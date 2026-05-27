2026. máj. 27., szerda

Angelina Jolie és Brad Pitt fia vörös hajjal sokkol: frizurája az édesanyja legvadabb korszakát idézi - Fotók

Horváth Angéla
2026.05.27.
Brad Pitt és Angelina Jolie 17 éves fia, Knox Jolie-Pitt új frizurájával hívta fel magára a figyelmet. A tinédzsert edzés után fotózták le Los Angelesben.

Knox Jolie-Pitt néhány nappal korábban még sötét hajjal és szőkített hajvégekkel jelent meg testvére, Zahara diplomaosztóján. Sokan azonnal azonnal a fiatal Brad Pitthez hasonlították. Új frizurája azonban az édesanyja, Angelina Jolie legvadabb korszakát idézi: élénk, narancsos hajszíne nagyon hasonlít arra a merész árnyalatra, amelyet Jolie a kilencvenes évek végén, 1999 körül viselt.

Angelina Jolie és Brad Pitt fia, Knox Jolie-Pitt vörös hajjal sokkol

Knox Jolie-Pitt hajszíne Angelina Jolie legvadabb időszakát idézi
Knox Jolie-Pitt hajszíne Angelina Jolie legvadabb időszakát idézi
Forrás: Profimedia / Getty Images

Knox Jolie-Pitt az elmúlt napokban családjával együtt Atlantában is felbukkant: Angelina Jolie, valamint idősebb testvérei, Maddox és Pax társaságában részt vett Zahara iskolai ünnepségén a Spelman College-ban. Brad Pitt nem volt jelen az eseményen.

Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolata 2016-ban ért véget, válásuk hosszú jogi huzavona után 2024 végén zárult le. Azóta több gyermekük is elhagyta a Pitt vezetéknevet: Zahara mellett Shiloh, Maddox és Vivienne is már csak a Jolie vezetéknevet viseli. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
