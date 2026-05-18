Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 18., hétfő Alexandra, Erik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
esküvő

Heather Locklear lánya férjhez ment: az ara és az örömanya is mesésen néztek ki − Fotók

esküvő színésznő Heather Locklear
A 90-es évek sztárjáról hosszú ideig csak rossz híreket kaptunk. Ám úgy tűnik, ahogy Heather Locklear élete rendeződött, a napokban nagy öröm is érte: lánya férjhez ment.

Elérkezett végre az idő, hogy a 64 éves színésznő nem a botrányai miatt kerül a címlapokra. A 90-es évek sikersorozatának egykori sztárja, Heather Locklear egyetlen gyermeke kapcsán került ismét reflektorfénybe. Ava ugyanis a hétvégén férjhez ment.

Heather Locklear lánya, Ava
Heather Locklear és lánya, Ava.
Forrás: Getty/WireImage

Heather Locklear lánya esküvőjén tündökölt

  • Ava a színésznő második házasságából született.
  • Vőlegényével szombaton Kaliforniában házasodtak össze.
  • Az örömanyát, Heather Lockleart párja, Lorenzo Lamas kísérte el.

Egykor ő volt a Melrose Place szőke bombázója, de hosszú éveken át csak függőségeiről és dühkitöréseiről lehetett hallani. Nemrég azonban felröppent a hír, hogy két sikertelen házasság és számos kudarcra ítélt kapcsolat után, végre rátalált az igaz szerelem. Amióta Heather Locklear és Lorenzo Lamas egy párt alkot, a színésznő tele van energiával és szinte süt róla a kiegyensúlyozott boldogság. Ez pedig a lányára is hatással van, akinek sok fejfájást okozott édesanyja korábbi életstílusa.

Heather Locklear és Richie Sambora lánya május 16-án, a kaliforniai Montecitoban található Rosewood Miramarban tartotta esküvőjét. A 28 éves Ava egy meghitt, szabadtéri szertartáson mondta ki vőlegényének, Tyler Farrarnak a boldogító igent. A meseszép nászon a pár szűk családja és barátaik vettek részt.  A színésznőt természetesen Lorenzo Lamas kísérte el, aki láthatóan nagyon támogatóan állt mellette ezen a megható eseményen.

Avát édesapja és édesanyja kísérte, Heather Lockleart pedig csodásan festett az elegáns, földig érő estélyi ruhában. Ám, ami még ennél is szembetűnőbb volt, hogy mennyire felhőtlenül boldog.

Ezek is érdekelhetnek:

Egymásba szerettek a 90-es évek ikonjai: nyíltan vállaja kapcsolatát Heather Locklear és Lorenzo Lamas

Heather Locklear és Lorenzo Lamas egy párt alkot – erősítette meg több forrás is a napokban. A két színész már hónapok óta együtt van, kapcsolatuk pedig a jelek szerint egyre komolyabb.

Heather Locklear elárulta, milyen volt a randija Tom Cruise-zal: „Elég kínos”

Heather Lockleart nem igazán sikerült lenyűgöznie a sztárnak.

Nagyon megijedt Paris Jackson, orvos fordult: ez áll a rejtélyes nyakdudora mögött

Követői hívták fel a figyelmet az énekesnő nyakán lévő furcsaságra. Paris Jackson egy ideje nagyon komolyan veszi az egészségét, ezért azonnal elment egy kivizsgálásra.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu