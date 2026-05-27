Egy autó árát költötte arcplasztikára a világhírű színésznő, de mégsem boldog − Fotó

Korábban kijelentette, hogy az öregedés természetes folyamat, és ő sosem fog kés alá feküdni. Az angol színésznő és humorista, Rosie O'Donnell azonban idén mégis elvégeztetett egy költséges arcplasztikai műtétet. Ám az, amit utána a tükörben látott, mélyen megrendítette.

Elképesztő összeget fizetett egy plasztikáért, de mégsem boldog. Rosie O'Donnell stand-up komikusként kezdte pályáját, majd a színészet felé fordult, de ma inkább a saját nevével fémjelzett showműsor házigazdájaként ismeri a közönség. Itthon leginkább A Flintstone családból emlékezhetünk rá. Ő volt az, aki sosem akart magán változtatni, év elején azonban mégis rávette magát egy arcplasztikai beavatkozásra. Talán kár volt rá annyit költenie.

Rosie O'Donnell arcplasztika előtt
Rosie O'Donnell és Madonna: a színésznő ekkor még abszolút ellenezte az arcplasztikai beavatkozásokat.
Megbánta az arcplasztikát Rosie O'Donnell

  • Rosie O'Donnell nemrég őszintén mesélt költséges plasztikai műtétjéről.
  • A 64 éves színésznő januárban feküdt kés alá.
  • Korábban azt hangoztatta, hogy ő bizony sohasem fog szépészeti beavatkozást kérni.

Sok horrorsztorit hallani elrontott arcplasztikai beavatkozásokról, amikor a szépülni vágyók elképesztő összegekért rémálomban találták magukat, Rosie O'Donnell esete azonban, aki köztudottan Madonna egyik legjobb barátnője, nem teljesen ilyen. Az angol színésznő és humorista hosszú ideig ellenállt a plasztikai beavatkozásoknak. A Flintstone család Kőkobaki Irmája azonban 64 évesen mégis megelégelte az öregedéssel járó ráncokat, valamint megereszkedett bőrét. 

Rosie O'Donnell plasztikai műtét előtt
Rosie O'Donnell ezt az arcot szerette volna egy plasztikai műtéttel fiatalabbá tenni. 
O'Donell sokat vívódott, úgy érezte ezzel a plasztikai műtéttel árulást követ el az öregedéssel, a feminizmussal szemben. Aztán fogyott 23 kilót, az arca már nem volt olyan telt, az idő pedig kíméletlenül meglátszott az arcán. „Van egy pont, amikor az elfogadás kezd hazugságnak tűnni” – idézi a színésznőt a People magazin. Még legfiatalabb, 13 éves lánya is ellenezte a beavatkozást, mondván, hogy a nők felnéznek édesanyjára azért, mert vállalja a korát. 

Végül győzött az egészséges hiúság, és idén év elején egy drága autó áráért elvégeztette a műtétet, méghozzá úgy, hogy arról senki sem tudott. A nyak- és arcplasztika annyira jól sikerült, hogy szinte alig lehet észrevenni, mégis egyértelmű a változás. Ez persze szándékos volt, hiszen az ötgyermekes színésznő és humorista nem akart húszévesnek kinézni, csak némiképp fiatalabbnak tűnni. 

A plasztikai beavatkozás után azonban nem érez felhőtlen boldogságot. Bár Rosie O'Donnell elégedett a végeredménnyel, azt elismerte, hogy több hónappal később is úgy érzi, megtéveszti az embereket, ez pedig iszonyatosan nehéz a számára.

