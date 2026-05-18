Meghalt a legendás énekes, akinek hangját generációk imádták

Gyászol a zenei világ: meghalt Dennis Locorriere, a Dr. Hook ikonikus énekese. A közlemény szerint a zenész hosszú és nehéz betegség után, békésen halt meg, családtagjai körében.

Meghalt Dennis Locorriere, a Dr. Hook ikonikus énekese - 76 éves volt

Dennis Locorriere neve elválaszthatatlan a hetvenes évek egyik nagy sikerű zenekarától, a Dr. Hooktól. A formáció számos emlékezetes slágerrel ajándékozta meg a közönséget, köztük a When You're In Love With A Beautiful Woman és a Sylvia's Mother című dalokat. Locorriere különleges hangja a zenekar egyik védjegye lett, rajongói pedig évtizedeken át a Dr. Hook egyik legfontosabb alakjaként tekintettek rá.

Dennis Locorriere súlyos beteg volt

Az énekes az Egyesült Államokban született, élete utolsó 24 évét azonban már Nagy-Britanniában töltötte. Háromszor nősült meg, az utóbbi időszakban pedig egyre inkább a családjára és egészségére figyelt. Menedzsmentje közleményében azt írta, Dennis Locorriere nagy erővel és kitartással viselte betegségét.

„Mély szomorúsággal tudatjuk Dennis Locorriere halálhírét, aki a vesebetegséggel vívott hosszú és bátor küzdelem után, május 16-án békésen, szerettei körében hunyt el. Dennis figyelemreméltó erővel és kitartással nézett szembe a betegségével mindvégig” – áll a közleményben.

Dennis Locorriere 76 éves volt.

