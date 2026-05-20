Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
országos mentőszolgálat alapítvány scherer péter emlék
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2020-as emléket idézett fel a közösségi médiában. Egy Scherer Péterrel közös munkanapról meséltek.

Az egész országot megrázta Scherer Péter május 19-i halála. Mindenki Pepéje 64 éves volt. Bárki, aki csak megemlékezett róla, szuperlatívuszokban beszélt a színészről, így az Országos Mentőszolgálat Alapítvány is. 

Scherer Pétert gyászolja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány is.
Scherer Pétert gyászolja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány is.
Forrás: Borsonline

Scherer Pétert gyászolja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány is

„2020 nyara, Balaton. A stáb kora reggel, a szokásos jó hangulatban – bár a szokásosnál is nagyobb hőségben – készülődött a forgatásra. Hamarosan indult alapítványunk harmadik edukációs filmjének felvétele, amelyben ezúttal a defibrillátor használata kapta a főszerepet. Scherer Péter kicsivel később érkezett. Egy másik forgatásról utazott le hozzánk a Balatonra, hogy nekünk szentelje a napját. Hihetetlenül gazdag és sokszínű életművének csupán egy apró szelete volt ez a kisfilm. Egyetlen nap egy több évtizedes pályafutásból. Mégis ugyanolyan lelkesedéssel, nyitottsággal és humorral fordult hozzánk, a stábhoz és színésztársaihoz, mint bárkihez, akivel valaha együtt alkotott. Ez örök emlék marad számunkra. Színes egyéniség volt – ezért csakis egy színes képpel emlékezhetünk rá. Emlékét örökre a szívünkben őrizzük. Köszönjük, Pepe! ” − tette közzé az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a Facebookon. 
 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Jó utat, 'Apa'!” – Így búcsúztak lányai Scherer Pétertől

Scherer Pétertől azok a fiatal színésznők is elbúcsúztak, akik az Apatigrisben a gyermekeit alakították. A sorozat nézői Labanc Péterként is szerették a soksoldalú színészt: gondoskodó, sokszor aggódó, de nagyon szerethető édesapát alakított, aki három lánya életét próbálta a maga módján egyben tartani.

Scherer Péter legikonikusabb filmjei – Így nevettetett és ríkatott meg minket Pepe

Scherer Péter hatalmas színházi örökséget hagyott az utókorra, legikonikusabb és legfelejthetetlenebb filmszerepei évtizedek óta részei a hazai filmvilágnak.

Így búcsúzik Liptai Claudia Scherer Pétertől: „Tudtuk, hogy beteg vagy..."

Scherer Péter halála mélyen megrázta a színházi világot. Kolléganője, Liptai Claudia szívszorító sorokkal búcsúzott a zseniális színésztől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu