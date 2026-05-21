Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
brit királyi család halálhír Károly király
Life.hu
2026.05.21.
Szokatlan és meglehetősen kínos baki miatt kellett bocsánatot kérnie egy brit rádióállomásnak: a Radio Caroline május 19-én tévedésből bejelentette, hogy meghalt Károly király. Mindeközben az uralkodó éppen Kamilla királynéval vett részt hivatalos programokon Észak-Írországban.

A téves bejelentést számítógépes hiba okozta. Peter Moore állomásvezető a Facebookon azt írta: véletlenül aktiválódott az úgynevezett „Death of a Monarch” eljárás, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart arra az esetre, ha valóban be kellene jelenteni az uralkodó halálát. A rendszer emiatt tévesen azt közölte, hogy Károly király elhunyt. A protokollnak megfelelően a rádió ezután elhallgatott - ez a szokatlan adásszünet figyelmeztette a stábot a hibára. Nem sokkal később visszaállították a műsort, és élő adásban kértek elnézést a történtekért. 

III. Károly király halálhírét keltette egy brit rádió
III. Károly király halálhírét keltette egy brit rádió
Forrás: Getty Images Europe

A The Guardian szerint Moore a királytól külön is bocsánatot kért: „Elnézést kérünk Őfelségétől, a királytól az okozott kellemetlenségekért.”

Károly király nem halt meg, jól van és aktív

Károly király eközben Kamilla királynéval Belfastban járt. A királyi pár Észak-Írországban hivatalos látogatáson vett részt: megnéztek egy népzenei csoport fellépését, táncosokat is láttak, a belfasti Titanic Quarterben pedig ír whiskyt kóstoltak. A rádiós malőr láthatóan kicsit sem zavarta meg az uralkodó programját.

King Charles III and Queen Camilla sample five-year-old Pot Still Titanic whiskey with a PX finish during a visit to Titanic Distillers, housed within the restored Edwardian pumphouse that once served the adjoining dry dock, in Belfast, on day one of the royal visit to Northern Ireland. Picture date: Tuesday May 19, 2026. (Photo by Liam McBurney/PA Images via Getty Images)
Károly király és Kamilla királyné Belfastban, éppe wiskey-t kóstolnak
Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Szigligeti Ivett nem tudja elfogadni, hogy Dudás Miki halálát baleset okozta: „Rengeteg a megválaszolatlan kérdés”

Május 6-án lezárta a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dudás Miki halálának ügyében. A rendőrség megállapítása szerint nem történt bűncselekmény: a világbajnok kajakos egy szerencsétlen esés következtében vesztette életét. A hatóságok közlése szerint a kamerafelvételek, a tanúvallomások és az igazságügyi orvosszakértői vélemények is ezt támasztják alá.

Scherer Péter kedd estére fellépést tervezett: a tragédia a színházat és a nézőket is letaglózta

Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal közös darabját adták volna elő Salgótarjánban. Scherer Péter kedd délelőtt meghalt.

Szakember árulta el, Palvin Barbi terhessége hanyadik hetében járhat

Dr. Fülöp István endometriózis-specialista különösen szerencsés nőnek tartja a magyar modellt. Az ok: Palvin Barbi az endometriózis-műtéte után nagyon hamar teherbe esett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu