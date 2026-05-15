Új riasztó funkció került az Apple frissítésébe - Ezért telepítsd

Ez a funkció most véget vet az álomszuszék-kórnak! Az Apple új frissítése megkönnyíti a reggeleidet. Mutatjuk, hogy kapcsold be!

Ha neked is van Apple Watchod, akkor ezek után magadon hagyod éjszakára is! Az Apple új frissítése ugyanis új riasztófunkcióval látta el a készüléket!

  • Az Apple Watch éjszaka képes mérni az alvásminőségünket és a pulzusszámunkat.
  • Ébresztőt is be tudsz rajta állítani, ami hanghatás helyett rezgéssel kelt fel.
  • A legújabb Apple frissítésben viszont szinkronizálni tudod az eszközt a telefonoddal, vagyis egyszerre szólal meg az ébresztőd és rezeg az órád.

Alig tudsz reggelente kikászálódni az ágyból, pedig max hangerővel szól a legrosszabb iPhone ébresztő? Hatmillió szundit tolsz? Akkor neked most érdemes lesz magadon hagyni az Apple Watchot éjszakára is!

Az Apple órája ugyanis nemcsak nyomon tudja követni az alvási ciklusainkat és a pulzusszámunkat, hanem még a felkelést is megkönnyíti. Az óránál eddig csak az a funkció volt elérhető, hogy rezgéssel, hang nélkül kelt fel. Így nem kell idegesítően fülsiketítő dallamokra kinyitnod a szemed, ráadásul ezzel nem kelted a partneredet vagy a gyermekedet. Az óra ugyanis kisebb rezgésekkel ad jelzést a csuklódnak, és így az egész szervezetednek, hogy ideje kinyitnod a szemed.

Ha viszont ez sem volt elég ahhoz, hogy időben felkelj, akkor az újítást neked találták ki! Az iOS 26.4 frissítésnél ugyanis mostantól egyszerre rezeg a csuklódon lévő óra, és hangzik fel a vele szinkronban lévő telefon ébresztője. Ez a funkció viszont alapból ki van kapcsolva, vagyis ahhoz, hogy kipróbáld, be kell kapcsolnod az új riasztófunkciót.

Hogy kell bekapcsolni?

Az Egészség appban válaszd ki az Alvás menüpontot, vagy az Óra appban az ébresztőid szerkesztésénél keresd az „Always Play on iPhone” vagy magyarul „mindig iPhone-on szóljon” kapcsolót. Ez csak akkor válik láthatóvá, ha van beállított alvásütemezésed és párosított Apple Watch-od.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
