Sosem látott felvételek kerültek elő: 15 éve házasodott össze Katalin hercegné és Vilmos herceg − Galéria

Tizenöt évvel ezelőtt egy egész világ nézte lélegzetvisszafojtva, amikor a Westminster-apátság kapui kitárultak. Most, a kristálylakodalom alkalmából exkluzív részletek és eddig nem publikált fotók mutatják meg, hogyan vált a tündérmeséből megingathatatlan szövetség. Mutatjuk Katalin hercegné és Vilmos herceg 2011-es esküvőjének legimpozánsabb képeit.
- 2011-ben, pontosan 15 évvel ezelőtt házasodott össze Katalin és Vilmos.
- A palota álompárja az elmúlt 15 évben hatalmas megpróbáltatásokon esett át, ma mégis büszkén ünnepelhetik párkapcsolatukat.
- Galériánkban összegyűjtöttük az esküvő legszebb képeit és mozzanatait.
Katalin hercegné és Vilmos herceg idén ünneplik 15 éves házassági évfordulójukat
Hihetetlen belegondolni, de Vilmos és Katalin ma, azaz április 29-én ünneplik a 15. házassági évfordulójukat. Kapcsolatuk gyökerei azonban ennél sokkal mélyebbre nyúlnak: idén ősszel lesz pontosan 25 éve annak, hogy két bizonytalan elsős egyetemistaként egymásba szerettek a St. Andrews falai között.
Ez azt jelenti, hogy a 43 éves herceg és a 44. évét januárban betöltő hercegné már életük több mint felét egymás mellett töltötték.
Katalin hercegné esküvői megjelenése
Senki nem felejti el azt a pillanatot, amikor megpillantottuk a menyasszonyt. Katalin hercegné esküvői ruhája, az Alexander McQueen divatház ikonikus csipkecsodája azóta is referenciapont a divatvilágban. Bár megengedhetett volna magának bármilyen világhírű szakembert, Katalin úgy döntött, hogy saját magának készíti el a sminkjét. Persze kapott néhány privát órát Arabella Preston sminkmestertől az esküvő előtt, de a nagy napon ő tartotta az ecsetet, mert azt szerette volna, ha Vilmos olyannak látja az oltárnál, amilyennek a hétköznapokban is.
Katalin és Vilmos a töretlen páros
Bár a Vilmos és Katalin esküvője az előttük álló közös élet boldogságáról szólt, az elmúlt időszak minden volt, csak nem felhőtlen. A hercegi pár elmúlt éveit Katalin 2024-es rákdiagnózisa árnyékolta be. A palota közeli forrásai szerint azonban ez a krízis nem meggyengítette, hanem acélossá kovácsolta a kapcsolatukat és az egész családot.
Katalin és Vilmos három gyereket nevelnek: Györgyöt, Saroltát és Lajost.
„Ha a monarchia lényege a folytonosság és a stabilitás, akkor elég csak erre a házasságra nézni. Bármi történt is az életükben, a kapcsolatuk ereje mindenen átsegítette őket. Pontosan olyanok, mint az elején: megingathatatlanok” – nyilatkozta egy bennfentes a Telegraph-nak.
Igazi egységet alkotnak
A jó hír, hogy a sötét fellegek oszladoznak: Katalin 2025 januárjában bejelentette, hogy betegsége remisszióba került és azóta ismét egyre több nyilvános szereplést vállal. Ma már nemcsak szülőtársakként és a korona legfontosabb képviselőiként, hanem egy igazi, szoros egységet alkotó csapatként tekintenek a kapcsolatukra. A közeli források szerint, most lapoztak egyet, és készen állnak a következő fejezetre.
Galériánkban nemcsak felidézzük a legszebb pillanatokat, de sosem látott esküvői fotókat is mutatunk.
