2026. ápr. 30., csütörtök

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Mel Gibson titkos szerelme − Teljesen összetört a színész

Simon Benedek
2026.04.30.
Elhunyt Nadia Fares, Mel Gibson titkos szerelme. A bennfentesek szerint Mel Gibson teljesen összetört, amikor megtudta a hírt. Íme a részletek!

Mel Gibson állítólag teljesen összetört, miután elhunyt közeli barátja és egykori kollégája, Nadia Fares. Bennfentes források szerint a hollywoodi színész jóval többet érzett a nő iránt, mint szimpla barátság. 

PARIS, FRANCE - JUNE 13: Actors Nadia Fares and Mel Gibson attend the French Open 2021 at Roland Garros on June 13, 2021 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images,)
Nadia Fares és Mel Gibson a Roland Garroson 2021-ben. 
Forrás:  Getty Images
  • Mel Gibson állítólag mélyen megrendült Nadia Fares halála miatt, ugyanis a hírek szerint többek voltak, mint barátok.
  • A színésznő 2022-ben dolgozott együtt Gibsonnal az On the Line című filmen, azóta erősebb lett a kapcsolatuk.
  • Bennfentes források szerint Gibson összetört, nehezen dolgozza fel a veszteséget, és rendkívül mélyen érintette őt a tragédia.

Nadia Fares volt Mel Gibson titkos szerelme?

Nadia Fares halála a hírek szerint mélyen megérintette Mel Gibsont. Bennfentes források alapján ő volt a titkos szerelme – számolt be a Mirror. A színésznő április 11-én egy párizsi luxus edzőterem medencéjében esett össze, ahol eszméletlen állapotban találták meg. Bár azonnal kórházba szállították, és mesterséges kómába helyezték, néhány nappal később szívleállás következtében elhunyt.

Brit sajtóértesülések szerint Mel Gibson és Fares között erős kötődés alakult ki a közös munka során, ugyanis a két színész 2022-ben együtt dolgozott az On the Line című thrillerben. Bár sokáig csak barátságról szóltak a hírek, bennfentesek szerint a viszonyuk az utóbbi időben romantikus irányt vett. A források „különleges barátságról” és „mély tiszteleten alapuló kapcsolatról” számoltak be, amely az utóbbi időben vált erőteljesebbé. Egy bennfentes még részletesebben úgy fogalmazott, hogy Gibson „mélyen kötődött” a színésznőhöz, és rendkívül nehezen dolgozza fel a veszteséget, teljesen magába fordult, összetört. 

„Mel rengeteg nőt szeretett már az életében, de Nadia Fares olyan volt, aki iránt mély szeretetet és tiszteletet érzett, nemcsak a közös munka, hanem a szoros barátságuk miatt is” – idézte a bennfentest a Mirror.

„Teljesen lesújtotta, hogy ilyen fiatalon elveszítette őt, sokkal jobban megviselte, mint bárki gondolná, mélyen szerette őt” – tette hozzá az informátor.

Mel Gibson tavaly év végén szakított a párjával, most pedig ez a tragédia újabb csapás a színész számára. A rajongók abban bíznak, hogy a 70 éves színész mielőbb túl lesz a gyász időszakán. 

