2026. máj. 15., péntek

Ekkorát nőttek Kim Kardashian gyermekei: a legkisebb, Psalm West most lett 7 éves – Fotók

Rideg Léna
2026.05.15.
Gondoltad volna, hogy már a sztár legkisebb gyermeke is hétéves? Kim Kardashian egy látványos Pokémon-tematikájú partit szervezett Psalmnak, a friss fotókon pedig jól látszik, mekkorát nőttek a gyerekei az elmúlt években.

Kim Kardashian igazán látványos bulival ünnepelte legkisebb fia, Psalm West hetedik születésnapját. A realitysztár egy különleges Pokémon-tematikájú partit szervezett, amelyről az Instagramon is megmutatott néhány részletet rajongóinak.

Kim Kardashian legkisebb fia hétéves lett.
Forrás: Getty Images North America

Kim Kardashian nem bízta a véletlenre: óriási bulival ünnepelték fia 7. születésnapját

A születésnapi ünnepségen hatalmas Pokélabda-lufik, életnagyságú Pikachu-figura és óriási Pokémon-kártyák díszítették a helyszínt. Kardashian a képek mellé mindössze annyit írt: „Pokemon Psalm!”.

A kis ünnepelt egy fekete Pikachus pólót viselt, amelyet nemrég a család tokiói utazásán is hordott. Testvére, a nyolcéves Chicago West is a témához illő szettben érkezett: fehér pólóján több ismert Pokémon-karakter, köztük Pikachu és Ash Ketchum is feltűnt. A tízéves Saint West egy szürke mintás pólót és világos farmert választott az eseményre. Bár az idősebb testvér, a tizenkét éves North West nem szerepelt a megosztott fotókon, több unokatestvér is részt vett a bulin, köztük Rob Kardashian kilencéves lánya, Dream is. Bár Lewis Hamilton nem látható a felvételeken, nem kizárt, hogy ő is ott volt az eseményen. Lapozz a fotókért!

Psalm West a legkisebb a családban

Psalm tavaly sem maradt nagyszabású ünneplés nélkül: akkor Deadpool & Wolverine-tematikájú partit kapott születésnapjára. Kim Kardashian korábban arról is beszélt, mennyire fontos szerepet tölt be a kisfiú a család életében. Néhány hónappal Psalm születése után egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a kisfiú segített közelebb hozni egymáshoz a családtagokat.

„Mindenki imádja őt. Olyan, mintha összehozta volna a családot. Most már mindenki jobban kijön egymással, segítik egymást, és teljesen odavannak érte” – mondta még 2019-ben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
