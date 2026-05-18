Heather Locklear lánya férjhez ment: az ara és az örömanya is mesésen néztek ki − Fotók

Elérkezett végre az idő, hogy a 64 éves színésznő nem a botrányai miatt kerül a címlapokra. A 90-es évek sikersorozatának egykori sztárja, Heather Locklear egyetlen gyermeke kapcsán került ismét reflektorfénybe. Ava ugyanis a hétvégén férjhez ment.

Heather Locklear és lánya, Ava.

Heather Locklear lánya esküvőjén tündökölt

Vőlegényével szombaton Kaliforniában házasodtak össze.

Az örömanyát, Heather Lockleart párja, Lorenzo Lamas kísérte el.

Egykor ő volt a Melrose Place szőke bombázója, de hosszú éveken át csak függőségeiről és dühkitöréseiről lehetett hallani. Nemrég azonban felröppent a hír, hogy két sikertelen házasság és számos kudarcra ítélt kapcsolat után, végre rátalált az igaz szerelem. Amióta Heather Locklear és Lorenzo Lamas egy párt alkot, a színésznő tele van energiával és szinte süt róla a kiegyensúlyozott boldogság. Ez pedig a lányára is hatással van, akinek sok fejfájást okozott édesanyja korábbi életstílusa.

Heather Locklear és Richie Sambora lánya május 16-án, a kaliforniai Montecitoban található Rosewood Miramarban tartotta esküvőjét. A 28 éves Ava egy meghitt, szabadtéri szertartáson mondta ki vőlegényének, Tyler Farrarnak a boldogító igent. A meseszép nászon a pár szűk családja és barátaik vettek részt. A színésznőt természetesen Lorenzo Lamas kísérte el, aki láthatóan nagyon támogatóan állt mellette ezen a megható eseményen.

Avát édesapja és édesanyja kísérte, Heather Lockleart pedig csodásan festett az elegáns, földig érő estélyi ruhában. Ám, ami még ennél is szembetűnőbb volt, hogy mennyire felhőtlenül boldog.

