Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 23., szombat Dezső

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Instant komfort
brit királyi család nyugdíj Sarah Ferguson
A királyi életrajzíró szerint a volt yorki hercegné pénzt akar a hallgatásáért. Úgy tudni, Sarah Ferguson arról tárgyal a brit királyi családdal, ha anyagi támogatást lap, nem ad leleplező interjút senkinek.

Andrew Lownie királyi szerző Entitled: The Rise and Fall of the House of York (A York-ház felemelkedése és bukása)  című könyvének friss kiadása új fejezettel bővült. Arról ír, hogy Sarah Ferguson állítólag nyugdíjat próbál kiharcolni a Palotától.

Sarah Ferguson pénzt akar a hallgatásáért.
Sarah Ferguson pénzt akar a hallgatásáért.
Forrás: FilmMagic

Sarah Ferguson királyi nyugdíjat akar

Lownie a The Mirrornak adott interjújában arról beszélt, hogy Sarah Ferguson állítólag szeretne anyagilag megállapodni a királyi családdal.  A szerző szerint a tárgyalások Ferguson királyi nyugdíjáról zajlanak. „Lehet, hogy erről tárgyal Fergie. Kaphat-e tőlük egy szép nyugdíjat, és akkor nem kell Oprah-interjút adnia” – fogalmazott a királyi író.

Vilmos herceg állítólag teljesen elutasítja

A nyilatkozat szerint a királyi családban feszültséget okozhat, hogy nincs egységes álláspont Sarah Ferguson helyzetéről. Úgy tudni, Vilmos herceg elutasította Sarah követelését, ami aljas zarolásnak titulált és egészen biztosan Kamilla is hajthatatlan az ügyben. 

York volt hercegnéje állítólag több amerikai és brit tévécsatornától is hatszámjegyű ajánlatot kapott, ha nyilatkozik a Jeffrey Epstein-botrány rá gyakorolt hatásáról. „Fennáll a veszélye annak,  hogy olyan dolgokat mond, amelyek kínos helyzetbe hozhatják Károly királyt és Kamilla királynőt, vagy a család más tagjait” − fogalmazott egy palotai forrás. „A világ minden tájáról kapott ajánlatokat, szóval nagyon alaposan átgondolja kinek mond igent, még az is lehet, hogy Oprah Winfrey lesz a befutó” − nyilatkozta korábban egy bennfentes. Annyi azonban biztos, hogy Sarah Ferguson leleplező interjúja újabb csapást mérne a brit királyi családra. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Itt a nyár: EZEKEN A STRANDOKON már élvezheted a meleget és a csobbanást a hosszú hétvégén

Egy hete még te sem gondoltad volna, hogy pünkösdkor már a fürdőruhádat keresed. Pedig itt az ideje, nyitnak a strandok, mutatjuk, hova mehetsz már most.

Holtan találták a Virgin River színészét: a sztár a hét elején tűnt el, a rendőrség gyilkosság miatt nyomoz

Rejtélyes körülmények között halt meg Stewart McLean. A hatóságok szerint a Virgin River színészét meggyilkolták.

Szívszorító részletek derült ki Scherer Péter utolsó napjairól

Nyilvánosságra került, hol hunyt el a közkedvelt színész és mivel töltötte az utolsó napjait. Kiderült, hogy Scherer Péter éppen külföldön tartózkodott a halála idején.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu