Szakember árulta el, Palvin Barbi terhessége hanyadik hetében járhat

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse néhány nappal ezelőtt az Instagramon jelentették be, hogy gyermekük lesz. A hírtől a közösségi oldaluk szinte felrobbant, a rajongók sora gratulált a boldog párnak. A modell 2025 augusztusában mondta el, hogy komoly nőgyőgyászati műtéten esett át: endometriózis miatt operálták. Akkor arról is beszélt, hogy éve óta voltak panaszai, de nem tudta mi a baj és arról is beszámolt, hogy már teljesen jól van.

Palvin Barbi a terhessége a hatodik-hetedik hónapban járhat

Dr. Fülöp István endometriózis-specialista és meddőségi szakorvos a Borsnak arról beszélt, hogy Palvin Barbi esete különösen szerencsésnek számít, tekintve, hogy az operációt követő első évben sikerült teherbe esnie, ami elég ritka. Bár a modell nem árulta el, hogy hanyadik hétben jár, az orvos a képek szerint úgy gondolja, Barbara a 25–30. hét között lehet.

Barbara valóban egy nagyon szerencsés nő, hiszen kifejezetten rövid idő után sikerült teherbe esnie

– nyiltkozta el Dr. Fülöp István. „Az endometriózis a termékenységet is jelentősen befolyásolhatja, a női eredetű meddőség akár 30%-ban is szerepet játszhat. Éppen ezért a műtétek célja a lehető legteljesebb eltávolítás, majd a pontos utánkövetés és a teherbeesési esélyek felmérése” – fogalmazott a specialista.

Palvin Barbara kismamaként is csodaszép

A magyar szupermodell Cannes-ban már gömbölyödő pocakkal jelent meg és káprázatosan festett minden szettjében, például fekete miniruhájában is, amit itt nézhetsz meg. Babakék ruhájából pedig már sokan arra következtetnek, hogy kisfiút vár.

