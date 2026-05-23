Andrew Lownie királyi szerző Entitled: The Rise and Fall of the House of York (A York-ház felemelkedése és bukása) című könyvének friss kiadása új fejezettel bővült. Arról ír, hogy Sarah Ferguson állítólag nyugdíjat próbál kiharcolni a Palotától.

Sarah Ferguson pénzt akar a hallgatásáért.

Forrás: FilmMagic

Sarah Ferguson királyi nyugdíjat akar

Lownie a The Mirrornak adott interjújában arról beszélt, hogy Sarah Ferguson állítólag szeretne anyagilag megállapodni a királyi családdal. A szerző szerint a tárgyalások Ferguson királyi nyugdíjáról zajlanak. „Lehet, hogy erről tárgyal Fergie. Kaphat-e tőlük egy szép nyugdíjat, és akkor nem kell Oprah-interjút adnia” – fogalmazott a királyi író.

Vilmos herceg állítólag teljesen elutasítja

A nyilatkozat szerint a királyi családban feszültséget okozhat, hogy nincs egységes álláspont Sarah Ferguson helyzetéről. Úgy tudni, Vilmos herceg elutasította Sarah követelését, ami aljas zarolásnak titulált és egészen biztosan Kamilla is hajthatatlan az ügyben.

York volt hercegnéje állítólag több amerikai és brit tévécsatornától is hatszámjegyű ajánlatot kapott, ha nyilatkozik a Jeffrey Epstein-botrány rá gyakorolt hatásáról. „Fennáll a veszélye annak, hogy olyan dolgokat mond, amelyek kínos helyzetbe hozhatják Károly királyt és Kamilla királynőt, vagy a család más tagjait” − fogalmazott egy palotai forrás. „A világ minden tájáról kapott ajánlatokat, szóval nagyon alaposan átgondolja kinek mond igent, még az is lehet, hogy Oprah Winfrey lesz a befutó” − nyilatkozta korábban egy bennfentes. Annyi azonban biztos, hogy Sarah Ferguson leleplező interjúja újabb csapást mérne a brit királyi családra.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: