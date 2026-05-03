Meglepő részlet derült ki Vilmos herceg pénzügyeiről: a walesi herceg az Egyesült Királyság egyik legnagyobb adófizetője lett. Egy friss összeállítás szerint a walesi herceg évente akár 7 millió font jövedelemadót is befizet, amivel a brit adózók legfelső, mindössze 0,002 százalékába tartozik.

Miből él Vilmos herceg?

Vilmos bevételeinek jelentős része a Duchy of Cornwallből származik, amelyet hagyományosan a mindenkori trónörökös örököl. A hatalmas birtok éves szinten több mint 20 millió font bevételt termel, teljes értékét pedig körülbelül 1,1 milliárd fontra becsülik. Bár a hercegnek jogilag nem lenne kötelező adót fizetnie e jövedelem után, mégis – édesapjához hasonlóan – önként tesz eleget ennek.

A brit szabályozás különleges helyzetet teremt a királyi család számára: a mindenkori uralkodó, jelenleg III. Károly király például hivatalosan nem köteles jövedelemadót vagy örökösödési illetéket fizetni egy 2013-as megállapodás értelmében. Ennek ellenére ő is, és fia is rendszeresen befizetik ezeket az összegeket.

A lap szerint Vilmos herceg a birtokból származó bevételeiből levonhatja a hivatalos kiadásait, mielőtt kiszámítják az adóalapot, ám ezek részletei nem nyilvánosak. Az viszont figyelemre méltó, hogy a királyi család egyre átláthatóbban kommunikál pénzügyeiről: II. Erzsébet királynő idején például nem hozták nyilvánosságra az ilyen adatokat.

A herceg ezzel apja példáját követi, aki még walesi hercegként a 2021–2022-es pénzügyi évben 23 millió fontos jövedelme után 5,9 millió font adót fizetett.

Hol él a walesi hercegi család?

A család életét illetően is akadnak érdekességek: Vilmos herceg és felesége, Katalin és három gyermekük – György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg – jelenlegi otthona nem saját tulajdonuk. A windsori birtokon található Forest Lodge a Crown Estate része, amely az uralkodó felügyelete alá tartozik.

A család piaci alapon bérli az ingatlant, bár a pontos összeg nem ismert. A nyolcszobás, georgiánus stílusú ház jelentős előrelépést jelent korábbi otthonukhoz képest, és jól tükrözi azt az egyensúlyt, amelyet a hercegi pár igyekszik megtalálni a királyi kötelezettségek és a hétköznapi családi élet között – írja a Hello! magazin.