Ekkorát nőttek Kim Kardashian gyermekei: a legkisebb, Psalm West most lett 7 éves – Fotók

Kim Kardashian igazán látványos bulival ünnepelte legkisebb fia, Psalm West hetedik születésnapját. A realitysztár egy különleges Pokémon-tematikájú partit szervezett, amelyről az Instagramon is megmutatott néhány részletet rajongóinak.

Kim Kardashian nem bízta a véletlenre: óriási bulival ünnepelték fia 7. születésnapját

A születésnapi ünnepségen hatalmas Pokélabda-lufik, életnagyságú Pikachu-figura és óriási Pokémon-kártyák díszítették a helyszínt. Kardashian a képek mellé mindössze annyit írt: „Pokemon Psalm!”.

A kis ünnepelt egy fekete Pikachus pólót viselt, amelyet nemrég a család tokiói utazásán is hordott. Testvére, a nyolcéves Chicago West is a témához illő szettben érkezett: fehér pólóján több ismert Pokémon-karakter, köztük Pikachu és Ash Ketchum is feltűnt. A tízéves Saint West egy szürke mintás pólót és világos farmert választott az eseményre. Bár az idősebb testvér, a tizenkét éves North West nem szerepelt a megosztott fotókon, több unokatestvér is részt vett a bulin, köztük Rob Kardashian kilencéves lánya, Dream is. Bár Lewis Hamilton nem látható a felvételeken, nem kizárt, hogy ő is ott volt az eseményen. Lapozz a fotókért!

Psalm West a legkisebb a családban

Psalm tavaly sem maradt nagyszabású ünneplés nélkül: akkor Deadpool & Wolverine-tematikájú partit kapott születésnapjára. Kim Kardashian korábban arról is beszélt, mennyire fontos szerepet tölt be a kisfiú a család életében. Néhány hónappal Psalm születése után egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a kisfiú segített közelebb hozni egymáshoz a családtagokat.

„Mindenki imádja őt. Olyan, mintha összehozta volna a családot. Most már mindenki jobban kijön egymással, segítik egymást, és teljesen odavannak érte” – mondta még 2019-ben.

