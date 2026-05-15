Hivatalos eljárás lett a Katalin hercegné húga körüli botrányból: ezért támadják most Pippa Middletont

Pippa Middleton komoly helyi konfliktus középpontjába került Angliában: Katalin hercegné húgát és férjét, James Matthewst több helyi lakos is azzal vádolja, hogy befolyásukat és királyi kapcsolataikat felhasználva próbálják kizárni a közösséget egy régóta használt vidéki ösvényről.

Nem csitul a botrány Pippa Middleton vidéki birtoka körül

A helyiek szerint túl messzire ment Pippa Middleton és férje

A vita a házaspár west berkshire-i birtoka körül alakult ki. Pippa Middleton és férje 2022-ben vásárolta meg a Barton Court nevű, 34 szobás georgiánus kúriát mintegy 20 millió dollárért. A 145 hektáros birtokon áthaladó ösvényt nem sokkal a beköltözés után lezárták, arra hivatkozva, hogy a gyalogosforgalom veszélyezteti a család magánéletét és biztonságát.

A helyiek azonban azt állítják, hogy az útvonalat évtizedeken át szabadon használták a környékbeliek, ezért most szeretnék hivatalosan is közúti jogként elismertetni. Az ügy a héten egy tervezési meghallgatásig jutott Kintburyben, ahol nyíltan is felszínre kerültek a feszültségek.

Egy, az ügyet közelről ismerő helyi forrás szerint sok falubeli úgy érzi, hogy Middleton és Matthews társadalmi státusza jelentős előnyt biztosít számukra.

„Sokan úgy látják, ez tökéletes példája annak, amikor rendkívül gazdag kívülállók költöznek egy vidéki közösségbe, majd saját igényeik szerint kezdik átalakítani azt” – fogalmazott a bennfentes. Szerinte a helyiek attól tartanak, hogy a korábban békésen működő, évtizedes hagyományokat és informális megállapodásokat egyszerűen félresöprik, mert az új tulajdonosok jóval nagyobb befolyással és anyagi háttérrel rendelkeznek.

A faluban egyre többen érzik úgy, hogy Pippa Middleton királyi kapcsolatai is szerepet játszanak abban, hogy a lakók hangja kevésbé hallatszik.

Egy másik helyi lakos arról beszélt, hogy sokan keserűséggel figyelik, ahogy fokozatosan elveszítik a hozzáférést a környék azon részeihez, amelyeket korábban természetes módon használhattak. „Az emberek számára ez már régen nem csak egy ösvényről szól. Sokkal inkább arról, hogyan zárják le egyre gyakrabban a tehetős birtoktulajdonosok a vidéki területeket magánéletre és biztonságra hivatkozva” – mondta.