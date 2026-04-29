Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 29., szerda Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
akkor és most

Sosem látott felvételek kerültek elő: 15 éve házasodott össze Katalin hercegné és Vilmos herceg − Galéria

akkor és most Vilmos herceg esküvője brit királyi család Katalin hercegné
15 év telt el a brit királyi család egyik legszebb napja óta. Katalin hercegné és Vilmos herceg 2011 április 29-én mondták ki a boldogító igent.

Tizenöt évvel ezelőtt egy egész világ nézte lélegzetvisszafojtva, amikor a Westminster-apátság kapui kitárultak. Most, a kristálylakodalom alkalmából exkluzív részletek és eddig nem publikált fotók mutatják meg, hogyan vált a tündérmeséből megingathatatlan szövetség. Mutatjuk Katalin hercegné és Vilmos herceg 2011-es esküvőjének legimpozánsabb képeit.

A fotó Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője napján készült.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvője idén lesz 15 éves.
Forrás: Getty Images Europe
  • 2011-ben, pontosan 15 évvel ezelőtt házasodott össze Katalin és Vilmos.
  • A palota álompárja az elmúlt 15 évben hatalmas megpróbáltatásokon esett át, ma mégis büszkén ünnepelhetik párkapcsolatukat.  
  • Galériánkban összegyűjtöttük az esküvő legszebb képeit és mozzanatait.

Katalin hercegné és Vilmos herceg idén ünneplik 15 éves házassági évfordulójukat 

Hihetetlen belegondolni, de Vilmos és Katalin ma, azaz április 29-én ünneplik a 15. házassági évfordulójukat. Kapcsolatuk gyökerei azonban ennél sokkal mélyebbre nyúlnak: idén ősszel lesz pontosan 25 éve annak, hogy két bizonytalan elsős egyetemistaként egymásba szerettek a St. Andrews falai között. 

Ez azt jelenti, hogy a 43 éves herceg és a 44. évét januárban betöltő hercegné már életük több mint felét egymás mellett töltötték. 

Katalin hercegné esküvői megjelenése

Senki nem felejti el azt a pillanatot, amikor megpillantottuk a menyasszonyt. Katalin hercegné esküvői ruhája, az Alexander McQueen divatház ikonikus csipkecsodája azóta is referenciapont a divatvilágban. Bár megengedhetett volna magának bármilyen világhírű szakembert, Katalin úgy döntött, hogy saját magának készíti el a sminkjét. Persze kapott néhány privát órát Arabella Preston sminkmestertől az esküvő előtt, de a nagy napon ő tartotta az ecsetet, mert azt szerette volna, ha Vilmos olyannak látja az oltárnál, amilyennek a hétköznapokban is.

Katalin és Vilmos a töretlen páros

Bár a Vilmos és Katalin esküvője az előttük álló közös élet boldogságáról szólt, az elmúlt időszak minden volt, csak nem felhőtlen. A hercegi pár elmúlt éveit Katalin 2024-es rákdiagnózisa árnyékolta be. A palota közeli forrásai szerint azonban ez a krízis nem meggyengítette, hanem acélossá kovácsolta a kapcsolatukat és az egész családot. 

Katalin és Vilmos három gyereket nevelnek: Györgyöt, Saroltát és Lajost.

„Ha a monarchia lényege a folytonosság és a stabilitás, akkor elég csak erre a házasságra nézni. Bármi történt is az életükben, a kapcsolatuk ereje mindenen átsegítette őket. Pontosan olyanok, mint az elején: megingathatatlanok” – nyilatkozta egy bennfentes a Telegraph-nak.

Igazi egységet alkotnak

A jó hír, hogy a sötét fellegek oszladoznak: Katalin 2025 januárjában bejelentette, hogy betegsége remisszióba került és azóta ismét egyre több nyilvános szereplést vállal. Ma már nemcsak szülőtársakként és a korona legfontosabb képviselőiként, hanem egy igazi, szoros egységet alkotó csapatként tekintenek a kapcsolatukra. A közeli források szerint, most lapoztak egyet, és készen állnak a következő fejezetre. 

Galériánkban nemcsak felidézzük a legszebb pillanatokat, de sosem látott esküvői fotókat is mutatunk.

Kattints a galériára a pompás esküvői képekért! 

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Katalin hercegné az esküvője napján és napjainkban. Ma is ugyanolyan gyönyörű.
Vilmos herceg ma már szakállal hódít.
Becslések szerint 2 milliárd ember nézte az élőben közvetített esküvőjüket világszerte.
A Buckingham-palota erkélyén is elcsattant egy csók köztük.
Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvői tortája egy klasszikus, brit gyümölcstorta volt.
Katalin hercegné Alexander McQueen esküvői ruháját Sarah Burton tervezte.
1 / 9
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011. április 29-én keltek egybe Londonban.
Getty Images Europe

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu