Nagy a boldogság – Friss családi fotót posztolt Katalin és Vilmos a 15. házassági évfordulójukon

Hol vannak már azok a napok, amikor még néhányan felhúzott szemöldökkel figyelték, ahogy a trón második számú várományosa örök szerelmet fogad egy polgári származású nőnek a Westminster-apátságban. Az azóta eltelt években Katalin hercegné azonban bizonyította rátermettségét és rövid idő alatt a királyi család egyik legkedveltebb tagjává vált. Sőt, jelenleg a népszerűsége talán még Vilmosén is túltesz. A 15 éves házassági évfordulójukon megosztott családi képet tízezrek lájkolták mindössze néhány perc alatt.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné és Vilmos házassági évfordulós képéről nem hiányozhattak a gyermekeik sem

Bár különleges a mai nap a walesi hercegi pár számára, ugyanúgy kezdődött a délelőttjük, mint egy átlagos szerda reggelen. A gyerekeiket iskolába vitték, a szülők pedig folytatták a királyi kötelezettségeiket. Katalin hercegné és Vilmos herceg azonban nem szalasztották el a lehetőséget, hogy megemlékezzenek a házassági évfordulójukról, ezért délben megosztottak egy korábban még sosem látott családi fotót magukról, amit még Lajos herceg 8. születésnapján készítettek róluk. A megható kép az 5 tagú családot ábrázolja, ahogy a mezítláb, a fűben fekve élvezik a napsütést. A kép a hónap elején készült Cornwallban és láthatóak rajta kutyáik is, Orla – a gyönyörű fekete cocker spániel – valamint az egyik kölyke.

Celebrating 15 years of marriage ❤️ pic.twitter.com/egvsuIh6xF — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2026

