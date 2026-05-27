Előkerült Diana hercegné titkos levele a nászútjukról - Meglepő őszinteséggel mesélt a házaséletről

Ha azt hitted, mindent tudsz a huszadik század álomesküvőjéről, akkor van egy hatalmas meglepetésünk. Szívbemarkoló és megdöbbentő sorok láttak napvilágot: kalapács alá kerül az a kézzel írott, titkos levél, amelyet a néhai Diana hercegné fogalmazott meg a Károly herceggel közös, 1981-es nászútjuk alatt. Íme a részletek!

Fény derült Diana hercegné titkaira.

Diana hercegné titkos levele a nászútjukról Diana és Károly esküvője egy igazi tündérmesének tűnt, de hamar a fiatal nő rémálmává vált.

Most 45 évvel később is derülnek ki olyan titkok, amelyek új fényben mutatják a brit királyi család leghíresebb párosát.

Aukcióra került Diana hercegné egyik kézzel írott levele, amelyet még a nászútján írt egy barátjának.

Az irat nemcsak a brit királyi család legbelső titkaiba enged betekintést, de teljesen új megvilágításba helyezi a szívek hercegnőjének korai napjait az udvarban. Hamarosan licitálni lehet arra a levélre, amelyben Diana hercegné meglepő őszinteséggel vallott egy barátjának a házasélet első heteiről. Május 8-án a Gorringe’s aukciósház bejelentette, hogy kalapács alá bocsátanak egy ritka gyűjteményt, amely a walesi hercegnéhez kötődik. A kollekció Katherine Hanburytől, Diana gyerekkori barátnőjétől származik, akivel 1973 és 1977 között együtt jártak a West Heath lányiskolába. A július 7-i árverés leginkább várt darabja az a „Nászutas levél”, amelyben az akkor frissen kinevezett walesi hercegné egészen váratlan nézőpontból mesélt az életről, miután 1981 júliusában hozzáment az akkori trónörököshöz, Károly herceghez.

„Csodás nászutunk volt, végtelen napsütéssel és szerencsére nyugodt tengerrel… most Skóciában vagyunk október végéig, ami hatalmas ajándék nekünk – imádok egész nap kint lenni, Londont pedig tiszta szívből gyűlölöm!” – írta Diana hercegné a The Telegraph beszámolója szerint. „Csodálatos dolog házasnak lenni – azt hiszem, két hónap után ezt már biztonsággal kijelenthetem...!” – folytatta a sorait.

A levélből az is kiderül, hogyan próbált a mindössze 20 éves újdonsült feleség beilleszkedni a királyi család merev világába. Ahogy fogalmazott: „Ez most olyan, mintha felnőttesdit játszanék!” A Gorringe’s sajtóközleménye szerint a háromoldalas levél 1981. szeptember 27-én íródott.