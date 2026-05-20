Az egész országot megrázta Scherer Péter május 19-i halála. Mindenki Pepéje 64 éves volt. Bárki, aki csak megemlékezett róla, szuperlatívuszokban beszélt a színészről, így az Országos Mentőszolgálat Alapítvány is.

„2020 nyara, Balaton. A stáb kora reggel, a szokásos jó hangulatban – bár a szokásosnál is nagyobb hőségben – készülődött a forgatásra. Hamarosan indult alapítványunk harmadik edukációs filmjének felvétele, amelyben ezúttal a defibrillátor használata kapta a főszerepet. Scherer Péter kicsivel később érkezett. Egy másik forgatásról utazott le hozzánk a Balatonra, hogy nekünk szentelje a napját. Hihetetlenül gazdag és sokszínű életművének csupán egy apró szelete volt ez a kisfilm. Egyetlen nap egy több évtizedes pályafutásból. Mégis ugyanolyan lelkesedéssel, nyitottsággal és humorral fordult hozzánk, a stábhoz és színésztársaihoz, mint bárkihez, akivel valaha együtt alkotott. Ez örök emlék marad számunkra. Színes egyéniség volt – ezért csakis egy színes képpel emlékezhetünk rá. Emlékét örökre a szívünkben őrizzük. Köszönjük, Pepe! ” − tette közzé az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Facebookon.



