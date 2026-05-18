Meghalt a legendás énekes, akinek hangját generációk imádták

gyász betegség énekes
Horváth Angéla
2026.05.18.
76 éves korában meghalt Dennis Locorriere, a hetvenes évek egyik legismertebb zenekarának, a Dr. Hook énekese. A zenész hosszú ideje vesebetegséggel küzdött, május 16-án, szerettei körében hunyt el.

Gyászol a zenei világ: meghalt Dennis Locorriere, a Dr. Hook ikonikus énekese. A közlemény szerint a zenész hosszú és nehéz betegség után, békésen halt meg, családtagjai körében.

Dennis Locorriere neve elválaszthatatlan a hetvenes évek egyik nagy sikerű zenekarától, a Dr. Hooktól. A formáció számos emlékezetes slágerrel ajándékozta meg a közönséget, köztük a When You're In Love With A Beautiful Woman és a Sylvia's Mother című dalokat. Locorriere különleges hangja a zenekar egyik védjegye lett, rajongói pedig évtizedeken át a Dr. Hook egyik legfontosabb alakjaként tekintettek rá.

 

Dennis Locorriere súlyos beteg volt

Az énekes az Egyesült Államokban született, élete utolsó 24 évét azonban már Nagy-Britanniában töltötte. Háromszor nősült meg, az utóbbi időszakban pedig egyre inkább a családjára és egészségére figyelt. Menedzsmentje közleményében azt írta, Dennis Locorriere nagy erővel és kitartással viselte betegségét.

„Mély szomorúsággal tudatjuk Dennis Locorriere halálhírét, aki a vesebetegséggel vívott hosszú és bátor küzdelem után, május 16-án békésen, szerettei körében hunyt el. Dennis figyelemreméltó erővel és kitartással nézett szembe a betegségével mindvégig” – áll a közleményben.

Dennis Locorriere 76 éves volt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
