Scherer Péter kedd estére fellépést tervezett: a tragédia a színházat és a nézőket is letaglózta

Tegnap délután egy ország borult gyászba: meghalt Scherer Péter. A színész kedd este Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal közösen lépett volna színpadra Salgótarjánban a Zenthe Ferenc Színházban A fajok eredete című improvizációs vígjátékkal. A teátrum tájékoztatta a nézőket, hogy a darab elmarad, ám azt pontosan nem közölték, hogy mi történt. Amikor kiderült, hogy a színész elhunyt, többen felháborodtak, amiért a színház képviselői csak egy rövid közleményt írtak és abban sem árulták el, miért nem állnak színpadra a színészek.

Scherer Péter és Mucsi Zoltán

Scherer Péter Salgótarjánban állt volna színpadra

Bár családja és a hozzá közelálló kollégák tudták, hogy Scherer Péter beteg, arra senki nem volt felkészülve, hogy kedd este a halála miatt elmarad a a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházba szervezett előadása. A színház először egy közleményt adott ki, amit azonban később a halálhír megjelenése után a nézők érzéketlennek találtak. „A fajok eredete c. előadás előre nem látható váratlan körülmények miatt a mai napon elmarad! Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, és köszönjük megértésüket” – írták. A színház később részvétnyilvánító posztot is közölt a színészlegenda halálával kapcsolatban.

„Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, miszerint Scherer Péter elhunyt. Ma este éppen nálunk, Salgótarjánban játszott volna Mucsi Zoltán és Thuróczy Szabolcs oldalán a Dudás Produkció - Nézőművészeti Kft. előadásában, A fajok eredete c. improvizációs vígjátékban. Felfoghatatlan tragédia. Őszinte részvétünket fejezzük ki Scherer Péter családjának, barátainak, színésztársainak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt.”

A színház elmondta, miért nem közölték azonnal a halálhírt

A színház képviselője a Borsnak elmondta, a tragédia annyira váratlan volt, hogy a produkció kapcsolattartója csak kora délután tudta értesíteni a helyszínt a történtekről. A nézőket mindenképpen tájékoztatni akarták, ám Scherer Péter halála akkor még nem volt nyilvános, a felesége és gyerekei akkor még nem engedték, hogy a színház ezt az információt megossza az oldalán − írja a lap. Ez magyarázza, hogy olyan közleményben tájékoztatták a nézőket, ami nem árulta el a tragédiát, és ami később érzéketlennek tűnt.