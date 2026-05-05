Sosem hallott felvételek kerültek elő Dianától − Ez lehet a néhai hercegné minden eddiginél megdöbbentőbb vallomása

Soha nem látott hangfelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken Diana hercegné beszél. Az 5 órás anyagból sorozat várható, a készítők pedig azt ígérik, újdonságokkal is szolgál.

Úgy tudni, Diana hercegné eddig nem ismert hangfelvételei tovább árnyalják a Károllyal való házasságáról köztudottakat és a fájdalmát, amit férje Kamillával való kapcsolta miatt érzett. Egy készülő dokumentumfilm-sorozat több órányi, 1991-ben rögzített titkos hanganyagot dolgoz fel, amelyen Diana hercegné beszél az életéről.

Diana hercegné és Károly házassága több sebből vérzett.
Diana: A meg nem hallgatott igazság című sorozat várhatóan 2027 augusztusában kerül képernyőre, harminc évvel azután, hogy Diana hercegné 1997-ben Párizsban életét vesztette. A produkció összesen öt órányi felvételt használ fel, amelyeken a hercegnő beszél volt férjéről, Károlyról, házasságuk felbomlásáról és az akkori herceg Kamilla iránti szerelméről

A hanganyagban Diana kitér gyermekeire, Vilmos és Harry hercegre, valamint a királyi család más tagjaira, köztük Sarah Fergusonra és az időközben kegyvesztetté vált Andrew Mountbatten-Windsorra is. Emellett részletesen beszél mentális egészségéről és a bulimiával folytatott küzdelméről is. A felvételeket barátja, Dr. James Colthurst készítette, aki azokat a Kensington-palotából kicsempészve adta át Andrew Morton írónak. Ezek szolgáltak alapul Morton 1992-es a Diana igaz története bestselleréhez. A sorozathoz felhasznált hanganyagokból azonban eddig semmi sem került nyilvánosságra.

Mi is volt igazából Diana álma? 

A sorozatot a Love Monday TV készíti, együttműködésben Mortonnal és Colthursttel. „A nézők megismerhetik Diana jövőről szőtt álmait; egy új fejezetet, amelyben Károly Kamillával ellovagol a naplementébe, neki pedig megadja a szabadságot, hogy a saját útját járja” nyilatkozta egy bennfentes és hozzátette: „a felvételek most lehetővé teszik, hogy a világ megismerje Diana álláspontját.”

