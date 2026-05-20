Szakember árulta el, Palvin Barbi terhessége hanyadik hetében járhat

Dr. Fülöp István endometriózis-specialista különösen szerencsés nőnek tartja a magyar modellt. Az ok: Palvin Barbi az endometriózis-műtéte után nagyon hamar teherbe esett.

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse néhány nappal ezelőtt az Instagramon jelentették be, hogy gyermekük lesz. A hírtől a közösségi oldaluk szinte felrobbant, a rajongók sora gratulált a boldog párnak. A modell 2025 augusztusában mondta el, hogy komoly nőgyőgyászati műtéten esett át: endometriózis miatt operálták. Akkor arról is beszélt, hogy éve óta voltak panaszai, de nem tudta mi a baj és arról is beszámolt, hogy már teljesen jól van. 

Palvin Barbi babát vár.
Palvin Barbi a terhessége a hatodik-hetedik hónapban járhat

Dr. Fülöp István endometriózis-specialista és meddőségi szakorvos a Borsnak arról beszélt, hogy Palvin Barbi esete különösen szerencsésnek számít, tekintve, hogy az operációt követő első évben sikerült teherbe esnie, ami elég ritka. Bár a modell nem árulta el, hogy hanyadik hétben jár, az orvos a képek szerint úgy gondolja, Barbara a  25–30. hét között lehet. 

Barbara valóban egy nagyon szerencsés nő, hiszen kifejezetten rövid idő után sikerült teherbe esnie

 – nyiltkozta el Dr. Fülöp István. „Az endometriózis a termékenységet is jelentősen befolyásolhatja, a női eredetű meddőség akár 30%-ban is szerepet játszhat. Éppen ezért a műtétek célja a lehető legteljesebb eltávolítás, majd a pontos utánkövetés és a teherbeesési esélyek felmérése” – fogalmazott a specialista.

Palvin Barbara kismamaként is csodaszép 

A magyar szupermodell Cannes-ban már gömbölyödő pocakkal jelent meg és káprázatosan festett minden szettjében, például fekete miniruhájában is, amit itt nézhetsz meg. Babakék ruhájából pedig már sokan arra következtetnek, hogy kisfiút vár

Barbi várandósságára egy magyar asztalos is reagált: hogy miként, arról itt olvashatsz

