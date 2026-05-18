Vége a shortok uralmának: ezt viselik helyette idén a stílusos nők

Minden M-es, vagy annál nagyobb ruhaméretet viselő nő nevében köszönetet kell mondanunk a divat istenének, aki 2026-ra végleg megkönyörült rajtunk, és elhozta a bermuda nadrágok korát. Tudjuk, tudjuk... nehéz lesz megszokni a látványát, de annál könnyebb lesz ráfüggni a hordására. Mutatjuk, hogyan viselik idén a stílusos nők ezt a nem mindennapi ruhadarabot.

Tudtad? A bermuda eredetileg nem női ruhadarab volt. A legenda szerint Bermudán brit katonák és hivatalnokok levágták a hosszú nadrágjuk szárát a hőség miatt, innen jött a fazon és a neve. De ekkor még a nőknél tilos volt a rövidnadrág.

Az első nagy női bermuda-hullám az 1950-es évekre tehető, amikor főleg tengerparti, kertipartis és nyaralós viselet lett, de ekkor még nem farmerből.

Az igazi farmer bermuda-korszak a '90-es évekre és az Y2K korszakra tehető, amikor megjelent a skater stílus és a hiphop baggy fazon. Ez köszönt most vissza.

Így viseld a bermuda nadrágot, hogy nőies és sikkes legyél

A női bermuda nadrágok már tavaly nyáron is megjelentek, de akkor még szinte csak tesztelve a nők tűrőképességét, mennyire fér bele nekik ez a fazon a shortok után. Idén nyáron azonban egyenesen berobban, letaszítva a trónról a farmer shortokat. Ez a ruhadarab ugyanis amennyire meglepő optikailag, annyira jól párosítható mindennel és nem, nem csak sportos szettek rakhatóak össze belőle.

Korunk oversize és praktikus divattrendje szinte önmagában hordozta, hogy előbb-utóbb vissza fog térni a bermuda, hiszen kevésbé tethangsúlyos, androgünebb és kényelmesebb is.

Az azonban nem mindegy, hogy mivel viseljük, hiszen ha nem vigyázunk, a csodafegyverből egy óriási divatbaki is lehet. Mutatjuk hogyan viseld, ha nem akarsz 2000-es évekbeli rappernek tűnni benne.

A bermuda nadrágot többféleképpen lehet párosítani, mint azt elsőre gondolnánk.

1. Nőies, lágy esésű, bohém blúz és magassarkú

A bőszárú bermuda nadrágok a legjobban olyasmivel mutatnak, amik lágyítják a forma merevségét és sportosságát. Nyáron jó döntés felvenni hozzá egy fehér oversized inget vagy ingblúzt, de a különböző lágy esésű, bohém, akár rojtos blúzokkal is jól mutat. A lényeg, hogy elegánsabb fazonú és anyagú legyen a felső, ellensúlyozva és ezzel ki is emelve a farmer bermuda szabását. Tökéletes keretbe pedig egy magassarkúval tudod zárni ezt a szettet, így kapsz egy elegáns, nyári viseletet.