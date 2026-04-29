Sosem látott felvételek kerültek elő: 15 éve házasodott össze Katalin hercegné és Vilmos herceg − Galéria

Tizenöt évvel ezelőtt egy egész világ nézte lélegzetvisszafojtva, amikor a Westminster-apátság kapui kitárultak. Most, a kristálylakodalom alkalmából exkluzív részletek és eddig nem publikált fotók mutatják meg, hogyan vált a tündérmeséből megingathatatlan szövetség. Mutatjuk Katalin hercegné és Vilmos herceg 2011-es esküvőjének legimpozánsabb képeit.

A palota álompárja az elmúlt 15 évben hatalmas megpróbáltatásokon esett át, ma mégis büszkén ünnepelhetik párkapcsolatukat.

Hihetetlen belegondolni, de Vilmos és Katalin ma, azaz április 29-én ünneplik a 15. házassági évfordulójukat. Kapcsolatuk gyökerei azonban ennél sokkal mélyebbre nyúlnak: idén ősszel lesz pontosan 25 éve annak, hogy két bizonytalan elsős egyetemistaként egymásba szerettek a St. Andrews falai között.

Ez azt jelenti, hogy a 43 éves herceg és a 44. évét januárban betöltő hercegné már életük több mint felét egymás mellett töltötték.

Katalin hercegné esküvői megjelenése

Senki nem felejti el azt a pillanatot, amikor megpillantottuk a menyasszonyt. Katalin hercegné esküvői ruhája, az Alexander McQueen divatház ikonikus csipkecsodája azóta is referenciapont a divatvilágban. Bár megengedhetett volna magának bármilyen világhírű szakembert, Katalin úgy döntött, hogy saját magának készíti el a sminkjét. Persze kapott néhány privát órát Arabella Preston sminkmestertől az esküvő előtt, de a nagy napon ő tartotta az ecsetet, mert azt szerette volna, ha Vilmos olyannak látja az oltárnál, amilyennek a hétköznapokban is.

Katalin és Vilmos a töretlen páros

Bár a Vilmos és Katalin esküvője az előttük álló közös élet boldogságáról szólt, az elmúlt időszak minden volt, csak nem felhőtlen. A hercegi pár elmúlt éveit Katalin 2024-es rákdiagnózisa árnyékolta be. A palota közeli forrásai szerint azonban ez a krízis nem meggyengítette, hanem acélossá kovácsolta a kapcsolatukat és az egész családot.

Katalin és Vilmos három gyereket nevelnek: Györgyöt, Saroltát és Lajost.

„Ha a monarchia lényege a folytonosság és a stabilitás, akkor elég csak erre a házasságra nézni. Bármi történt is az életükben, a kapcsolatuk ereje mindenen átsegítette őket. Pontosan olyanok, mint az elején: megingathatatlanok” – nyilatkozta egy bennfentes a Telegraph-nak.