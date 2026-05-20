Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 20., szerda Bernát, Felícia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
salgótarján

Scherer Péter kedd estére fellépést tervezett: a tragédia a színházat és a nézőket is letaglózta

salgótarján mucsi zoltán scherer péter zenthe ferenc színház a fajok eredete tragédia
Life.hu
2026.05.20.
Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal közös darabját adták volna elő Salgótarjánban. Scherer Péter kedd délelőtt meghalt.

Tegnap délután egy ország borult gyászba: meghalt Scherer Péter. A színész kedd este Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal közösen lépett volna színpadra Salgótarjánban  a Zenthe Ferenc Színházban A fajok eredete című improvizációs vígjátékkal. A teátrum tájékoztatta a nézőket, hogy a darab elmarad, ám azt pontosan nem közölték, hogy mi történt. Amikor kiderült, hogy a színész elhunyt, többen felháborodtak, amiért a színház képviselői csak egy rövid közleményt írtak és abban sem árulták el, miért nem állnak színpadra a színészek.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán.
Scherer Péter és Mucsi Zoltán

Scherer Péter Salgótarjánban állt volna színpadra

Bár családja és a hozzá közelálló kollégák tudták, hogy Scherer Péter beteg, arra senki nem volt felkészülve, hogy kedd este a halála miatt elmarad a a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházba szervezett előadása. A színház először egy közleményt adott ki, amit azonban később a halálhír megjelenése után a nézők érzéketlennek találtak. „A fajok eredete c. előadás előre nem látható váratlan körülmények miatt a mai napon elmarad! Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, és köszönjük megértésüket” – írták. A színház később részvétnyilvánító posztot is közölt a színészlegenda halálával kapcsolatban. 

„Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, miszerint Scherer Péter elhunyt. Ma este éppen nálunk, Salgótarjánban játszott volna Mucsi Zoltán és Thuróczy Szabolcs oldalán a Dudás Produkció - Nézőművészeti Kft. előadásában, A fajok eredete c. improvizációs vígjátékban. Felfoghatatlan tragédia. Őszinte részvétünket fejezzük ki Scherer Péter családjának, barátainak, színésztársainak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt.”

A színház elmondta, miért nem közölték azonnal a halálhírt

A színház képviselője a Borsnak elmondta, a tragédia annyira váratlan volt, hogy a produkció kapcsolattartója csak kora délután tudta értesíteni a helyszínt a történtekről. A nézőket mindenképpen tájékoztatni akarták, ám Scherer Péter halála akkor még nem volt nyilvános, a felesége és gyerekei akkor még nem engedték, hogy a színház ezt az információt megossza az oldalán − írja a lap.  Ez magyarázza, hogy olyan közleményben tájékoztatták a nézőket, ami nem árulta el a tragédiát, és ami később érzéketlennek tűnt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megszólaltak Scherer Péterrel kapcsolatban a mentők is: "Egyetlen nap egy több évtizedes pályafutásból"

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2020-as emléket idézett fel a közösségi médiában. Egy Scherer Péterrel közös munkanapról meséltek.

Scherer Péter megrendítő vallomása: egyetlen mondattal árulta el, mennyit jelentett neki Mucsi Zoltán barátsága

Scherer Péter halálhíre mélyen megrázta a magyar színházi és filmes világot. A 64 éves korában, hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Jászai Mari-díjas színművésztől pályatársak és rajongók búcsúznak, de talán senkiben sem akkor a fájdalom, mint Mucsi Zoltánban, akivel évtizedeken át elválaszthatatlan alkotótársak és barátok voltak.

Jó utat, 'Apa'!” – Így búcsúztak lányai Scherer Pétertől

Scherer Pétertől azok a fiatal színésznők is elbúcsúztak, akik az Apatigrisben a gyermekeit alakították. A sorozat nézői Labanc Péterként is szerették a soksoldalú színészt: gondoskodó, sokszor aggódó, de nagyon szerethető édesapát alakított, aki három lánya életét próbálta a maga módján egyben tartani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu