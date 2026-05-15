Titkos randin jöttek rá, hogy egymással csalnák meg a másikat – „Erre egyáltalán nem számítottam”

„Egyszer akarok félrelépni, és még akkor is őt dobja a gép” – kezdte a történetét Lizzie, a 46 éves feleség. A titkos randi végkifejlete pedig arról árulkodott, hogy a szerelem még 20 év után is létezhet.

Igazán jó vége lett a titkos randinak.

Titkos randi, ami meglepetéseket tartogatott Lizzie és Tom 20 éve élnek házasságban.

Lizzie elmondása szerint az elmúlt 5 évben megromlott a kapcsolatuk.

A feleség próbálta visszahódítani a férjét, de nem sikerült, ezért inkább másnál keresett menedéket.

Eldöntötte, hogy találkozik Peterrel, akivel az interneten ismerkedett össze.

Arra viszont nem számított, hogy Peter is álnevet használt, és valójában a férjéről, Tomról volt szó.

A házasság kezdete

Lizzie, a 46 éves internetes felhasználó elmondása szerint 20 éve él házasságban Tommal, akivel közel 30 éve ismerik egymást.

„Szerelem volt első látásra, imádtuk egymást, és csodálatos házasságot kezdtünk kiépíteni. De az utóbbi években már elveszítettük a tüzet.”

Lizzie szerint körülbelül 5 éve kezdődhetett a probléma, egy teljesen apró konfliktus kapcsán. „Annyira jelentéktelen volt, hogy itt nem is részletezném. De ennek táján kezdődhetett az, hogy a szerelem átalakult szeretetté és tiszteletté.” A feleségnek viszont egyre jobban hiányzott a szerelem érzése és a férje imádata.

A megküzdések és próbálkozások

„Egy ideig mindennel próbálkoztam. Amikor már túl voltam a duzzogás szakaszán, persze. Rájöttem, hogy vissza kell hódítanom az én Tomomat.” Viszont hiába szervezett gyertyafényes vacsorarandit, hiába vitte el őt egy csodás nyaralásra, és hiába öltözött érzékibben, hogy felkeltse a figyelmét, a férj mintha már csak árnyéka lett volna önmagának.

„Ő már nem az én Tomom volt. Ekkor hagytam fel mindennel vele kapcsolatban.”

A megcsalástörténet kezdete: a döntés

Lizzie számára igen hosszú folyamat volt, mire eljutott odáig, hogy titokban beregisztráljon egy idősebbeknek szóló társkereső oldalra – természetesen álnévvel, és álfotóval. Itt ismerte meg Petert. „Nem akartam feladni a szerelmet. Nagyon fájt, hogy Tom már nincs mellettem, de Peter olyan kedves volt hozzám. Szép szavakkal szólt hozzám, és meg akart hódítani. Fájt, hogy hűtlenné válok, de olyan jó érzés volt ismét nőnek lenni!”