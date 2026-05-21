A téves bejelentést számítógépes hiba okozta. Peter Moore állomásvezető a Facebookon azt írta: véletlenül aktiválódott az úgynevezett „Death of a Monarch” eljárás, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart arra az esetre, ha valóban be kellene jelenteni az uralkodó halálát. A rendszer emiatt tévesen azt közölte, hogy Károly király elhunyt. A protokollnak megfelelően a rádió ezután elhallgatott - ez a szokatlan adásszünet figyelmeztette a stábot a hibára. Nem sokkal később visszaállították a műsort, és élő adásban kértek elnézést a történtekért.

III. Károly király halálhírét keltette egy brit rádió

Forrás: Getty Images Europe

A The Guardian szerint Moore a királytól külön is bocsánatot kért: „Elnézést kérünk Őfelségétől, a királytól az okozott kellemetlenségekért.”

Károly király nem halt meg, jól van és aktív

Károly király eközben Kamilla királynéval Belfastban járt. A királyi pár Észak-Írországban hivatalos látogatáson vett részt: megnéztek egy népzenei csoport fellépését, táncosokat is láttak, a belfasti Titanic Quarterben pedig ír whiskyt kóstoltak. A rádiós malőr láthatóan kicsit sem zavarta meg az uralkodó programját.

Károly király és Kamilla királyné Belfastban, éppe wiskey-t kóstolnak

Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: