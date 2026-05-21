Friss videón az 51 éves Egerszegi Krisztina: ritkán látni, de akkor mindenkit lenyűgöz

Egerszegi Krisztina 1996-ban, az atlantai olimpia után vonult vissza az élsporttól, miután megszerezte ötödik olimpiai aranyérmét. Azóta a családjának él, és csak ritkán vállal nyilvános szerepléseket. Az Úszó Nemzet Programhoz kapcsolódó eseményeken azonban időről időre megjelenik, hiszen nagykövetként fontosnak tartja, hogy minél több gyerek magabiztosan mozogjon a vízben.

Egerszegi Krisztina 1991-ben, miután megnyerte a perthi úszó-világbajnokság női 100 méteres hátúszás versenyszámát

Egerszegi Krisztina most az úszni tanuló gyerekek szüleinek mondott köszönetet. Beszédében kiemelte, hogy a program sikeréhez nemcsak az iskolai keretek, hanem a családok támogatása is elengedhetetlen.

„Ugyan az Úszó Nemzet Program az iskolai kereteken belül zajlik, viszont ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak a Híd Programba, ahhoz a szülők is kellenek. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket, azt, hogy az időt nem sajnálták rá, és hogy most is itt vannak. Nagy tapsot kérek a szülőknek” – mondta Egerszegi Krisztina.

Egerszegi Krisztina mint mindig, most is renkdkívül elegáns volt: tevebarna, laza nadrágot viselt, amelyet fehér blúzzal és hozzá illő szandállal párosított. Szettje egyszerre volt nőies, kifinomult és visszafogott - pont olyan, amilyennek Egérkét a közönség évtizedek óta ismeri.

