Két év után jelent meg ismét a vörös szőnyegen James Franco: megőszült a színész − Fotó

Tegnap mindenki Franciaországra figyelt, kezdetét vette ugyanis a cannes-i filmfesztivál. Rengeteg sztár jelent meg már a nyitónapon, köztük James Franco is. Az ő felbukkanása azért lepett meg mindenkit, mert zaklatásos botránya miatt évek óta visszavonultabban él.
James Franco barátnőjével vonult a vörös szőnyegen Cannes-ban
- A színészt barátnője, Izabel Pakzad kísérte el Franciaországba.
- James Franco közel 5 teljes évig nem jelent meg ilyen eseményen.
- Barátnője akkor is kitartott mellette, amikor két nő is szexuális bántalmazással vádolta.
James Franco legutóbb két éve lépett a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegére, de az elmúlt években egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hányszor fordult elő hasonló eset. A matekzseniből lett hollywoodi sztárt már akkor is kedvese, a színésznő Izabel Pakzad kísérte. Szerelmüket a köztük lévő 18 év korkülönbség se képes megroppantani, 2017 óta alkotnak egy párt.
Az utóbbi években James Franco megítélése az őt érintő szexuális botrány miatt vált negatívvá. Ez késztette arra is, hogy radikálisan csökkentse a nyilvános szerepléseinek számát. Még 2018-ban vádolta két színésztanítványa szexuális zaklatással. A színész 2021-ben megegyezett két vádlójával, ezt követően pedig a Varietynek így nyilatkozott: „Fájdalmas, amikor azt mondják neked, hogy rossz vagy. De végső soron erre volt szükségem, hogy változzak.”
