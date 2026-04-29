Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 29., szerda Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Nagy a boldogság – Friss családi fotót posztolt Katalin és Vilmos a 15. házassági évfordulójukon

Komáromi Bence
2026.04.29.
Hihetetlen, de már 15 év telt el a királyi család egyik legemlékezetesebb esküvője óta. Katalin hercegné és Vilmos herceg ugyanis 2011. április 29-én mondták ki egymásnak a boldogító igent. Azóta pedig már három gyerekük is született.

Hol vannak már azok a napok, amikor még néhányan felhúzott szemöldökkel figyelték, ahogy a trón második számú várományosa örök szerelmet fogad egy polgári származású nőnek a Westminster-apátságban. Az azóta eltelt években Katalin hercegné azonban bizonyította rátermettségét és rövid idő alatt a királyi család egyik legkedveltebb tagjává vált. Sőt, jelenleg a népszerűsége talán még Vilmosén is túltesz. A 15 éves házassági évfordulójukon megosztott családi képet tízezrek lájkolták mindössze néhány perc alatt.

Katalin hercegné és Vilmos herceg ma ünneplik 15. házassági évfordulójukat.
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné és Vilmos házassági évfordulós képéről nem hiányozhattak a gyermekeik sem

Bár különleges a mai nap a walesi hercegi pár számára, ugyanúgy kezdődött a délelőttjük, mint egy átlagos szerda reggelen. A gyerekeiket iskolába vitték, a szülők pedig folytatták a királyi kötelezettségeiket. Katalin hercegné és Vilmos herceg azonban nem szalasztották el a lehetőséget, hogy megemlékezzenek a házassági évfordulójukról, ezért délben megosztottak egy korábban még sosem látott családi fotót magukról, amit még Lajos herceg 8. születésnapján készítettek róluk. A megható kép az 5 tagú családot ábrázolja, ahogy a mezítláb, a fűben fekve élvezik a napsütést. A kép a hónap elején készült Cornwallban és láthatóak rajta kutyáik is, Orla – a gyönyörű fekete cocker spániel – valamint az egyik kölyke.

Galériánkban eddig még nem látott képeket nézhetsz meg az esküvőről: 

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Katalin hercegné az esküvője napján és napjainkban. Ma is ugyanolyan gyönyörű.
Vilmos herceg ma már szakállal hódít.
Becslések szerint 2 milliárd ember nézte az élőben közvetített esküvőjüket világszerte.
A Buckingham-palota erkélyén is elcsattant egy csók köztük.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvői tortája egy klasszikus, brit gyümölcstorta volt.
Katalin hercegné Alexander McQueen esküvői ruháját Sarah Burton tervezte.
1 / 9
Getty Images Europe

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
