Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
úszófenomén

Friss videón az 51 éves Egerszegi Krisztina: ritkán látni, de akkor mindenkit lenyűgöz

úszófenomén olimpikon Egerszegi Krisztina
Horváth Angéla
2026.05.21.
Egerszegi Krisztina ritkán áll nyilvánosság elé, ezért mindig különleges, amikor láthatjuk őt. Az ötszörös olimpiai bajnok úszónő ezúttal az Úszó Nemzet Program nagyköveteként mondott beszédet.

Egerszegi Krisztina 1996-ban, az atlantai olimpia után vonult vissza az élsporttól, miután megszerezte ötödik olimpiai aranyérmét. Azóta a családjának él, és csak ritkán vállal nyilvános szerepléseket. Az Úszó Nemzet Programhoz kapcsolódó eseményeken azonban időről időre megjelenik, hiszen nagykövetként fontosnak tartja, hogy minél több gyerek magabiztosan mozogjon a vízben.

Egerszegi Krisztina 1991-ben, miután megnyerte a perthi úszó-világbajnokság női 100 méteres hátúszás versenyszámát
Egerszegi Krisztina 1991-ben, miután megnyerte a perthi úszó-világbajnokság női 100 méteres hátúszás versenyszámát
Forrás: Getty Images

Egerszegi Krisztina elegáns, mint mindig

Egerszegi Krisztina most az úszni tanuló gyerekek szüleinek mondott köszönetet. Beszédében kiemelte, hogy a program sikeréhez nemcsak az iskolai keretek, hanem a családok támogatása is elengedhetetlen.

„Ugyan az Úszó Nemzet Program az iskolai kereteken belül zajlik, viszont ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak a Híd Programba, ahhoz a szülők is kellenek. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket, azt, hogy az időt nem sajnálták rá, és hogy most is itt vannak. Nagy tapsot kérek a szülőknek” – mondta Egerszegi Krisztina.

Egerszegi Krisztina mint mindig, most is renkdkívül elegáns volt: tevebarna, laza nadrágot viselt, amelyet fehér blúzzal és hozzá illő szandállal párosított. Szettje egyszerre volt nőies, kifinomult és visszafogott - pont olyan, amilyennek Egérkét a közönség évtizedek óta ismeri.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

„Károly király meghalt" – Megtörtént a bejelentés, amitől mindenki rettegett

Szokatlan és meglehetősen kínos baki miatt kellett bocsánatot kérnie egy brit rádióállomásnak: a Radio Caroline május 19-én tévedésből bejelentette, hogy meghalt Károly király. Mindeközben az uralkodó éppen Kamilla királynéval vett részt hivatalos programokon Észak-Írországban.

Szigligeti Ivett nem tudja elfogadni, hogy Dudás Miki halálát baleset okozta: „Rengeteg a megválaszolatlan kérdés”

Május 6-án lezárta a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dudás Miki halálának ügyében. A rendőrség megállapítása szerint nem történt bűncselekmény: a világbajnok kajakos egy szerencsétlen esés következtében vesztette életét. A hatóságok közlése szerint a kamerafelvételek, a tanúvallomások és az igazságügyi orvosszakértői vélemények is ezt támasztják alá.

Megszólaltak Scherer Péterrel kapcsolatban a mentők is: "Egyetlen nap egy több évtizedes pályafutásból"

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2020-as emléket idézett fel a közösségi médiában. Egy Scherer Péterrel közös munkanapról meséltek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu