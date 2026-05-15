Sikítva ébredt a rémálomból a kislány – Reggel jött a hír, amitől mindenki megdöbbent

Egy átlagos estének indult, majd hirtelen egy életre szóló trauma lett belőle. Egy édesapa Redditen osztotta meg, mi történt kislányával és ettől a történettől a te hátadon is feláll majd a szőr! Íme a rémálomszerű este részletei!

Vannak megmagyarázhatatlan pillanatok egy szülő életében, amiket még csak felfogni is nehéz. Egy édesapa osztotta meg hátborzongató történetét, amely egy átlagos estén kezdődött, de egy egész életre szóló, misztikus emlékké vált. Íme a kislány rémálommal teli éjszakájának története!

Rémálomból lett a családi veszteség.
Forrás: Shutterstock

Rémálom és tragédia egyben 

Az este teljesen átlagosan indult a fiatal család számára. Miután kislányukat lefektették aludni, a szülők a nappaliban telepedtek le, hogy a tévé előtt pihenjék ki a nap fáradalmait. A kislányról mindenki tudta a családban, hogy különleges kapocs fűzi a dédmamájához. Az apuka szerint megszólalásig hasonlított a felesége nagymamájára. Semmi nem utalt arra, hogy az éjszaka folyamán bármi rendkívüli történne, egészen pontosan este tíz óráig. Ebben a pillanatban a gyerekszobából velőtrázó sikoly hasított a csendbe. A szülők azonnal a szobába rohantak, ahol a kislányt vigasztalhatatlan állapotban találták. 

"Sikítva ébredt, és egyszerűen képtelenek voltunk megnyugtatni "– emlékezett vissza az édesapa.  

A történet itt még csupán egy ijesztő éjszakai rémálomnak tűnt volna, ha másnap reggel nem csörren meg a telefon. A hívás a feleség édesanyjától érkezett, aki zokogva közölte a megdöbbentő hírt: a feleség nagymamája, akire a kislány annyira hasonlított, elhunyt. Amikor a szülők megkérdezték a halál pontos időpontját, a válasz hallatán megfagyott bennük a vér. A dédmama előző este pontban tíz órakor távozott az élők sorából, pontosan akkor, amikor a kislány sikítva felriadt álmából a város másik végén. 

Mit tanulhattunk ebből? 

A családtagok közötti spirituális kapcsolat gyakran túlmutat a fizikai magyarázatokon. A kisgyermekek sokszor ösztönösen megérzik a környezetükben vagy a szeretteikkel történő nagy változásokat, még ha nem is tudják azokat szavakba önteni. Ugyanakkor az ilyen véletlen egybeesések segíthetnek a gyász feldolgozásában, hiszen azt sugallják, hogy szeretteink az utolsó pillanatban még valamilyen módon búcsút vettek tőlünk. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
