy. De végső soron erre volt szükségem, hogy változzak.”

