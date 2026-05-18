Vége a shortok uralmának: ezt viselik helyette idén a stílusos nők

Minden M-es, vagy annál nagyobb ruhaméretet viselő nő nevében köszönetet kell mondanunk a divat istenének, aki 2026-ra végleg megkönyörült rajtunk, és elhozta a bermuda nadrágok korát. Tudjuk, tudjuk... nehéz lesz megszokni a látványát, de annál könnyebb lesz ráfüggni a hordására. Mutatjuk, hogyan viselik idén a stílusos nők ezt a nem mindennapi ruhadarabot.
- Tudtad? A bermuda eredetileg nem női ruhadarab volt. A legenda szerint Bermudán brit katonák és hivatalnokok levágták a hosszú nadrágjuk szárát a hőség miatt, innen jött a fazon és a neve. De ekkor még a nőknél tilos volt a rövidnadrág.
- Az első nagy női bermuda-hullám az 1950-es évekre tehető, amikor főleg tengerparti, kertipartis és nyaralós viselet lett, de ekkor még nem farmerből.
- Az igazi farmer bermuda-korszak a '90-es évekre és az Y2K korszakra tehető, amikor megjelent a skater stílus és a hiphop baggy fazon. Ez köszönt most vissza.
Így viseld a bermuda nadrágot, hogy nőies és sikkes legyél
A női bermuda nadrágok már tavaly nyáron is megjelentek, de akkor még szinte csak tesztelve a nők tűrőképességét, mennyire fér bele nekik ez a fazon a shortok után. Idén nyáron azonban egyenesen berobban, letaszítva a trónról a farmer shortokat. Ez a ruhadarab ugyanis amennyire meglepő optikailag, annyira jól párosítható mindennel és nem, nem csak sportos szettek rakhatóak össze belőle.
Korunk oversize és praktikus divattrendje szinte önmagában hordozta, hogy előbb-utóbb vissza fog térni a bermuda, hiszen kevésbé tethangsúlyos, androgünebb és kényelmesebb is.
Az azonban nem mindegy, hogy mivel viseljük, hiszen ha nem vigyázunk, a csodafegyverből egy óriási divatbaki is lehet. Mutatjuk hogyan viseld, ha nem akarsz 2000-es évekbeli rappernek tűnni benne.
1. Nőies, lágy esésű, bohém blúz és magassarkú
A bőszárú bermuda nadrágok a legjobban olyasmivel mutatnak, amik lágyítják a forma merevségét és sportosságát. Nyáron jó döntés felvenni hozzá egy fehér oversized inget vagy ingblúzt, de a különböző lágy esésű, bohém, akár rojtos blúzokkal is jól mutat. A lényeg, hogy elegánsabb fazonú és anyagú legyen a felső, ellensúlyozva és ezzel ki is emelve a farmer bermuda szabását. Tökéletes keretbe pedig egy magassarkúval tudod zárni ezt a szettet, így kapsz egy elegáns, nyári viseletet.
2. Feszülős top és szandál
Ha egy fokkal lazábbra szeretnéd venni a figurát, de még nem mennél el a teljesen „teniszezős" irányba, akkor válassz egy feszülő blúzt vagy trikót. A fazon és a stílus maradjon ugyanúgy nőies, de már nem kell, hogy éteri és elegáns legyél. Inkább sikkes és letisztult. Ehhez a legjobb választás egy topánka vagy kényelmes szandál, nagy táskával és retró napszemüveggel.
3. Rövidujjú felső és sportcipő
Ha készen állsz az időutazásra, akkor válaszd a legsportosabb verziót. Vegyél fel egy laza rövid ujjú pólót a bermudádhoz és egy sportcipőt és máris kész a '90-es évekbeli elfoglalt, sportos anyuka szett. Szerencsére ez a stílus most trendi is, így egy apukacipővel és egy letisztult, sima, fehér pólóval tökéletes választás lehet egy laza estére, ha pedig felkapsz rá egy oversized fekete blézert, akkor az irodába is.
4. Elegánsabb anyag, élére vasalt fazon
Ezek után nem lepődnénk meg, ha úgy döntenél, hogy több fazonú és anyagú bermudát is beszerzel. Ha nyitott vagy a teljesen old money hatásra és nem bánod, ha néha reggelente vasalni kell, akkor válaszd az elegánsabb, öltönynadrág stílusú bermudákat. Ezekkel szó szerint bármit viselhetsz, az elegáns és letisztult lesz. Blézerrel, blúzzal, mellénnyel, vagy egy sima trikóval is jól mutatnak, ahogy a cipőválaszték is tág: ugyanolyan jól áll hozzá egy nagy sportcipő, mint egy papucs.
Ha idén tehát egyetlen új fazonra ruháznál be a nyárra, az legyen a bermuda. Találd meg a te ruhatáradhoz leginkább illő színt és ha megteheted, válassz egy elegánsabb stílusút is a farmer mellé. Ezzel a fazonnal ugyanis idén garantáltan nem lőhetsz mellé és mindig lesz mit felvenned. A farmer shortjaidat pedig tedd el a strandolós, otthon töltött napokra, idén nem lesz rájuk szükséged a hétköznapokban.
